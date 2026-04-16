    శని దోషాలు: శని దోషాలతో బాధ పడుతున్నారా? భయం వద్దు.. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలు!

    Shani: శని ప్రభావం (ఏలినాటి శని & అష్టమ/అర్ధాష్టమ శని): శని దేవుడు కేవలం కష్టాలను ఇచ్చే గ్రహం కాదు, క్రమశిక్షణను నేర్పే గురువు. ఏడున్నర ఏళ్ల సాడే సతి (ఏలినాటి శని) మరియు రెండున్నర ఏళ్ల ధైయా కాలంలో ఓర్పుతో, కష్టపడే తత్వంతో ఉంటే జీవితంలో స్థిరపడచు. 

    Published on: Apr 16, 2026 3:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడిని 'కర్మ ఫల ప్రదాత'గా పరిగణిస్తారు. అంటే మనం చేసే పనులకు తగిన ఫలితాన్ని ఇచ్చే గ్రహం శని. శని గ్రహం చాలా నెమ్మదిగా కదులుతుంది. ఒక రాశి నుండి మరో రాశిలోకి మారడానికి సుమారు రెండున్నర ఏళ్ల సమయం పడుతుంది. అందుకే శని ప్రభావం ఏదైనా రాశిపై పడితే అది సుదీర్ఘ కాలం పాటు కొనసాగుతుంది.

    శని దోషాలు: శని దోషాలతో బాధపడుతున్నారా? భయం వద్దు (pinterest)
    శని దోషాలు: శని దోషాలతో బాధపడుతున్నారా? భయం వద్దు (pinterest)

    ఏలినాటి శని అంటే ఏమిటి?

    చంద్ర రాశికి ముందు, వెనుక మరియు అదే రాశిలో శని సంచరించినప్పుడు 'సాడే సతి' లేదా ఏలినాటి శని ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మొత్తం మూడు దశల్లో ఏడున్నర ఏళ్ల పాటు సాగుతుంది.

    ప్రభావం: ఈ సమయంలో పనుల్లో జాప్యం, బాధ్యతలు పెరగడం, మానసిక ఒత్తిడి లేదా బంధువులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

    పాజిటివ్ సైడ్: అందరికీ ఇది కష్టకాలం కాదు. క్రమశిక్షణతో ఉండేవారికి ఇది కెరీర్‌లో స్థిరత్వాన్ని, జీవితానికి ఒక సరైన దిశను కూడా ఇస్తుంది.

    అర్ధాష్టమ/అష్టమ శని

    చంద్ర రాశి నుండి శని 4వ లేదా 8వ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు దీనిని 'ధైయా' అంటారు. ఇది రెండున్నర ఏళ్ల పాటు ఉంటుంది.

    ప్రభావం: ఖర్చులు పెరగడం, పనుల్లో ఆటంకాలు, మనసు అస్థిరంగా ఉండటం వంటివి జరుగుతాయి. ఏలినాటి శనితో పోలిస్తే దీని కాలపరిమితి తక్కువైనా, ప్రభావం మాత్రం బలంగానే ఉంటుంది.

    శని రాశి పరివర్తనం ఎందుకు ముఖ్యం?

    శని ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి మారినప్పుడల్లా సమీకరణాలు మారిపోతాయి. కొందరికి ఏలినాటి శని ముగిసి ఉపశమనం లభిస్తే, మరి కొందరికి కొత్తగా సవాళ్లు మొదలవుతాయి. సాధారణంగా ఒకే సమయంలో మూడు రాశులపై ఏలినాటి శని, రెండు రాశులపై ధైయా ప్రభావం ఉంటుంది. అంటే ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితంలో ఏదో ఒక దశలో ఈ స్థితిని ఎదుర్కోవాల్సిందే.

    ని పేరు వినగానే భయపడతారు

    చాలా మంది శని పేరు వినగానే భయపడతారు. కానీ శని కేవలం ఇబ్బందులు పెట్టే గ్రహం కాదు. శని మనకు క్రమశిక్షణ, కష్టపడే తత్వం, ఓర్పును నేర్పిస్తాడు. మనం చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుకుని, జీవితంలో ఒక బలమైన పునాది వేసుకోవడానికి ఈ సమయం ఉపయోగపడుతుంది.

    ఈ కాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

    శని ప్రభావం ఉన్నప్పుడు ఈ కింది విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉంటే ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెక్కవచ్చు:

    తొందరపాటు వద్దు: ఏ నిర్ణయమైనా ఆవేశంలో కాకుండా, ఆలోచించి తీసుకోవాలి.

    నిజాయితీ: పని పట్ల అంకితభావంతో ఉండాలి. అడ్డదారుల్లో వెళ్లకుండా కష్టపడాలి.

    ఓర్పు: ఫలితం ఆలస్యమైనా నిరాశ చెందకుండా ప్రయత్నం కొనసాగించాలి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/శని దోషాలు: శని దోషాలతో బాధ పడుతున్నారా? భయం వద్దు.. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలు!
    Home/Rasi Phalalu/శని దోషాలు: శని దోషాలతో బాధ పడుతున్నారా? భయం వద్దు.. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలు!
