శని భగవానుడితో ఆశీస్సులతో లక్కీ ఛాన్స్ కొట్టేసిన 5 రాశులు, మంచి మార్పులు
శని దేవుడు న్యాయం, నిజాయితీ, నైతికతకు ప్రతీక. ఈ శని దేవుడు ప్రతి రెండున్నర సంవత్సరాలకు ఒకసారి రాశిని మార్చడమే కాకుండా.. ఎప్పటికప్పుడు నక్షత్రాలను కూడా మారుస్తుంటాడు.
ప్రస్తుతం శని దేవుడు మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా అక్టోబర్ 09 నుండి ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలో వక్రగతిలో సంచరిస్తున్నాడు. శని అధిపతి ఈ స్థితి ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా 5 రాశుల వారికి శని అధిపతి అదృష్టాన్ని, వృత్తిలో పురోగతిని, ఆర్థిక స్థితిలో మంచి పెరుగుదలను ఇస్తాడు. శని సంచారం కారణంగా ఫిబ్రవరి 2027 వరకు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలుగుతుందో చూద్దాం.
వృషభ రాశి
శని సంచారం వృషభ రాశి వారికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలను సృష్టిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో మంచి మెరుగుదల ఉంటుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. పని ప్రదేశంలో పురోగతికి అవకాశాలు ఉంటాయి. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా, ఈ కాలంలో దీర్ఘకాలిక కఠోర శ్రమ యొక్క అన్ని ఫలాలు లభిస్తాయి.
మిథున రాశి
శని సంచారం కారణంగా మిథున రాశి వారికి ఇది ఒక సువర్ణ కాలం. ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఇప్పటివరకు ఆటంకంగా ఉన్న ముఖ్యమైన పనులకు, శని గ్రహాశీస్సులతో ఆ అడ్డంకులు తొలగిపోయి పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కార్యాలయంలో కష్టపడి పనిచేసే వారి కృషికి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. అయితే ఈ కాలంలో మీరు ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవలసి వస్తే, తొందరపడకుండా ఉండటం మంచిది.
తులా రాశి
శని సంచారం కారణంగా, తులారాశి వారికి కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. కొంతమందికి పదోన్నతులు, జీతాల పెంపు పొందే అవకాశం ఉంది. మీ వృత్తిలో మంచి అభివృద్ధిని చూడవచ్చు. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో మంచి పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీరు మీ పనిని పూర్తి అంకితభావంతో చేస్తే, మీకు మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.
మకర రాశి
శని సంచారం కారణంగా మకర రాశి వారి జీవితాలలో మంచి మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా మంచి జీతాలతో కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు ఇప్పటివరకు ఒత్తిడికి గురై ఉంటే, మీ జీవితంలో శాంతి లభిస్తుంది. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎప్పటికన్నా బలంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి శని సంచారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు కష్టపడితే మీ ప్రతి ప్రయత్నానికి శని మంచి ఫలితాలను ఇస్తాడు. ఇప్పటివరకు మీ పనిలో మీరు ఆటంకాలను ఎదుర్కొని ఉంటే, ఈ కాలంలో ఆ ఆటంకాలు తొలగిపోయి, మీకు పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కష్టాలు తగ్గుతాయి. అయితే శని ఏడో ఇంట్లో ఉన్నందున, మంచి ఫలితాలు రావడంలో కొంత ఆలస్యం జరగవచ్చు. కానీ మీరు కచ్చితంగా మంచి ఫలితాలను పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More