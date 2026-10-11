Navaratri Lucky Zodiac signs : నవరాత్రుల్లో ఈ 5 రాశుల వారికి 9 రోజులు చెప్పలేనంత అదృష్టం
Navaratri Lucky Zodiac signs : శరన్నవరాత్రులు అక్టోబర్ 11న ప్రారంభమయ్యాయి. దుర్గాదేవి పూజకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఈ పవిత్రమైన సందర్భంలో జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, అనేక శుభ యోగాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలను ఇవ్వగలదు.
శరన్నవరాత్రులు అక్టోబర్ 11న ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు దుర్గాదేవి తొమ్మిది రూపాలను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. ఈ నవరాత్రులలో గ్రహాల స్థానాల వల్ల ఏర్పడే కొన్ని శుభ యోగాలు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రత్యేక దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, గురు గ్రహాల సంచారం వల్ల ఏర్పడే ఈ గ్రహాల కలయికలు కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారు తమ వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను, వ్యాపారంలో పురోగతిని, ఆర్థిక పరిస్థితిలో మెరుగుదలను చూసే అవకాశం ఉంది. మరికొందరు సామాజిక గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరిగే పరిస్థితులను ఎదుర్కోవచ్చు. అయితే ఈ తొమ్మిది రోజుల నవరాత్రులలో ఏ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది?
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి శరన్నవరాత్రుల కాలం వృత్తి, వ్యాపార పరంగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి తమ సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. వారికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులపై పనిచేసే అవకాశం లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఇవి వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడవచ్చు. అయితే పెట్టుబడి నిర్ణయాలను తొందరపడి తీసుకోవద్దు. ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు దానిలోని లాభనష్టాలను పరిశీలించండి. సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండటం మంచిది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి శరన్నవరాత్రులు ఆర్థిక పురోగతికి, వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలకు అనువైన సమయం కావచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ కష్టానికి గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన పనులను చేపట్టే అవకాశం లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు కొత్త కస్టమర్లను కలుసుకోవచ్చు లేదా లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు చేసుకునే అవకాశం పొందవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో పొదుపునకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొనవచ్చు. మీకు ప్రియమైన వారి నుండి మద్దతు లభించవచ్చు. ఏదైనా పెద్ద పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుని నిర్ణయం తీసుకోండి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి నవరాత్రులు తమ కష్టానికి తగిన ఫలాలను పొందడానికి, వృత్తిలో బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. పనిలో ఒక ముఖ్యమైన పనిని లేదా మరింత బాధ్యతను స్వీకరించే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. మీ అంకితభావం, పనితీరు ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలను పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు తమ ప్రాజెక్టులలో పురోగతిని చూడవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి. కుటుంబంలో సామరస్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి, మీ జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి మీకు అవకాశం లభించవచ్చు. ఆరోగ్యం కోసం, క్రమబద్ధమైన దినచర్య, సమతుల్య ఆహారం, తగినంత విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
తులా రాశి
జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం నవరాత్రులలోని తొమ్మిది రోజులు తులారాశి వారికి శాంతిని, సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా కొత్త ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా మెరుగుదల కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా డబ్బు మిగిలి ఉంటే, దానిని తిరిగి పొందే ప్రయత్నాలు ఫలించవచ్చు. పెళ్లికాని వారికి, వివాహ సంబంధిత చర్చలు కొనసాగవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, కుటుంబంతో సంతోషకరమైన క్షణాలను గడిపే అవకాశం లభించవచ్చు.
కన్యా రాశి
నవరాత్రులు కన్యారాశి వారికి కొత్త అవకాశాలను, సానుకూల మార్పులను తీసుకురావచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి తమ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించి, ఉన్నతాధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ప్రణాళికలను రూపొందించుకోవడానికి, తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడం గురించి ఆలోచించడానికి ఇది మంచి సమయం కావచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో ఆదాయ వ్యయాల మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు బలపడవచ్చు. తొందరపాటు నిర్ణయాలను నివారించండి, ఓపికతో, ప్రణాళికతో ముందుకు సాగండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More