నేటి రాశిఫలాలు: ఏ రాశి వారికి అదృష్టం పండుతుంది? ఎవరికి సవాళ్లు ఎదురవుతాయి?
ఈరోజు రాశి ఫలాలు: ఏప్రిల్ 14, మంగళవారం నాడు గ్రహాల గమనం ఆసక్తికరంగా ఉంది. అటు హనుమంతుడి ఆరాధన, ఇటు ద్వాదశి తిథి సందర్భంగా విష్ణు పూజ కలసివచ్చే ఈ రోజున మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఏప్రిల్ 14వ తేదీన ద్వాదశి తిథి రావడం విశేషం. ఈ రోజున శ్రీ మహావిష్ణువును భక్తితో కొలిస్తే సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయి. అలాగే మంగళవారం కావడంతో ఆంజనేయ స్వామి ఆశీస్సులు కొన్ని రాశుల వారికి కొండంత అండగా నిలవబోతున్నాయి. గ్రహాల కదలికల ఆధారంగా ఈరోజు ఎవరికి లాభం కలుగుతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఈ విశ్లేషణలో తెలుసుకోండి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది, మేధోపరమైన పనుల వల్ల సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. స్నేహితుల సహకారంతో మీ ఆదాయం పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
వృషభ రాశి:
వ్యక్తిగత ప్రేమ జీవితంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కళలు, సంగీతం పట్ల మీ మక్కువ పెరుగుతుంది. మనసులో కొన్ని హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి ఏదైనా శుభవార్త అందవచ్చు. అయితే, ఆత్మవిశ్వాసం కొంత తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల మద్దతు లభించినప్పటికీ, పని నిమిత్తం లేదా బదిలీల వల్ల కుటుంబానికి దూరంగా ప్రయాణం చేయాల్సి రావచ్చు.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి సమయం అంత అనుకూలంగా లేదు. మనసు కొంత ఆందోళనకు గురికావచ్చు, సహనం కోల్పోవద్దు. ఆరోగ్య విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగ రీత్యా పని ప్రదేశంలో మార్పులు సంభవించే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి:
నేడు సింహ రాశి వారి మాట తీరులో మాధుర్యం కనిపిస్తుంది, ఇది మీ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఆస్తిపాస్తులు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆత్మీయుల సహకారంతో ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. సానుకూల దృక్పథంతో ముందడుగు వేయండి.
కన్యా రాశి:
నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కొంత సంకోచం ఉండవచ్చు. కానీ వృత్తిపరంగా మార్పులు మీకు మేలు చేస్తాయి. ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా పని రంగంలో మీ ప్రభావం పెరుగుతుంది. విదేశీ ప్రయాణాలకు కూడా మార్గం సుగమం కావచ్చు.
తులా రాశి:
నేడు తులా రాశి వారు కుటుంబ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారం లేదా ఉద్యోగం నిమిత్తం ఎక్కువగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది, పరుగులాట తప్పదు. తండ్రి సహకారం మీకు కొండంత బలాన్నిస్తుంది. కుటుంబానికి దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చినా, అది భవిష్యత్తుకు మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి:
మనస్సు అస్థిరంగా ఉండవచ్చు, స్థిరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఆదాయం పెరుగుతుంది. స్నేహితుల అండదండలు మెండుగా ఉంటాయి.
ధనస్సు రాశి:
ఆత్మవిశ్వాసం పుష్కలంగా ఉన్నప్పటికీ, అదృష్టం కొంత తక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపించవచ్చు. కుటుంబం నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి, దీని వల్ల లాభాలు కూడా పెరుగుతాయి.
మకర రాశి:
నేడు మీరు పూర్తి శక్తితో, ఉత్సాహంతో ఉంటారు. ఇంట్లో శాంతియుత వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించే సూచనలు ఉన్నాయి, కానీ అది మిమ్మల్ని కుటుంబానికి కొద్ది రోజులు దూరం చేయవచ్చు.
కుంభ రాశి:
నేడు కుంభ రాశి వారి సమయం మిశ్రమంగా ఉంది. వృత్తిపరంగా మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవాల్సిన సమయం ఇది. మీ సామర్థ్యాన్ని చాటుకుంటేనే కెరీర్లో ముందుకు వెళ్లగలరు. కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది, కానీ ఆలస్యం కావచ్చు.
మీన రాశి:
భవిష్యత్తు గురించి ఇప్పుడే ఒక స్పష్టమైన ప్రణాళిక (Planning) వేసుకోవడం అవసరం. మీ బడ్జెట్ నుంచి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల వరకు ప్రతిదీ ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More