    Today Horoscope: ఈరోజు ఏ రాశికి ఎలా ఉంటుంది? పన్నెండు రాశుల రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి

    Today Horoscope: ఏప్రిల్ 16, 2026 (గురువారం) ద్వాదశ రాశుల జాతకం ఇక్కడ ఉంది. విష్ణుమూర్తి ఆరాధనతో మీ భాగ్యం ఎలా మారబోతోంది? ఉద్యోగం, వ్యాపారం మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో పరిస్థితి ఏమిటో వివరణాత్మక కథనం మీకోసం.

    Published on: Apr 16, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏప్రిల్ 16, గురువారం అత్యంత కీలకమైన రోజు. గురువారానికి అధిపతి బృహస్పతి (గురువు). జాతకంలో గురు దోషం ఉన్నా లేదా వివాహం కాక ఇబ్బంది పడుతున్నా.. ఈ రోజు చేసే విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం అద్భుత ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: వ్యాపారస్తులకు ఈరోజు అద్భుతమైన రోజుగా చెప్పవచ్చు. మీ ప్రణాళికలు సక్రమంగా అమలవుతాయి. ఊహించని ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, కుటుంబంలో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి మౌనంగా ఉండటం ఉత్తమం.

    వృషభ రాశి: పెట్టుబడులకు ఇది అనుకూల సమయం. కానీ, ఎవరి దగ్గరా అప్పు తీసుకోవద్దు. ఆడంబరాల కోసం ఖర్చు చేస్తే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తప్పవు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి.

    మిథున రాశి: ఈరోజు మీకు ఒక పెద్ద విజయం దక్కబోతోంది. మీలోని ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా చాలా బాగుంటుంది. స్నేహితుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది, ప్రేమ జీవితం మధురంగా సాగుతుంది.

    కర్కాటక రాశి: నేడు కొత్త వాహనం కొనే యోగం ఉంది. వ్యాపారంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. పట్టుదలతో పని చేస్తే విజయం మీ సొంతం.

    సింహ రాశి: నేడు మీ మనసు ఆధ్యాత్మిక పనులపై లగ్నమవుతుంది. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. అమ్మ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి.

    కన్య రాశి: ఏ పని చేసినా తొందరపడకండి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు. పాత వివాదాలు ఒక కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది. బద్ధకాన్ని వీడితేనే మీ పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి.

    తుల రాశి: నేడు తులా రాశి వారి రోజు సాధారణంగానే గడుస్తుంది. కానీ, వ్యక్తిగత విషయాల వల్ల కొంత మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆస్తుల కొనుగోలుకు అవకాశం రావచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి: కష్టపడి పని చేయాల్సిన రోజు. ఎవరితోనూ గొడవలకు వెళ్లకండి. భావోద్వేగాలకు లోనై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఆదాయం పెరగడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: నేడు ధనుస్సు రాశి నిరుద్యోగులకు ఒక శుభవార్త అందవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ముందుగానే పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెట్టండి.

    మకర రాశి: కుటుంబ సభ్యులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో సమస్యలు రావచ్చు. పెద్దల మాటలను గౌరవించండి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో మంచి ప్రతిభ కనబరుస్తారు.

    కుంభ రాశి: నేడు కుంభ రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విదేశాల నుంచి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో విషయాలను దాచకుండా పంచుకోండి.

    మీన రాశి: కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం మీకు లాభిస్తుంది. మీ మాట తీరుతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు. మనసులోని కోరిక నెరవేరుతుంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు విలాసవంతమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈరోజు ఏ రాశికి ఎలా ఉంటుంది? పన్నెండు రాశుల రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి
    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈరోజు ఏ రాశికి ఎలా ఉంటుంది? పన్నెండు రాశుల రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి
