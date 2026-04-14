    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    అక్షయ తృతీయనాడు 5 రాజయోగాలు.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే, అదృష్టం స్టార్ట్!

    Akshaya Tritiya 2026 : ఈ సంవత్సరం అక్షయ తృతీయ ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. వాస్తవానికి ఈ రోజున అనేక ముఖ్యమైన యోగాలు ఏర్పడతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ అరుదైన యోగాలు అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపుతాయి.

    Published on: Apr 14, 2026 3:02 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హిందూ మతంలో అక్షయ తృతీయను అత్యంత పవిత్రమైన, శుభప్రదమైన రోజుగా పరిగణిస్తారు. ఈరోజున ప్రతీది శుభ సమయమే. శుభ కార్యాలను ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. 'అక్షయ' అంటే అంతం లేనిది అని అర్థం. ఈ రోజున చేసిన పుణ్యకార్యాలు, దానాలు, పూజలు లేదా పెట్టుబడుల ఫలాలు ఎప్పటికీ తరగవని, పైగా పెరుగుతూనే ఉంటాయని నమ్ముతారు.

    అక్షయ తృతీయ రాజయోగాలు
    ఈ సంవత్సరం అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19వ తేదీన జరుపుకోనున్నారు. ఈ రోజున బంగారం, వెండి కొనడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఈ సంవత్సరం అక్షయ తృతీయతోపాటు అనేక అరుదైన సంఘటనలు కూడా చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

    జ్యోతిష్యుల ప్రకారం, అక్షయ తృతీయ నాడు గురు, చంద్ర గ్రహాలు ఒకే రాశిలో ఉండటం వల్ల గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రోజున త్రిపుష్కర రాజయోగం, ఆయుష్మాన్ రాజయోగం, మాలవ్య రాజయోగం, శశ రాజయోగం కూడా ఏర్పడతాయి. అక్షయ తృతీయ నాడు ఈ రాజయోగాలు ఏర్పడటం అనేక రాశుల వారికి స్వర్ణయుగాన్ని తీసుకువస్తుంది.

    • మేషరాశికి అక్షయ తృతీయ మీకు శుభ శకునాలను తీసుకురావచ్చు. మీరు స్థిరాస్తికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. మీ ఉద్యోగం లేదా వృత్తిలో కూడా సానుకూల మార్పులు కనిపించవచ్చు. ఈ సమయం విద్యార్థులకు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
    • వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆర్థిక విషయాలు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన నిధులు తిరిగి లభించి, ఉపశమనం కలగవచ్చు. పెట్టుబడిదారుకూడా లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ సామాజిక గుర్తింపు, గౌరవం పెరగవచ్చు.
    • ఈ సమయం సింహరాశి వారికి సంతోషాన్ని తీసుకురాగలదు. శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. చిరకాల కోరికలు నెరవేరవచ్చు. మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. మీ కుటుంబంతో సమయం గడిపే అవకాశం కూడా మీకు దొరుకుతుంది.
    • ఈ సమయం వృశ్చిక రాశి వారికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇంట్లో, కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలు మంచి లాభాలు చూడవచ్చు. పొదుపు పెరగడానికి, ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి కూడా సంకేతాలు ఉన్నాయి.
    • మీన రాశి వారికి అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. మీరు మానసికంగా మరింత బలంగా ఉన్నట్లు భావిస్తారు. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ సమయంలో సరైన మార్గం దొరకవచ్చు.
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/అక్షయ తృతీయనాడు 5 రాజయోగాలు.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే, అదృష్టం స్టార్ట్!
