Mohini Ekadashi 2026 : మోహిని ఏకాదశి తేదీ, పూజా సమయం.. ఉపవాసం ఎలా ఉండాలి?
Mohini Ekadashi 2026 : మోహిని ఏకాదశి చాలా ప్రత్యేకమైనది. అన్ని రకాల ప్రలోభాలు, చెడు సాంగత్యం నుండి విముక్తి పొందడానికి ఇది ఒక మంచి రోజు. శ్రీ విష్ణుమూర్తి మోహిని అవతారాన్ని ఎలా పూజించాలో తెలుసుకోండి.
వైశాఖ మాసంలోని శుక్ల పక్షమైన మోహిని ఏకాదశి, 2026 ఏప్రిల్ 27న వస్తుంది. విష్ణుమూర్తి తన మోహిని అవతారంలో దేవతలకు, రాక్షసులకు అమృతాన్ని పంచిపెట్టిన సంఘటనకు మోహిని ఏకాదశిని అంకితం చేశారు. మోహిని ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండటం వెయ్యి ఆవులను దానం చేసిన పుణ్యంతో సమానం. దీని ఫలితంగా, ఒక వ్యక్తి జ్ఞానం, విచక్షణ, సరైన నిర్ణయం ద్వారా జీవితంలోని ప్రధాన సమస్యలను అధిగమించగల సామర్థ్యాన్ని పొందుతారని నమ్మకం.
మోహిని ఏకాదశి నాడు ప్రార్థనలు చేయడంతో పాటు విష్ణుమూర్తిని పూజించాలి. ఇతరులకు దానం చేయడం వల్ల లౌకిక పాపాలన్నీ తొలగిపోయి మోక్షం లభిస్తుందని అంటారు. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండటం వెయ్యి యజ్ఞాలు చేసినంత శ్రేయస్కరం.
మోహిని ఏకాదశి 2026 ముహూర్తం
వైశాఖ మాసంలోని శుక్ల పక్ష మోహిని ఏకాదశి 2026 ఏప్రిల్ 26వ తేదీన సాయంత్రం 6.06 గంటలకు ప్రారంభమై, మరుసటి రోజైన ఏప్రిల్ 27వ తేదీన సాయంత్రం 6.15 గంటలకు ముగుస్తుంది. పూజ ముహూర్తం ఉదయం 9:02 am నుంచి 10:40 వరకు.
ఉపవాస కాలం
ఏప్రిల్ 28వ తేదీన మోహిని ఏకాదశి పారణ (ఉపవాస కాలం) ఉదయం 5:43 నుండి 8:21 గంటల వరకు పాటిస్తారు. పారణ తిథి నాడు ద్వాదశి ముగింపు సమయం సాయంత్రం 6:51 గంటలు.
పూజా విధానం
- మోహిని ఏకాదశి రోజున, ఉపవాసం ఉన్నవారు తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి, స్నానం చేసి, ధ్యానం చేసి, ఆ తర్వాత విష్ణుమూర్తి విగ్రహాన్ని లేదా చిత్రాన్ని ఒక వేదికపై ప్రతిష్ఠించాలి.
- అనంతరం స్వామివారికి నీటితో కడిగి, పసుపు రంగు బట్టలు తొడగండి.
- తర్వాత ఆయన ముందు చందనం తిలకం పెట్టి, అగరబత్తి, దీపం వెలిగించండి.
- ఏకాదశి ఉపవాసం పాటిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేసేటప్పుడు తులసి ఆకులు, కొబ్బరికాయ, పండ్లు, మిఠాయిలు సమర్పించండి.
- పంచామృతాన్ని సమర్పించి దేవతకు హారతి చేయండి. దీని తరువాత, "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ" మంత్రాన్ని, విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపించండి.
- పేదలకు దానం చేసి వారికి భోజనం పెట్టండి. మరుసటి రోజు ఉపవాసం విరమించండి.
విష్ణుమూర్తి ప్రతి అవతారం ప్రాథమిక ఉద్దేశం మానవాళి సంక్షేమం. అధర్మ నిర్మూలన, ధర్మ పునరుద్ధరణ. అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితులలో కూడా సరైన, న్యాయమైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడమే గొప్ప విజయమని మోహిని అవతారం సూచిస్తుంది. ఈ అవతారం మనకు శక్తి మాత్రమే కాకుండా, వివేకం, సమయోచిత నిర్ణయాలు కూడా అంతే ముఖ్యమైనవని బోధిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి వివేకంతో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే, అతను అత్యంత ముఖ్యమైన సంక్షోభాన్ని కూడా ఒక అవకాశంగా మార్చుకోగలడు.
