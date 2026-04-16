శని దోషాలు: శని దోషాలతో బాధ పడుతున్నారా? భయం వద్దు.. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలు!
Shani: శని ప్రభావం (ఏలినాటి శని & అష్టమ/అర్ధాష్టమ శని): శని దేవుడు కేవలం కష్టాలను ఇచ్చే గ్రహం కాదు, క్రమశిక్షణను నేర్పే గురువు. ఏడున్నర ఏళ్ల సాడే సతి (ఏలినాటి శని) మరియు రెండున్నర ఏళ్ల ధైయా కాలంలో ఓర్పుతో, కష్టపడే తత్వంతో ఉంటే జీవితంలో స్థిరపడచు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడిని 'కర్మ ఫల ప్రదాత'గా పరిగణిస్తారు. అంటే మనం చేసే పనులకు తగిన ఫలితాన్ని ఇచ్చే గ్రహం శని. శని గ్రహం చాలా నెమ్మదిగా కదులుతుంది. ఒక రాశి నుండి మరో రాశిలోకి మారడానికి సుమారు రెండున్నర ఏళ్ల సమయం పడుతుంది. అందుకే శని ప్రభావం ఏదైనా రాశిపై పడితే అది సుదీర్ఘ కాలం పాటు కొనసాగుతుంది.
ఏలినాటి శని అంటే ఏమిటి?
చంద్ర రాశికి ముందు, వెనుక మరియు అదే రాశిలో శని సంచరించినప్పుడు 'సాడే సతి' లేదా ఏలినాటి శని ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మొత్తం మూడు దశల్లో ఏడున్నర ఏళ్ల పాటు సాగుతుంది.
ప్రభావం: ఈ సమయంలో పనుల్లో జాప్యం, బాధ్యతలు పెరగడం, మానసిక ఒత్తిడి లేదా బంధువులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
పాజిటివ్ సైడ్: అందరికీ ఇది కష్టకాలం కాదు. క్రమశిక్షణతో ఉండేవారికి ఇది కెరీర్లో స్థిరత్వాన్ని, జీవితానికి ఒక సరైన దిశను కూడా ఇస్తుంది.
అర్ధాష్టమ/అష్టమ శని
చంద్ర రాశి నుండి శని 4వ లేదా 8వ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు దీనిని 'ధైయా' అంటారు. ఇది రెండున్నర ఏళ్ల పాటు ఉంటుంది.
ప్రభావం: ఖర్చులు పెరగడం, పనుల్లో ఆటంకాలు, మనసు అస్థిరంగా ఉండటం వంటివి జరుగుతాయి. ఏలినాటి శనితో పోలిస్తే దీని కాలపరిమితి తక్కువైనా, ప్రభావం మాత్రం బలంగానే ఉంటుంది.
శని రాశి పరివర్తనం ఎందుకు ముఖ్యం?
శని ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి మారినప్పుడల్లా సమీకరణాలు మారిపోతాయి. కొందరికి ఏలినాటి శని ముగిసి ఉపశమనం లభిస్తే, మరి కొందరికి కొత్తగా సవాళ్లు మొదలవుతాయి. సాధారణంగా ఒకే సమయంలో మూడు రాశులపై ఏలినాటి శని, రెండు రాశులపై ధైయా ప్రభావం ఉంటుంది. అంటే ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితంలో ఏదో ఒక దశలో ఈ స్థితిని ఎదుర్కోవాల్సిందే.
ని పేరు వినగానే భయపడతారు
చాలా మంది శని పేరు వినగానే భయపడతారు. కానీ శని కేవలం ఇబ్బందులు పెట్టే గ్రహం కాదు. శని మనకు క్రమశిక్షణ, కష్టపడే తత్వం, ఓర్పును నేర్పిస్తాడు. మనం చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుకుని, జీవితంలో ఒక బలమైన పునాది వేసుకోవడానికి ఈ సమయం ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ కాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
శని ప్రభావం ఉన్నప్పుడు ఈ కింది విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉంటే ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెక్కవచ్చు:
తొందరపాటు వద్దు: ఏ నిర్ణయమైనా ఆవేశంలో కాకుండా, ఆలోచించి తీసుకోవాలి.
నిజాయితీ: పని పట్ల అంకితభావంతో ఉండాలి. అడ్డదారుల్లో వెళ్లకుండా కష్టపడాలి.
ఓర్పు: ఫలితం ఆలస్యమైనా నిరాశ చెందకుండా ప్రయత్నం కొనసాగించాలి.
