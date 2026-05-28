ఈరోజే గురు ప్రదోష వ్రతం.. ఈ 2 గంటల్లో పూజ చేస్తే శివయ్య అనుగ్రహం కలుగుతుంది.. పూజా విధానం, వ్రత మహిమ కూడా తెలుసుకోండి!
జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే ఈ ప్రదోష వ్రతం ఈరోజు అనగా గురువారం నాడు వచ్చింది. దీనిని గురు ప్రదోషంగా పిలుస్తారు. ఈ పర్వదినం విశిష్టత, పూజా ముహూర్తం, ఇతర పూర్తి వివరాలు మీ కోసం. అలాగే ఈ వ్రతం ఆచరించిన బ్రాహ్మణ మహిళకు కలిగిన లాభం, ఈ వ్రతం వలన ఆ శివయ్య అనుగ్రహంతో ఎలా జీవితం మారిందో చూద్దాం.
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ప్రతి నెలలో వచ్చే కృష్ణ పక్షం, శుక్ల పక్షం త్రయోదశి తిథులను ప్రదోష వ్రతంగా జరుపుకుంటాం. అయితే, ఈ ఏడాది అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే ప్రదోష వ్రతం మే 28, గురువారం నాడు వస్తోంది. గురువారం నాడు వచ్చే ఈ ప్రదోషాన్ని 'గురు ప్రదోషం' అని పిలుస్తారు. శివునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఈ సమయంలో భోళాశంకరుడిని ఆరాధిస్తే సకల కోరికలు నెరవేరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ముఖ్యంగా జ్యేష్ఠ మాసం ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే కాలం కాబట్టి, ఈ సమయంలో పరమశివుడికి అభిషేకం చేయడం వల్ల ఆయన చల్లబడి భక్తులకు శుభాలను ప్రసాదిస్తారని వేద పండితులు చెబుతుంటారు.
శుభ ముహూర్తం ఎప్పుడంటే?
జ్యేష్ఠ శుక్ల పక్ష త్రయోదశి తిథి మే 28వ తేదీ బుధవారం రాత్రి నుంచే ప్రారంభమైనప్పటికీ, సూర్యోదయ తిథి లెక్కన మే 28న వ్రతం ఆచరించాలి. పంచాంగం ప్రకారం, మే 28న ఉదయం 07:56 గంటలకు త్రయోదశి తిథి ప్రారంభమై, మే 29న ఉదయం 09:50 గంటల వరకు ఉంటుంది. ప్రదోష పూజ ఎప్పుడూ సాయంత్రం వేళ (ప్రదోష కాలం) చేయాలి కాబట్టి, మే 28వ తేదీనే పూజకు అనువైన రోజుగా నిర్ణయించారు.
పూజకు లభించే సమయం:
సాయంత్రం 07:12 గంటల నుంచి రాత్రి 09:15 గంటల వరకు పూజకు అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. అంటే సుమారు 2 గంటల 2 నిమిషాల పాటు భక్తులు శివారాధనలో గడపవచ్చు.
ముఖ్యమైన సమయాలు:
బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 04:03 నుండి 04:44 వరకు
అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:51 నుండి మధ్యాహ్నం 12:46 వరకు
గోధూళి ముహూర్తం: సాయంత్రం 07:11 నుండి 07:32 వరకు
పూజా విధానం ఇలా..
గురు ప్రదోషం రోజున ఉదయాన్నే స్నానం చేసి స్వచ్ఛమైన దుస్తులు ధరించాలి. రోజంతా ఉపవాసం ఉండటం శ్రేయస్కరం.
సాయంత్రం గోధూళి వేళ ఇంట్లో దీపారాధన చేసి, సమీపంలోని శివాలయానికి వెళ్లాలి.
శివలింగానికి పచ్చి పాలు, గంగాజలం, తేనె, పెరుగుతో అభిషేకం నిర్వహించాలి.
శివునికి ప్రీతిపాత్రమైన బిల్వపత్రాలు, తెల్ల చందనం, అక్షింతలు, గన్నేరు పూలను సమర్పించాలి.
పూజ ముగిసిన తర్వాత ప్రదోష వ్రత కథను చదువుకుని, కర్పూర నీరాజనం ఇవ్వాలి.
'ఓం నమః శివాయ' మంత్రాన్ని వీలైనన్ని ఎక్కువ సార్లు జపించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
వ్రత కథ:
పురాణాల ప్రకారం, ఒకానొక ఊరిలో ఒక పేద బ్రాహ్మణ మహిళ ఉండేది. ఆమె భర్త మరణించడంతో తన కుమారుడిని పోషించడానికి భిక్షాటన చేసేది. ఒకరోజు ఆమెకు దారిలో గాయపడిన ఒక బాలుడు కనిపిస్తాడు. దయతో ఆమె ఆ బాలుడిని ఇంటికి తెచ్చి ఆశ్రయం కల్పిస్తుంది. నిజానికి ఆ బాలుడు విదర్భ దేశపు రాజకుమారుడు. శత్రువుల దాడిలో రాజ్యం పోగొట్టుకుని ప్రాణభయంతో తిరుగుతుంటాడు.
ఆ బ్రాహ్మణ మహిళ ప్రదోష వ్రతాన్ని అత్యంత భక్తితో ఆచరించేది. ఆ వ్రత ప్రభావం వల్ల, శివుని అనుగ్రహంతో ఆ రాజకుమారుడికి ఒక గంధర్వ కన్యతో వివాహం జరుగుతుంది. ఆమె తండ్రి సహాయంతో సైన్యాన్ని సంపాదించి తన రాజ్యాన్ని తిరిగి దక్కించుకుంటాడు. తనను ఆదరించిన బ్రాహ్మణ మహిళ కుమారుడిని ఆ రాజ్యానికి మంత్రిని చేస్తాడు. భక్తితో ప్రదోష వ్రతం ఆచరించిన ఆ మహిళ దరిద్రం తొలగిపోయినట్టే, పరమశివుడు తన భక్తుల కష్టాలను కూడా కడతేరుస్తారని ఈ కథ ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది.
చేయవలసిన పరిహారాలు:
గురు ప్రదోషం రోజున శివలింగానికి రుద్రాభిషేకం చేయడం వల్ల జాతకంలోని దోషాలు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా గురు గ్రహ ప్రభావం వల్ల పెళ్లి సంబంధాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నవారు ఈ రోజున శివుడిని అర్చించడం వల్ల త్వరితగతిన ఫలితం కనిపిస్తుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు భక్తుల విశ్వాసాలు, పంచాంగం ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. పూర్తి వివరాల కోసం మీ ప్రాంతంలోని ధర్మశాస్త్ర పండితులను సంప్రదించగలరు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.