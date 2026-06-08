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    Rudraksha Rules : రుద్రాక్ష ధరిస్తున్నారా..? ఈ తప్పులు చేస్తే నష్టపోతారు..!

    Rudraksha wearing Rules : రుద్రాక్షను శివుడి ప్రత్యక్ష స్వరూపంగా భావిస్తారు. అయితే శాస్త్రోక్తమైన నియమాలు తెలియకుండా రుద్రాక్ష ధరిస్తే మేలు కంటే కీడే ఎక్కువ జరుగుతుంది. రుద్రాక్ష కొనుగోలు, శుద్ధి, ధరించే విషయాల్లో కొన్ని నియమాలు పాటించాలి.

    Published on: Jun 08, 2026 12:15 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    Rudraksha wearing Rules : సనాతన హిందూ ధర్మంలో రుద్రాక్షకు అత్యంత పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. దీనిని కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మిక వస్తువుగా కాకుండా, సాక్షాత్తూ పరమశివుడి ప్రత్యక్ష రూపంగా భక్తులు ఆరాధిస్తారు. రుద్రాక్షను ధరించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

    రుద్రాక్ష (Image source Pixel)
    రుద్రాక్ష (Image source Pixel)

    జీవితంలో ఎదురయ్యే అనేక రకాల సంక్షోభాలు, గ్రహ దోషాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. అయితే, రుద్రాక్ష ఇచ్చే పూర్తి స్థాయి దివ్య ప్రయోజనాలు గ్రంథాలలో పేర్కొన్న సరైన నియమాలను పాటించినప్పుడు మాత్రమే లభిస్తాయి. ప్రస్తుతం చాలా మంది ఎలాంటి నియమాలు తెలియకుండానే మార్కెట్లో దొరికే రుద్రాక్షలను తెచ్చి ధరిస్తున్నారు. దీనివల్ల వారికి లభించాల్సిన సానుకూల ఫలితాలకు బదులుగా తీవ్ర నష్టాలు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది.

    పురాణాల ప్రకారం…. లయకారుడైన ఆ పరమశివుని కళ్ల నుంచి జాలవారిన కన్నీటి బిందువుల నుంచే రుద్రాక్ష వృక్షాలు ఉద్భవించాయి. అందుకే రుద్రాక్షను ధరించిన సాధకుడిపై సదాశివుడి ప్రత్యేక కృప సదా ఉంటుంది. ఇది ధరించిన వారి చుట్టూ ఉండే ప్రతికూల శక్తిని (నెగటివ్ ఎనర్జీని) నశింపజేసి, సానుకూల శక్తిని (పాజిటివ్ ఎనర్జీని) ప్రసాదిస్తుంది. కానీ, అపవిత్రంగా లేదా తప్పు పద్ధతిలో దీనిని ధరిస్తే, దానిలోని దివ్యమైన శక్తి క్రమంగా క్షీణించి, జీవితంపై వ్యతిరేక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అందువల్ల రుద్రాక్షను మెడలో వేసుకునే ముందే దానికి సంబంధించిన నియమాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం ఎంతో అవసరం.

    రుద్రాక్ష మాల కొనేటప్పుడు గుర్తించుకోవాల్సినవి :

    మీరు జపమాల లేదా ధరించేందుకు రుద్రాక్షలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి:

    • మార్కెట్లో లభించే రుద్రాక్షల్లో అన్ని గింజలు సంపూర్ణంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. ఎక్కడా పగుళ్లు ఉండకూడదు, ముక్కలుగా విరిగిపోయి ఉండకూడదు.
    • ఆధ్యాత్మిక నిపుణుల, శాస్త్రాల ప్రకారం 108 రుద్రాక్ష గింజలు ఉన్న దండను ధరించడం అత్యంత ఉత్తమమైనదిగా పెద్దలు చెప్తారు.
    • రుద్రాక్షలను దారంతో గుచ్చాలనుకుంటే కేవలం ఎరుపు లేదా పసుపు రంగు దారాలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఇవి అత్యంత శుభప్రదమైనవి. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ నల్లటి దారాన్ని వాడకూడదు.
    • ఒకవేళ మీరు రుద్రాక్షను బంగారం లేదా వెండి గొలుసులలో (చైన్లలో) పొదిగించి ధరించాలనుకుంటే, ఆ రుద్రాక్ష గింజలు నిరంతరం మీ చర్మాన్ని తాకుతూ ఉండేలా రంధ్రాల అమరికను చూసుకోవాలి.

    మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన రుద్రాక్షను శుద్ధి చేయకుండా ఎప్పుడూ నేరుగా ధరించకూడదు. దండను కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, ఏ నెలలోనైనా వచ్చే శుక్ల పక్ష సోమవారం రోజు ఈ ప్రక్రియను చేపట్టాలి. ముందుగా రుద్రాక్షను పవిత్ర గంగాజలంతో శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఆవు పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, గోమూత్రం, పేడల మిశ్రమమైన పంచగవ్యంలో ముంచి శుద్ధి చేయాలి. అనంతరం మళ్లీ స్వచ్ఛమైన నీటితో కడిగి… తడి లేకుండా తెల్లని వస్త్రంతో తుడవాలి.

    ఇల్లా శుద్ధి చేసిన మాలను పూజా గదిలో ఒక స్వచ్ఛమైన ప్రదేశంలో పసుపు లేదా ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని పరిచి… దానిపై ఉంచాలి. వీలైతే ఆ మాలను శివలింగానికి తాకించాలి. పూజా సమయంలో ధూపం, దీపం, అక్షింతలు, పువ్వులు సమర్పించి, భక్తిశ్రద్ధలతో 'ఓం నమః శివాయ' అనే మహా మంత్రాన్ని జపించాలి. పూజా క్రతువు ముగిసిన తర్వాతే ఆ జపమాలను పూర్తి నిష్టతో మెడలో ధరించాలి. శుద్ధి, మంత్ర జపాల ద్వారా ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయకుండా ధరించే రుద్రాక్ష వల్ల ఎలాంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం ఉండదు.

    పాటించాల్సిన నియమాలు :

    • ఉదయం నిద్ర లేచాక, స్నానమాచరించి శరీరాన్ని పూర్తిగా శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాతే రుద్రాక్షను ధరించాలి.
    • మలవిసర్జన చేసే సమయంలో, మైల ఉన్న ఇళ్లకు వెళ్లినప్పుడు, అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనేటప్పుడు లేదా సూతకం (పురిడు వంటివి) ఉన్న సమయంలో రుద్రాక్షను శరీరంపై ఉంచుకోకూడదు. ఆ సమయంలో దానిని తీసివేసి ఒక పవిత్రమైన ప్రదేశంలో భద్రపరచాలి.
    • రాత్రి పడుకునే ముందు కూడా రుద్రాక్ష మాలను శరీరం నుండి వేరు చేసి పూజా స్థలంలో ఉంచాలి.
    • రుద్రాక్ష ధరించిన వారు ఖచ్చితంగా మాంసాహారం, మద్యం మరియు ప్రతీకార (తామసిక) ఆహారపదార్థాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. ఇవి రుద్రాక్ష యొక్క పవిత్రతను క్షణాల్లో నాశనం చేస్తాయి.
    • మీ రుద్రాక్ష మాలను ఎవరికీ బహుమతిగా ఇవ్వకూడదు, అలాగే ఇతరులు ధరించిన మాలను మీరు ధరించకూడదు. ప్రతి వ్యక్తి యొక్క అంతర్గత శక్తి భిన్నంగా ఉంటుంది, కాబట్టి మీ జపమాలను పూర్తిగా వ్యక్తిగతంగానే ఉంచుకోవాలి.

    చాలా మంది చేసే అతిపెద్ద తప్పు ఏమిటంటే…. మార్కెట్ నుండి రుద్రాక్షను కొనుగోలు చేసిన వెంటనే నేరుగా మెడలో వేసుకుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల తీవ్రమైన ప్రతికూల ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. అలాగే కొందరు నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా రుద్రాక్షను ధరిస్తారు, శాస్త్రాల ప్రకారం ఇది పూర్తిగా నిషిద్ధం. మురికి చేతులతో, అపవిత్రమైన మనసుతో రుద్రాక్షను తాకడం అపచారం. ఇటువంటి తప్పులు చేయడం వల్ల రుద్రాక్షలోని దైవిక శక్తులు నశించి, జీవితంలో అనుకోని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.

    శాస్త్రోక్తమైన నియమాలను పాటిస్తూ నిజమైన భక్తితో రుద్రాక్షను ధరిస్తే… అది మనస్సును అదుపులో ఉంచుతుంది. మానసిక ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది. ఇంట్లోని నకారాత్మక శక్తులను దూరం చేసి ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, కుటుంబ శ్రేయస్సును కలిగిస్తుంది. పరమేశ్వరుని ప్రత్యేక ఆశీస్సులు ఆ కుటుంబంపై ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. రుద్రాక్ష కేవలం ఒక అలంకార వస్తువు కాదు, అది భోళాశంకరుడి ప్రసాదించిన పరమ పవిత్రమైన ఆశీర్వాదం.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/Rudraksha Rules : రుద్రాక్ష ధరిస్తున్నారా..? ఈ తప్పులు చేస్తే నష్టపోతారు..!
    Home/Rasi Phalalu/Rudraksha Rules : రుద్రాక్ష ధరిస్తున్నారా..? ఈ తప్పులు చేస్తే నష్టపోతారు..!
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