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Daring Zodiac Signs : ఈ 4 రాశుల వారికి భయం తక్కువ.. డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్!

Daring Zodiac Signs : ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం, స్వభావం ఉంటాయి. కొంతమంది అసాధారణంగా ధైర్యవంతులుగా ఉండి, ఏదైనా చేయడానికి సాహసిస్తారు. అదే సమయంలో కొంతమంది చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా భయపడుతూ, సులభంగా కంగారుపడతారు. కొన్ని రాశులవారికి డేరింగ్ ఎక్కవట. ఆ రాశులు ఏంటో చూడండి.

Published on: Sep 22, 2026, 19:52:48 IST
By Anand Sai
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జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక వ్యక్తి ఎంత ధైర్యవంతులుగా ఉంటారో నిర్ణయించడంలో వారి జన్మరాశి ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. దీని ప్రకారం కొన్ని రాశుల కింద జన్మించిన వ్యక్తులు అసాధారణంగా ధైర్యవంతులుగా ఉంటారు. వారి ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం, తాము ఎలాంటి పనినైనా చేయగలమనే భావనను వారిలో కలిగిస్తాయి. అలా ఉండేవారు ఏ రాశులకు చెందినవారో చూడండి.

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

మేష రాశి

మేష రాశిలో జన్మించిన వారు అసాధారణమైన ధైర్యవంతులుగా పరిగణిస్తారు. ధైర్యసాహసాలకు అధిపతి అయిన కుజ గ్రహ ప్రభావం వారిలో బలంగా వ్యక్తమవుతుంది. అందువల్ల ఆ గుణాలు వారిలో కూడా కనిపిస్తాయి. అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితులలో కూడా వారు కలవరపడకుండా ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. ధైర్యవంతులు, ఇతరుల మనస్సుల నుండి భయాన్ని తొలగించే శక్తిని కలిగి ఉంటారు. కుజుడు మాత్రమే కాకుండా.. ఈ రాశికి హనుమంతుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం కూడా ఉంది. అందువల్ల వారిని ముందుకు సాగకుండా ఎవరూ ఆపలేరు.

సింహ రాశి

గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యునితో పాలించే సింహరాశి వారు స్వభావరీత్యా నిర్భయంగా ఉంటారు. వారు తమ సొంత ప్రయత్నాలతో కష్టమైన పరిస్థితులను కూడా పరిష్కరించుకోగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఇతరుల కంటే సింహరాశి వారు ఎక్కువ సాహసోపేతమైన కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడాన్ని మనం చూడవచ్చు. సింహరాశిలో జన్మించిన వారిలో నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి. అందువల్ల ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు నాయకత్వ పాత్రలలో నిర్భయంగా వ్యవహరిస్తారు.

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారు బయటకు ప్రశాంతంగా కనిపించినప్పటికీ.. వారిలో ధైర్యానికి కొదవే లేదు. తమ పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి ఎలాంటి కష్టమైన పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి వారు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు. వారిలో ధైర్యం, నిర్భయత్వం స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు. అందువల్ల వీరు అన్ని సవాళ్లను అధిగమించి తమ లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. వారు చాలా ధైర్యవంతులు. తమ కృషి, తెలివితేటలతో అన్ని రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు. వారు ఇతరులపై ఆధారపడకుండా ప్రతి పనిని స్వయంగా పూర్తి చేసుకుంటారు.

ధనుస్సు రాశి

గురు గ్రహం అధిపతిగా ఉన్న ధనుస్సు రాశి వారు నిర్భయులుగా పరిగణిస్తారు. వారు సవాలుతో కూడిన లేదా ప్రమాదకరమైన పనులను చేపట్టడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. అలాంటి పనులు చేయడానికి వారు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు. అయితే జీవితంలో ఏదైనా ప్రమాదకరమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందు వారు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తారు. ఇతరులకు కష్టంగా లేదా సవాలుగా అనిపించే పనులను వారు సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. అదృష్టాన్ని ఇచ్చే గురు గ్రహం వారి అధిపతి కావడం వల్ల, వారికి అద్భుతమైన నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి.

గమనిక : ఈ ఆర్టికల్‌లోని కంటెంట్‌ సాంప్రదాయ నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య పద్ధతులపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఫలితాలు వ్యక్తిని బట్టి మారవచ్చు. ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీకు కావాల్సిన మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/Daring Zodiac Signs : ఈ 4 రాశుల వారికి భయం తక్కువ.. డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్!
Home/Rasi Phalalu/Daring Zodiac Signs : ఈ 4 రాశుల వారికి భయం తక్కువ.. డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్!
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