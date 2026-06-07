గురు గ్రహ అనుగ్రహం: ఈ 5 రాశిచక్రాల భవితవ్యం సూర్యుడిలా ప్రకాశిస్తుంది.. తిరుగుండదు, బోలెడంత సంపద!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురు గ్రహాన్ని అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. గురు దేవుని ప్రత్యేక కృప వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి భాగ్యం కలిసివచ్చి, సిరిసంపదలు లభిస్తాయి. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నవగ్రహాలలో గురు గ్రహానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. దేవగురువుగా పిలిచే బృహస్పతిని జ్ఞానం, సంపద, గౌరవం, వివాహం, సంతానం, అదృష్టానికి కారకుడిగా జ్యోతిష్య నిపుణులు పరిగణిస్తారు. ఎవరి జాతకంలోనైనా గురు గ్రహ అనుగ్రహం ఉంటే, వారి జీవితంలో విజయాలు సాధించడం చాలా సులువవుతుంది.
ఎంతటి కష్ట కాలంలోనైనా వీరు సులభంగా బయటపడతారు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం కొన్ని రాశులపై గురు దేవుని ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఆ రాశులు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశికి అధిపతి స్వయంగా గురు గ్రహమే. ఇందువల్లే ఈ రాశి వారిపై గురువు ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు సాధారణంగా సానుకూల ఆలోచనలతో, కష్టపడే తత్వంతో ఉంటారు. వీరికి విద్య, కెరీర్, సామాజిక జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. కొన్నిసార్లు క్లిష్ట పరిస్థితులలో కూడా అదృష్టం తోడుండటంతో సులభంగా విజయం సాధిస్తారు. గురు దేవుని కృపతో వీరి ఆర్థిక స్థితి క్రమంగా బలపడుతుంది.
మీన రాశి
మీన రాశికి కూడా గురువే అధిపతిగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ రాశి వారు చాలా సున్నిత మనస్కులు, వివేకవంతులు. ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో వీరు ఎప్పుడూ ముందుంటారు. గురు గ్రహ శుభ ప్రభావం వల్ల మీన రాశి వారికి కెరీర్ లో ఆశించిన ప్రగతి, సమాజంలో మంచి గౌరవం లభిస్తాయి. అప్పుడప్పుడు వీరికి ఊహించని విధంగా ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను వీరు ఎంతో ఓపికతో, తెలివితో పరిష్కరించుకుంటారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి గురు గ్రహం ఎల్లప్పుడూ శుభ ఫలితాలనే అందిస్తుంది. జాతకంలో గురువు అనుకూలంగా ఉంటే వీరు కుటుంబం, ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాలలో అద్భుత విజయాలు సాధిస్తారు. సమాజంలో వీరికి కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కర్కాటక రాశి వారు తమ సొంత శ్రమ, పట్టుదలపైనే నమ్మకం ఉంచి అనుకున్నది సాధిస్తారు. గురు దేవుని సానుకూల ప్రభావం వీరి అదృష్టాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారు సహజంగానే ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. గురు గ్రహ శుభ దృష్టి వీరిపై పడినప్పుడు వీరి వ్యక్తిత్వం మరింత ప్రతిభావంతంగా మారుతుంది. కెరీర్ లో కొత్త బాధ్యతలతో పాటు ఉన్నత పదవులు లభించే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా వీరు ఆశించిన ఫలితాలను అందుకుంటారు. చాలా సందర్భాలలో వీరు పడే కష్టానికి ఊహించిన దానిकంటే రెట్టింపు ఫలితం లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి జాతకులకు కూడా గురు గ్రహం వల్ల విశేష లాభాలు చేకూరుతాయి. గురు దేవుని ఆశీస్సులతో వీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవడానికి ఎన్నో సువర్ణ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో నిరంతర పురోగతి కనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు వీరి ఆర్థిక పరిస్థితిలో కూడా మంచి మార్పులు వస్తాయి. ఈ రాశి వారు తమ లక్ష్యాల పట్ల చాలా సీరియస్ గా ఉంటారు, కష్టపడి అనుకున్న పనులను పూర్తి చేస్తారు.
విజయావకాశాలను పెంచే గురు అనుగ్రహం
"గురు గ్రహ శుభ ప్రభావం మనిషి జీవితంలో ఎన్నో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. కఠిన శ్రమ, సరైన సమయంలో తీసుకునే మంచి నిర్ణయాలు, సానుకూల ఆలోచనలకు తోడు గురు దేవుని కృప కూడా తోడైతే విజయ తీరాలకు చేరడం చాలా సులువవుతుంది. అందుకే జ్యోతిష్యంలో గురు గ్రహాన్ని శుభత్వానికి, జ్ఞానానికి, మహా భాగ్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా జ్యోతిష్య నిపుణులు, శాస్త్రాల ఆధారంగా సేకరించినది మాత్రమే. దీనిని పూర్తిగా ధృవీకరించడం లేదు. మరిన్ని వివరాల కోసం సంబంధిత రంగ నిపుణులను సంప్రదించగలరు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More