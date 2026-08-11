అమావాస్య, సూర్యగ్రహణం.. 3 రాశుల వారికి రాబోయే 90 రోజులు గోల్డెన్ డేస్!
2026 సంవత్సరపు చివరి సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12న సంభవించనుంది. ఈ సూర్యగ్రహణం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మరోవైపు అమావాస్య కూడా ఉండటంతో 90 రోజులు గోల్డెన్ డేస్ రానున్నాయ్.
2026 సంవత్సరపు చివరి సూర్యగ్రహణం, అమావాస్య రోజున సంభవిస్తుంది. ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. అందువల్ల ఇక్కడ సూతక కాలం వర్తించదు. కానీ జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం గ్రహణం ప్రభావం అది కనిపించే ప్రాంతాలకే పరిమితం కాదు. దీని ప్రభావం ప్రకృతి, రాజకీయ, వృత్తి, ప్రపంచ స్థాయిలలో కూడా ఉంటుంది. ఈ గ్రహణం 12 రాశులనూ ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సుమారు 90 రోజుల పాటు 5 రాశులకు కలిసి రానుంది.
వృషభ రాశి
ఈ సూర్యగ్రహణం వృషభ రాశి వారికి మూడో ఇంట్లో సంభవిస్తుంది. రాబోయే మూడు నెలల్లో అనేక సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. జీతభత్యాలు పొందే వ్యక్తులకు పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు అవకాశాలు లభించవచ్చు, అదే సమయంలో వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులు, ఖాతాదారుల ద్వారా లాభపడవచ్చు. కుటుంబ జీవితంలో మెరుగుదలలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. మీకు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ సంబంధాలలో సామరస్యం పెరుగుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది, పొదుపు చేయడానికి కొత్త మార్గాలు ఏర్పడతాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాలలో కూడా అనుకూల ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి లాభాలు, కోరికల నెరవేర్పుతో ముడిపడి ఉన్న 11వ ఇంట్లో ఈ గ్రహణం సంభవిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీకు ఉన్నతాధికారులు, స్నేహితుల నుండి మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ నిపుణులకు ఇది అనుకూలమైన కాలం, ఎందుకంటే వారి కృషి ప్రశంసించబడుతుంది. వారు తమ లక్ష్యాలను సాధించే అవకాశం ఉంది. మీరు చాలా కాలంగా ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలని ప్రణాళిక వేసుకుంటుంటే.. ఆ కోరిక నెరవేరవచ్చు. నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకుంటాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది, సంబంధాలు సామరస్యంగా ఉంటాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్టం, ఆధ్యాత్మికతకు ప్రతీక అయిన తొమ్మిదో ఇంట్లో ఈ గ్రహణం సంభవిస్తుంది. రాబోయే 90 రోజులు మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఇతర కంపెనీల నుండి మంచి ఆఫర్లు రావచ్చు. వ్యాపార విస్తరణ, కొత్త సంబంధాలు లాభాలను తెస్తాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బును మీరు తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. మీకు కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది. మీ వైవాహిక జీవితంలో సామరస్యం పెరుగుతుంది. మీ సామాజిక హోదా కూడా మెరుగుపడవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More