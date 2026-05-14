ఈరోజు గురు ప్రదోషం.. శివలింగానికి ఇవి అర్పిస్తే మీ కోరికలన్నీ నెరవేరినట్లే!
ఈరోజు (మే 14) ఎంతో పవిత్రమైన గురు ప్రదోష వ్రతం. శివుడికి ప్రీతికరమైన ఈ రోజున ప్రదోష కాలంలో చేసే పూజ వల్ల గ్రహ దోషాలు తొలగి, ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయి. అసలు ఈరోజు పూజా ముహూర్తం ఎప్పుడు? ఉపవాస సమయంలో ఏ ఆహారం తీసుకోవాలి? మీ జాతకంలో గురు గ్రహ దోషం ఉంటే ఈరోజు ఏం చేయాలో చూడండి.
హిందూ ధర్మంలో ప్రదోష వ్రతానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ప్రతి నెలా కృష్ణ పక్షం, శుక్ల పక్షాల్లో వచ్చే త్రయోదశి తిథి నాడు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున పరమేశ్వరుడిని అర్ధనారీశ్వర రూపంలో ఆరాధించడం వల్ల జన్మజన్మల పాపాలు నశిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. ముఖ్యంగా ప్రదోష కాలంలో చేసే పూజకు అనంతమైన ఫలితం లభిస్తుంది. మే నెలలో వచ్చే మొదటి ప్రదోష వ్రతం గురువారంతో కలిసి రావడంతో దీనికి మరింత ప్రాముఖ్యత చేకూరింది.
ముహూర్తం ఎప్పుడు?
పంచాంగం ప్రకారం, జ్యేష్ఠ మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి తిథి మే 14న ఉదయం 11:21 గంటలకు ప్రారంభమై, మరుసటి రోజు అంటే మే 15న ఉదయం 8:32 గంటలకు ముగుస్తుంది. శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రదోష కాలంలో అంటే సూర్యాస్తమయ సమయంలో త్రయోదశి తిథి ఎప్పుడు ఉంటుందో, ఆ రోజే వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. ఈ లెక్కన మే 14వ తేదీ సాయంత్రం త్రయోదశి తిథి ఉన్నందున, ఆ రోజే 'గురు ప్రదోష వ్రతం' జరుపుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
గురు ప్రదోష వ్రత విశిష్టత
గురువారంతో కూడిన ప్రదోషాన్ని గురు ప్రదోషం అంటారు. ఎవరి జాతకంలో అయితే గురు గ్రహం (బృహస్పతి) బలహీనంగా ఉంటుందో, వారు ఈ రోజున శివారాధన చేస్తే జాతక దోషాలు తొలగిపోతాయి. శత్రువులపై విజయం సాధించాలన్నా, వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలన్నా ఈ వ్రతం ఒక అద్భుతమైన మార్గం. "ఈ రోజున భక్తితో శివుడిని పూజిస్తే ఇంట్లో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి, సంకల్ప బలం పెరుగుతుంది," అని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
పూజా విధానం
- ప్రదోష వ్రతం ఆచరించే వారు కొన్ని కఠిన నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది.
- ఉదయాన్నే నిద్రలేచి స్నానాదులు ముగించుకుని శివుడిని స్మరిస్తూ వ్రత సంకల్పం చేసుకోవాలి.
- రోజంతా ఉపవాసం ఉండటం ఉత్తమం. సాధ్యం కాని వారు పాలు, పండ్లు తీసుకోవచ్చు.
- ఈ సమయంలో కోపం, ద్వేషం, ఇతరులపై విమర్శలు వంటి ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలి.
- సూర్యాస్తమయానికి ఒక గంట ముందు మళ్లీ స్నానం చేసి పూజకు సిద్ధమవ్వాలి.
- పూజా స్థలాన్ని గంగాజలం లేదా గోమూత్రంతో శుద్ధి చేసి, మండపాన్ని అలంకరించుకోవాలి.
- పూజలో కూర్చునేటప్పుడు దర్భాసనం లేదా ఉన్ని దుప్పటిపై కూర్చుంటే పూజా ఫలం సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది.
పూజా ముహూర్తం: మే 14 సాయంత్రం 5:22 గంటల నుంచి రాత్రి 7:04 గంటల వరకు శివ పూజకు అత్యంత అనువైన సమయం. ఈ సమయంలో శివలింగానికి బిల్వపత్రాలతో పూజ చేసి, దీపారాధన చేస్తే సకల దోషాలు తొలగిపోతాయని శివపురాణం చెబుతోంది.
ఆహార నియమాలు
- ప్రదోష వ్రతం రోజున ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- పాలు, పండ్లు లేదా సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి.
- సాయంత్రం ప్రదోష కాలంలో శివుడిని దర్శించుకుని, పూజ పూర్తి చేసిన తర్వాతే ఫలాహారం స్వీకరించడం ఆచారం.
- ఈ నియమాలను నిష్ఠతో పాటిస్తే శివయ్య అనుగ్రహంతో పాటు జాతకంలోని గ్రహ దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
నిరాకరణ: పైన పేర్కొన్న అంశాలు మతపరమైన విశ్వాసాలు, పండితుల అభిప్రాయాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. వీటిని పాటించే ముందు మీ వ్యక్తిగత విశ్వాసాలు, నిపుణుల సలహాలను పరిగణనలోకి తీసుకోగలరు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More