ప్రదోష వ్రతం ఎందుకు చేయాలి? శివుడిని ప్రసన్నం చేసే పవిత్ర కథ ఇదే!
ప్రతి నెలా వచ్చే త్రయోదశి తిథి నాడు ఆచరించే 'ప్రదోష వ్రతం' శివపార్వతుల అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. పేద బ్రాహ్మణ స్త్రీ భక్తితో చేసిన ప్రదోష వ్రతం, ఒక రాజకుమారుడి జీవితాన్ని ఎలా మార్చిందో, ఆమెకు ఏ విధంగా అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టిందో ఈ కథ వివరిస్తుంది.
ప్రదోష వ్రతం అంటేనే శివపార్వతుల అనుగ్రహానికి నిదర్శనం. ప్రతి నెలా శుక్ల, కృష్ణ పక్షాల్లో వచ్చే త్రయోదశి నాడు భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. జూన్ నెలలో మొదటి ప్రదోష వ్రతం జూన్ 12న రానుంది, రెండోది జూన్ 27న వస్తుంది. ఈ రోజున శివాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, శివ చాలీసా పఠనం విశేష ఫలితాలనిస్తాయి. ఈ వ్రతానికి సంబంధించిన పురాణ గాథను తెలుసుకోవడం వల్ల అపారమైన పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయని విశ్వాసం.
ప్రదోష వ్రత పురాణ గాథ
పూర్వం ఒకానొక నగరంలో భర్తను కోల్పోయిన ఒక నిరుపేద బ్రాహ్మణ స్త్రీ తన చిన్న కుమారుడితో కలిసి నివసించేది. భిక్షాటనతో కడుపు నింపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న ఆమెకు ఒకరోజు దారిలో గాయపడిన ఒక యువకుడు కనిపించాడు. దయార్ద్ర హృదయంతో అతడిని ఇంటికి తీసుకెళ్లి, కోలుకునే వరకు ఎంతో భక్తితో సేవలు చేసింది. ఆ యువకుడు ఎవరో కాదు, విదర్భ రాజ్యపు రాజకుమారుడు. శత్రువుల దాడుల వల్ల తన రాజ్యాన్ని, తండ్రిని కోల్పోయి ప్రాణాలు దక్కించుకునే క్రమంలో అతడు అడవిలో దారితప్పాడు.
ఆ యువకుడు కోలుకున్నాక, బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లోనే ఉండసాగాడు. అదే సమయంలో 'అంశుమతి' అనే గంధర్వ కన్య అతడిని చూసి ప్రేమలో పడింది. తన తల్లిదండ్రులను తీసుకువచ్చి యువకుడిని పరిచయం చేయగా, వారు కూడా ఎంతో సంతోషించారు.
శివజ్ఞానంతో మారిన తలరాత
ఒక రాత్రి అంశుమతి తల్లిదండ్రులకు స్వప్నంలో సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు కనిపించి, వారిద్దరికీ వివాహం జరిపించమని ఆదేశించాడు. శివాజ్ఞ మేరకు వారి వివాహం జరిగింది. మరోవైపు, ఆ బ్రాహ్మణ స్త్రీ నిత్యం ప్రదోష వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ శివారాధనలో తరిస్తుండేది. ఆ వ్రత ప్రభావం వల్ల, అంశుమతి తండ్రి తన సైన్యంతో కలిసి రాజకుమారుడికి తోడుగా నిలిచాడు. శత్రువులను సంహరించి, విదర్భ రాజ్యాన్ని తిరిగి కైవసం చేసుకుని, బంధీగా ఉన్న రాజును విడుదల చేశారు.
రాజ్యానికి అధిపతి అయిన తర్వాత, ఆ రాజకుమారుడు బ్రాహ్మణ స్త్రీకి చేసిన మేలును గుర్తుంచుకుని, ఆమె కుమారుడిని తన ప్రధానమంత్రిగా నియమించుకున్నాడు. భక్తితో చేసే ప్రదోష వ్రతం, మనిషి జీవితంలో ఉన్న దుఃఖాలను తొలగించి, ఆపదలో ఉన్నవారికి అండగా నిలుస్తుందని ఈ కథ మనకు బోధిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More