అమర్నాథ్ యాత్ర 2026: జూలై 3 నుంచి మహా పుణ్యయాత్ర.. మంచు లింగం మహిమ ఇదే!
హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3,888 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న పవిత్ర అమర్నాథ్ గుహలోని స్వయంభూ మంచు శివలింగం దర్శనం కోసం ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది భక్తులు యాత్ర చేస్తారు. 2026లో ఈ యాత్ర జూలై 3 నుంచి ఆగస్టు 28 వరకు మొత్తం 57 రోజుల పాటు కొనసాగనుంది.
ప్రకృతి ఒడిలో వెలసిన స్వయంభూలింగం.. కఠినమైన కొండకోనలు దాటి భక్తి పారవశ్యంతో సాగే ప్రయాణం. ప్రతి ఏటా కోట్లాది మంది శివ భక్తులు తహతహలాడే అమర్నాథ్ యాత్రకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ ఏడాది జూలై 3న ప్రారంభమై, ఆగస్టు 28న రక్షాబంధన్ పర్వదినంతో ముగియనున్న ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం భక్తులకు కన్నుల పండుగగా మారనుంది.
57 రోజుల పాటు ఆధ్యాత్మిక శోభ
ఈ ఏడాది మొత్తం 57 రోజుల పాటు అమర్నాథ్ యాత్ర కొనసాగనుంది. ఏప్రిల్ 15 నుంచే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడంతో, భక్తులు పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో, సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3,888 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ పవిత్ర గుహను చేరుకోవడం అంత తేలికైన విషయం కాదు. అయినప్పటికీ, "హర హర మహాదేవ" నామస్మరణతో భక్తులు వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి మరీ బాబా దర్శనం కోసం తరలివస్తారు.
ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడే మంచు లింగం
అమర్నాథ్ గుహలో నెలకొనే మంచు లింగం మానవ నిర్మితం కాదు, ఇది ప్రకృతి సిద్ధంగా మంచుతో ఏర్పడే అద్భుతం. ప్రతి ఏటా చంద్రుని కళలను బట్టి ఈ లింగం పరిమాణం పెరుగుతూ, తగ్గుతూ ఉంటుంది. శ్రావణ పౌర్ణమి నాటికి ఈ లింగం పూర్తి పరిమాణాన్ని సంతరించుకుంటుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఈ అద్భుతాన్ని కళ్లారా చూడటం జన్మధన్యమని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం.
అమరనాథ్ నామకరణం వెనుక రహస్యం
పురాణాల ప్రకారం, ఈ గుహకు అమర్నాథ్ అని పేరు రావడానికి బలమైన కారణం ఉంది. ఒకసారి పార్వతీ దేవి పరమ శివుడిని అమరత్వానికి సంబంధించిన రహస్యాన్ని తెలియజేయమని కోరుతుంది. ఎవరైతే ఈ అమర కథను వింటారో, వారు మృత్యుంజయులు అవుతారని తెలిసిన పరమేశ్వరుడు, ఆ రహస్యాన్ని ఎవ్వరికీ తెలియకుండా చెప్పాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. ఇందుకోసం ఆయన ఎంచుకున్న ఏకాంత ప్రదేశమే ఈ అమర్నాథ్ గుహ.
అమరత్వానికి సాక్షులుగా ఆ జంట!
శివుడు పార్వతికి కథ వినిపిస్తున్న సమయంలో, పొరపాటున అక్కడ ఉన్న ఒక పావురాల జంట కూడా ఆ అమరత్వ రహస్యాన్ని వింటుంది. కథ పూర్తయ్యాక శివుడు కళ్లు తెరిచి చూడగా, ఆ పావురాలు అక్కడ ఉండటం గమనిస్తాడు. తమకు రహస్యం తెలిసిందని అవి చెప్పడంతో, శివుడు వాటికి అమరత్వాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. అప్పటి నుంచి ఆ పావురాల జంట ఆ గుహలోనే ఉండి, శివపార్వతుల ప్రతిరూపాలుగా భక్తులకు కనిపిస్తాయని ఒక నమ్మకం. అందుకే ఈ యాత్రకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది.
భక్తులకు సూచనలు
హిమాలయాల్లోని వాతావరణం ఎప్పుడు ఎలా మారుతుందో చెప్పలేం. కాబట్టి యాత్రకు వెళ్లే భక్తులు శారీరకంగా, మానసిక సిద్ధంగా ఉండాలి. ప్రభుత్వం జారీ చేసే మార్గదర్శకాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలి. వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుని, అవసరమైన గుర్తింపు కార్డులు దగ్గర ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More