Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Mohini Ekadashi 2026 : ఈ రాశుల వారు ఇవి దానం చేస్తే చాలు.... ఆర్థిక కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి!

    Mohini Ekadashi 2026 : వైశాఖ శుక్ల పక్ష ఏకాదశిని 'మోహినీ ఏకాదశి'గా జరుపుకుంటారు. ఏప్రిల్ 27న ధ్రువ యోగం వేళ శ్రీమహావిష్ణువును ఆరాధిస్తూ మీ రాశి ప్రకారం చేసే చిన్న దానం మీ జీవితంలో సిరిసంపదలను కలిగిస్తుంది.

    Published on: Apr 25, 2026 4:13 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, नई दिल्ली
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Mohini Ekadashi 2026 : హిందూ ధర్మంలో ఏకాదశి తిథికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. అందులోనూ వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని 'మోహినీ ఏకాదశి'గా పిలుస్తారు. పురాణాల ప్రకారం…. క్షీరసాగర మథనం సమయంలో ఆవిర్భవించిన అమృతాన్ని అసురుల బారి నుంచి కాపాడేందుకు శ్రీమహావిష్ణువు మోహిని అవతారాన్ని ధరించిన రోజే ఈ మోహినీ ఏకాదశి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 27వ తేదీన ఈ పర్వదినం ఉంది. ఈ రోజున భక్తులు చేసే ఉపవాసం, దానధర్మాలు కోటి పుణ్యఫలాలతో సమానమని ఆధ్యాత్మిక పండితులు చెబుతున్నారు.

    మోహినీ ఏకాదశి

    ఈ ఏడాది మోహినీ ఏకాదశి రోజు 'ధ్రువ యోగం' ఏర్పడుతోంది. ఈ శుభ యోగంలో చేసే విష్ణు ఆరాధన, జప తపాలు రెట్టింపు ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు కోరుకునే వారు ఈ రోజున తెల్లవారుజామునే స్నానాదికాలు ముగించుకుని, వీలైతే నీటిలో గంగాజలం కలుపుకుని స్నానం చేయాలి. విష్ణుమూర్తికి పసుపు రంగు వస్త్రాలు, పుష్పాలు సమర్పించి పూజించాలి. సాయంత్రం వేళ దేవాలయాల్లో హారతి, భజన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

    ఏకాదశి నాడు చేసే దానం అత్యంత ఫలవంతమైనది. ముఖ్యంగా బ్రహ్మ ముహూర్తం లేదా అభిజిత్ ముహూర్తంలో దానధర్మాలు చేయడం శ్రేయస్కరం. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న వారు, జాతక దోషాలు ఉన్నవారు తమ రాశిని అనుసరించి ఈ క్రింది వస్తువులను విరాళంగా ఇస్తే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.

    రాశి ప్రకారం దానం చేయాల్సిన వస్తువులు:

    • మేష రాశి: వీరు మోహినీ ఏకాదశి నాడు నెయ్యి మరియు బెల్లాన్ని దానం చేయాలి. ఇది మీ వృత్తిలో పురోగతిని తెస్తుంది.
    • వృషభ రాశి: ఈ రాశి వారు దాహంతో ఉన్నవారికి నీటిని దానం చేయడం లేదా చలివేంద్రాలకు సహాయం చేయడం వల్ల శుభం కలుగుతుంది.
    • మిథున రాశి: మీరు ధాన్యాలు మరియు కాలానుగుణంగా లభించే పండ్లను పేదలకు పంపిణీ చేయాలి.
    • కర్కాటక రాశి: నిరుపేదలకు వస్త్రాలను దానం చేయండి. ఇది మీ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది.
    • సింహ రాశి: పేదవారికి ఖిచిడీ (బియ్యం, పప్పుల మిశ్రమం) దానం చేయడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి.
    • కన్య రాశి: ఆకలితో ఉన్నవారికి కడుపునిండా భోజనం పెట్టండి లేదా అన్నదానానికి సహాయం చేయండి.
    • తుల రాశి: వీరు పరిమళ ద్రవ్యాలు (Attar) లేదా కుంకుమపువ్వును దానం చేయడం విశేష ఫలితాలనిస్తుంది.
    • వృశ్చిక రాశి: నెయ్యి మరియు తెల్ల నువ్వులను దానం చేయాలి. ఇది రుణ విముక్తికి మార్గం చూపుతుంది.
    • ధనుస్సు మరియు మకర రాశి: ఈ రాశుల వారు నల్ల నువ్వులు మరియు నెయ్యిని దానం చేయడం వల్ల శని దోషాలు తొలగి అదృష్టం వరిస్తుంది.
    • కుంభ రాశి: నల్ల నువ్వులు మరియు పంచామృతాన్ని విరాళంగా ఇవ్వాలి.
    • మీన రాశి: కిచిడీ మరియు నల్ల నువ్వులను దానం చేయడం వల్ల ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి.

    పైన పేర్కొన్న విధంగా రాశి చక్రం ప్రకారం దానధర్మాలు చేయడం వల్ల కేవలం పుణ్యం మాత్రమే కాకుండా, గ్రహ దోషాల నివారణ జరిగి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయని విశ్వసిస్తారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
