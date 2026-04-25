Mohini Ekadashi 2026 : ఈ రాశుల వారు ఇవి దానం చేస్తే చాలు.... ఆర్థిక కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి!
Mohini Ekadashi 2026 : వైశాఖ శుక్ల పక్ష ఏకాదశిని 'మోహినీ ఏకాదశి'గా జరుపుకుంటారు. ఏప్రిల్ 27న ధ్రువ యోగం వేళ శ్రీమహావిష్ణువును ఆరాధిస్తూ మీ రాశి ప్రకారం చేసే చిన్న దానం మీ జీవితంలో సిరిసంపదలను కలిగిస్తుంది.
Mohini Ekadashi 2026 : హిందూ ధర్మంలో ఏకాదశి తిథికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. అందులోనూ వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని 'మోహినీ ఏకాదశి'గా పిలుస్తారు. పురాణాల ప్రకారం…. క్షీరసాగర మథనం సమయంలో ఆవిర్భవించిన అమృతాన్ని అసురుల బారి నుంచి కాపాడేందుకు శ్రీమహావిష్ణువు మోహిని అవతారాన్ని ధరించిన రోజే ఈ మోహినీ ఏకాదశి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 27వ తేదీన ఈ పర్వదినం ఉంది. ఈ రోజున భక్తులు చేసే ఉపవాసం, దానధర్మాలు కోటి పుణ్యఫలాలతో సమానమని ఆధ్యాత్మిక పండితులు చెబుతున్నారు.
ఈ ఏడాది మోహినీ ఏకాదశి రోజు 'ధ్రువ యోగం' ఏర్పడుతోంది. ఈ శుభ యోగంలో చేసే విష్ణు ఆరాధన, జప తపాలు రెట్టింపు ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు కోరుకునే వారు ఈ రోజున తెల్లవారుజామునే స్నానాదికాలు ముగించుకుని, వీలైతే నీటిలో గంగాజలం కలుపుకుని స్నానం చేయాలి. విష్ణుమూర్తికి పసుపు రంగు వస్త్రాలు, పుష్పాలు సమర్పించి పూజించాలి. సాయంత్రం వేళ దేవాలయాల్లో హారతి, భజన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
ఏకాదశి నాడు చేసే దానం అత్యంత ఫలవంతమైనది. ముఖ్యంగా బ్రహ్మ ముహూర్తం లేదా అభిజిత్ ముహూర్తంలో దానధర్మాలు చేయడం శ్రేయస్కరం. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న వారు, జాతక దోషాలు ఉన్నవారు తమ రాశిని అనుసరించి ఈ క్రింది వస్తువులను విరాళంగా ఇస్తే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
రాశి ప్రకారం దానం చేయాల్సిన వస్తువులు:
- మేష రాశి: వీరు మోహినీ ఏకాదశి నాడు నెయ్యి మరియు బెల్లాన్ని దానం చేయాలి. ఇది మీ వృత్తిలో పురోగతిని తెస్తుంది.
- వృషభ రాశి: ఈ రాశి వారు దాహంతో ఉన్నవారికి నీటిని దానం చేయడం లేదా చలివేంద్రాలకు సహాయం చేయడం వల్ల శుభం కలుగుతుంది.
- మిథున రాశి: మీరు ధాన్యాలు మరియు కాలానుగుణంగా లభించే పండ్లను పేదలకు పంపిణీ చేయాలి.
- కర్కాటక రాశి: నిరుపేదలకు వస్త్రాలను దానం చేయండి. ఇది మీ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది.
- సింహ రాశి: పేదవారికి ఖిచిడీ (బియ్యం, పప్పుల మిశ్రమం) దానం చేయడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి.
- కన్య రాశి: ఆకలితో ఉన్నవారికి కడుపునిండా భోజనం పెట్టండి లేదా అన్నదానానికి సహాయం చేయండి.
- తుల రాశి: వీరు పరిమళ ద్రవ్యాలు (Attar) లేదా కుంకుమపువ్వును దానం చేయడం విశేష ఫలితాలనిస్తుంది.
- వృశ్చిక రాశి: నెయ్యి మరియు తెల్ల నువ్వులను దానం చేయాలి. ఇది రుణ విముక్తికి మార్గం చూపుతుంది.
- ధనుస్సు మరియు మకర రాశి: ఈ రాశుల వారు నల్ల నువ్వులు మరియు నెయ్యిని దానం చేయడం వల్ల శని దోషాలు తొలగి అదృష్టం వరిస్తుంది.
- కుంభ రాశి: నల్ల నువ్వులు మరియు పంచామృతాన్ని విరాళంగా ఇవ్వాలి.
- మీన రాశి: కిచిడీ మరియు నల్ల నువ్వులను దానం చేయడం వల్ల ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి.
పైన పేర్కొన్న విధంగా రాశి చక్రం ప్రకారం దానధర్మాలు చేయడం వల్ల కేవలం పుణ్యం మాత్రమే కాకుండా, గ్రహ దోషాల నివారణ జరిగి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయని విశ్వసిస్తారు.
