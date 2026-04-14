అక్షయ తృతీయనాడు 5 రాజయోగాలు.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే, అదృష్టం స్టార్ట్!
Akshaya Tritiya 2026 : ఈ సంవత్సరం అక్షయ తృతీయ ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. వాస్తవానికి ఈ రోజున అనేక ముఖ్యమైన యోగాలు ఏర్పడతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ అరుదైన యోగాలు అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపుతాయి.
హిందూ మతంలో అక్షయ తృతీయను అత్యంత పవిత్రమైన, శుభప్రదమైన రోజుగా పరిగణిస్తారు. ఈరోజున ప్రతీది శుభ సమయమే. శుభ కార్యాలను ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. 'అక్షయ' అంటే అంతం లేనిది అని అర్థం. ఈ రోజున చేసిన పుణ్యకార్యాలు, దానాలు, పూజలు లేదా పెట్టుబడుల ఫలాలు ఎప్పటికీ తరగవని, పైగా పెరుగుతూనే ఉంటాయని నమ్ముతారు.
ఈ సంవత్సరం అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19వ తేదీన జరుపుకోనున్నారు. ఈ రోజున బంగారం, వెండి కొనడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఈ సంవత్సరం అక్షయ తృతీయతోపాటు అనేక అరుదైన సంఘటనలు కూడా చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
జ్యోతిష్యుల ప్రకారం, అక్షయ తృతీయ నాడు గురు, చంద్ర గ్రహాలు ఒకే రాశిలో ఉండటం వల్ల గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రోజున త్రిపుష్కర రాజయోగం, ఆయుష్మాన్ రాజయోగం, మాలవ్య రాజయోగం, శశ రాజయోగం కూడా ఏర్పడతాయి. అక్షయ తృతీయ నాడు ఈ రాజయోగాలు ఏర్పడటం అనేక రాశుల వారికి స్వర్ణయుగాన్ని తీసుకువస్తుంది.
- మేషరాశికి అక్షయ తృతీయ మీకు శుభ శకునాలను తీసుకురావచ్చు. మీరు స్థిరాస్తికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. మీ ఉద్యోగం లేదా వృత్తిలో కూడా సానుకూల మార్పులు కనిపించవచ్చు. ఈ సమయం విద్యార్థులకు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
- వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆర్థిక విషయాలు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన నిధులు తిరిగి లభించి, ఉపశమనం కలగవచ్చు. పెట్టుబడిదారుకూడా లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ సామాజిక గుర్తింపు, గౌరవం పెరగవచ్చు.
- ఈ సమయం సింహరాశి వారికి సంతోషాన్ని తీసుకురాగలదు. శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. చిరకాల కోరికలు నెరవేరవచ్చు. మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. మీ కుటుంబంతో సమయం గడిపే అవకాశం కూడా మీకు దొరుకుతుంది.
- ఈ సమయం వృశ్చిక రాశి వారికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇంట్లో, కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలు మంచి లాభాలు చూడవచ్చు. పొదుపు పెరగడానికి, ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి కూడా సంకేతాలు ఉన్నాయి.
- మీన రాశి వారికి అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. మీరు మానసికంగా మరింత బలంగా ఉన్నట్లు భావిస్తారు. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ సమయంలో సరైన మార్గం దొరకవచ్చు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.