ఉత్తర భాద్రపదంలోకి శని సంచారం : ఫిబ్రవరి వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం - అత్యంత శుభఫలితాలు
అక్టోబర్ 9న శని దేవుడు ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. రాబోయే 120 రోజుల పాటు ఈ నక్షత్ర మార్పు కారణంగా 4 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. వ్యాపారం, ఆర్థిక రంగాల్లో ధన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. న్యాయానికి, కర్మఫలానికి ప్రతీకగా భావించే శనిదేవుడు ఎప్పటికప్పుడు తన రాశిని, నక్షత్రాన్ని మారుస్తూ ఉంటాడు. గ్రహాల రాశి మార్పులాగే, నక్షత్ర సంచారం కూడా ద్వాదశ రాశుల జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే జనవరి, మే నెలల్లో నక్షత్ర రాశిని మారిన శనిదేవుడు, ఇప్పుడు అక్టోబర్ రెండో వారంలో మరొక నక్షత్ర సంక్రమణం పూర్తి చేశాడు.
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం….. శనిదేవుడు అక్టోబర్ 9, శుక్రవారం రోజున తన సొంత నక్షత్రమైన 'ఉత్తర భాద్రపద' నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. క్రమశిక్షణకు, న్యాయానికి అధిపతియైన శని ఈ నక్షత్రంలో ఫిబ్రవరి 8, 2027 వరకు కొనసాగుతాడు. కర్మ ఫలాన్ని ఇచ్చే శనిదేవుడి ఈ నక్షత్ర మార్పు రాబోయే 120 రోజుల పాటు కొన్ని రాశుల వారికి అత్యంత శుభఫలితాలను ఇవ్వనుంది. జ్యోతిష్య పండితుడు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. ఈ నక్షత్ర సంచారం వల్ల విశేష ప్రయోజనాలు పొందనున్న ఆ 4 అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇవే..
తులారాశి: వ్యాపారంలో ఊహించని విజయాలు
తులారాశి వారికి ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలో శని సంచారం ఎంతో శ్రేష్ఠమైనదిగా మారుతుంది. వ్యాపార విస్తరణ కోసం మీరు వేసే ప్రణాళికలు నెరవేరుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవడంతో పాటు ఆర్థికంగా ఊరట లభిస్తుంది.
మిథున రాశి : డబ్బు చేతికి అందుతుంది
మిథున రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు అపారమైన ప్రయోజనాలను తెచ్చిపెడుతుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు పెద్ద ఎత్తున లాభాలను గడిస్తారు. సుదీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో శుభవార్తలు వింటారు.
కన్యారాశి: నూతన ఆదాయ మార్గాలు,
కన్యారాశి వారికి శని నక్షత్ర సంచారం సానుకూల మార్పులను మోసుకొస్తుంది. ధనార్జన కోసం కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వ్యాపారంలో ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు తొలగిపోయి వైవాహిక జీవితం మధురంగా సాగుతుంది.
వృషభ రాశి: ఆరోగ్య సమస్యలకు స్వస్తి
వృషభ రాశి వారికి ఉత్తర భాద్రపదంలో శని ప్రవేశం శుభ పరిణామాలకు బాటలు వేస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు సమసిపోతాయి. ఆరోగ్య పరంగా ఉన్న చిక్కులు తొలగిపోయి మునుపటి కంటే ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
కన్యారాశికి శని యొక్క నక్షత్ర మార్పు ఎలా ఉంటుంది? కన్యారాశికి, ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలో శని సంచారం సానుకూలంగా పరిగణించబడుతుంది. డబ్బు సంపాదించడానికి కొత్త అవకాశాలు ఉంటాయి. వ్యాపార పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితం కూడా మధురంగా కనిపిస్తుంది.
వృషభ రాశి ప్రజలకు శని యొక్క నక్షత్ర రాశి మార్పు ఎలా ఉంటుంది? వృషభ రాశి ప్రజలకు, ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలో శని సంచారం మంచిదిగా పరిగణించబడుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో కొనసాగుతున్న సమస్యలు ముగియవచ్చు. ఆరోగ్యం కూడా మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఇచ్చిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More