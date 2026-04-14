సంఖ్యాశాస్త్రంలో 'నెంబర్ 4' ఒక మిస్టరీ.. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు శత్రువులకు చాలా ప్రమాదకరం!
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం 4, 13, 22 లేదా 31 తేదీల్లో జన్మించిన వారిని 'మూలాంకం 4' జాతకులుగా పరిగణిస్తారు. రాహువు ప్రభావంతో ఉండే వీరి ఆలోచనా తీరు అత్యంత నిగూఢంగా, వ్యూహాత్మకంగా ఉంటుంది. వీరు శత్రువులకు ఎందుకు ప్రమాదకారిగా మారతారో, వీరి జీవితంలో విజయ రహస్యాలేమిటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
జ్యోతిష్యశాస్త్రం, సంఖ్యాశాస్త్రం (Numerology) ప్రకారం ఒక్కో అంకెకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అయితే, అన్ని అంకెల కంటే '4' సంఖ్యకు ఉన్న ప్రాధాన్యత వేరు. ఈ సంఖ్య వెనుక ఒక రకమైన నిగూఢత, రహస్యం దాగి ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఏదైనా నెలలో 4, 13, 22 లేదా 31 తేదీల్లో జన్మించిన వారు ఈ విభాగంలోకి వస్తారు. వీరిపై ఛాయా గ్రహమైన రాహువు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వీరి ఆలోచనలు సామాన్యులకు అందవు.
నిశ్శబ్ద పోరాటం.. రాహువు వ్యూహం
మూలాంకం 4 కలిగిన వ్యక్తులు పైకి చాలా ప్రశాంతంగా, గంభీరంగా కనిపిస్తారు. కానీ వీరి మనసులో ఎప్పుడూ ఒక లోతైన ఆలోచనా మథనం సాగుతూనే ఉంటుంది. రాహువు ప్రభావం వల్ల వీరికి అద్భుతమైన దూరదృష్టి ఉంటుంది. ఒక సమస్యను ఇతరులు చూసే కోణానికి, వీరు చూసే కోణానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. వీరు క్రమశిక్షణను ప్రేమిస్తారు. ఒకసారి ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నారంటే, దాన్ని సాధించే వరకు నిద్రపోరు. అసాధారణమైన మేధస్సు వీరి సొంతం.
శత్రువులకు వీరు ఎందుకు ప్రమాదకారి?
వీరు శత్రువుల విషయంలో అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారుతారని సంఖ్యాశాస్త్ర నిపుణులు విశ్లేషిస్తారు. దానికి ప్రధాన కారణం వీరి వ్యూహరచన.
నేరుగా తలపడరు: వీరు శత్రువులతో నేరుగా ఘర్షణకు దిగడానికి ఇష్టపడరు. కానీ, తెర వెనుక ఉండి వారు ఊహించని విధంగా ఎత్తుగడలు వేస్తారు.
బలహీనతలే పెట్టుబడి: శత్రువు యొక్క బలహీనతలను వీరు చాలా త్వరగా పసిగడతారు. సరైన సమయం కోసం వేచి చూసి, దెబ్బ కొడతారు.
అంతుచిక్కని ఆలోచనలు: వీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో పక్కన ఉన్న వారికి కూడా తెలియదు. ఈ సస్పెన్సే ప్రత్యర్థులను మానసికంగా కుంగదీస్తుంది. రాహువు ఇచ్చే చతురత వీరిని సమాజంలో తిరుగులేని వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది.
కెరీర్, ఆర్థిక స్థితిగతులు
వీరి జీవితంలో అకస్మాత్తుగా అదృష్టం వరిస్తుంది. ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారు. ముఖ్యంగా పరిశోధన, చట్టం, రాజకీయాలు, టెక్నాలజీ మరియు రహస్య విభాగాల్లో వీరు రాణిస్తారు.
మలుపు తిప్పే వయసు: సాధారణంగా 35 ఏళ్ల వరకు వీరు కొంత సంఘర్షణను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఆ తర్వాత వీరి కెరీర్ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతుంది.
ఆర్థిక పరిస్థితి: డబ్బు విషయంలో వీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల ద్వారా భారీగా సంపాదించే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్యం, సంబంధాలు
ఆరోగ్య పరంగా వీరికి కీళ్ల నొప్పులు, మానసిక ఒత్తిడి లేదా నిద్రలేమి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి యోగా, ధ్యానం వంటివి వీరికి ఎంతో అవసరం. సంబంధాల విషయానికి వస్తే, వీరు చాలా నమ్మకస్థులు. అయితే తమ భావాలను బయటకు వ్యక్తం చేయడంలో కొంచెం వెనుకబడి ఉంటారు. దీనివల్ల భాగస్వామితో చిన్నచిన్న అపార్థాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అదృష్టాన్ని పెంచుకునే మార్గాలు
రాహువు అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఉండాలంటే ఈ పరిహారాలను పాటించండి
మంత్రం: 'ఓం రాహవే నమః' అనే మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
దానం: శనివారం నాడు నల్ల నువ్వులు, ఆవ నూనె లేదా ఇనుముకు సంబంధించిన వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
రంగులు: నీలం లేదా నలుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం వీరికి అనుకూలిస్తుంది.
మూలాంకం 4 కలిగిన వారు తమ తెలివితేటలను, ఓర్పును ఆయుధంగా చేసుకుంటే ఏ రంగంలోనైనా తిరుగులేని విజేతలుగా నిలుస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More