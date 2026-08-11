Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం.. కెరీర్, ప్రేమలో ఊహించని మలుపులు!

    మంగళవారం హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం హిందూ సంప్రదాయంలో విశిష్టమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ రోజు గ్రహస్థితుల ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థికం, ప్రేమ, వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉండగా, మరికొందరు తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి.

    Published on: Aug 11, 2026, 04:00:10 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మంగళవారం రోజున శివగౌరీలతో పాటు భోలా శంకరుడి బంటు హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం హిందూ ధర్మంలో ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ పవిత్ర దినాన హనుమంతుడిని కొలవడం వల్ల సమస్త భయాలు, రోగాలు, కష్టాలు తొలగిపోతాయని విశ్వసిస్తారు. నేటి గ్రహస్థితుల ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరనుండగా, మరికొందరు కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది.

    మంగళవారం రాశి ఫలాలు: నేడు వీళ్ళకు బాగా కలిసి వస్తుంది.. కెరీర్, ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొత్త మలుపులు!
    మంగళవారం రాశి ఫలాలు: నేడు వీళ్ళకు బాగా కలిసి వస్తుంది.. కెరీర్, ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొత్త మలుపులు!

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి

    నేడు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి. శారీరక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడంతో పాటు సెల్ఫ్ కేర్ చాలా ముఖ్యం. మీ తెలివితేటలతో కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో వచ్చే కొత్త బాధ్యతలు మీలోని సృజనాత్మకతను బయటకు తెస్తాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో మాత్రం అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.

    వృషభ రాశి

    ఏ విషయంలోనైనా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల లేనిపోని సమస్యలను కొనితెచ్చుకున్నట్టవుతుంది. కుటుంబంలోనూ, కార్యాలయంలోనూ ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. ఓపికతో వ్యవహరిస్తేనే మెరుగైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. సామాజికంగా, కెరీర్ పరంగా ఎదిగేందుకు మంచి అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.

    మిథున రాశి

    వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ, వృత్తి జీవితంలోనూ నేడు దూసుకుపోతారు. అభివృద్ధికి సంబంధించిన అనేక మార్గాలు మీ ముందు నిలుస్తాయి. సానుకూల దృక్పథంతో ఉంటేనే అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోగలుగుతారు. మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడుకుంటూ, ఎప్పుడూ పాజిటివ్‌గా ఆలోచించడం అలవాటు చేసుకోండి.

    కర్కాటక రాశి

    జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరాలనే మీ తపనకు, మనసులోని భావోద్వేగాలకు మధ్య సమతుల్యత పాటించడం నేడు చాలా ముఖ్యం. జీవితంలో జరిగే సానుకూల మార్పులను సంతోషంగా ఆహ్వానించండి. కొత్త దారులు వాటంతట అవే మీ ముందుకు వస్తాయి. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మీ చేతుల్లోనే ఉంది.

    సింహ రాశి

    ఒకపని మీద పూర్తిగా దృష్టి పెట్టాలే తప్ప, ఒకేసారి వంద పనులు భుజాన వేసుకుని ఓవర్‌ కమిట్మెంట్ జోలికి పోకండి. నేడు మీ అంతర్లీన ప్రతిభను అన్వేషించుకోవడానికి, బంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి అద్భుతమైన రోజు. అనుకోని వ్యక్తుల పరిచయం భవిష్యత్తులో మంచి సంబంధాలకు దారితీస్తుంది.

    కన్యా రాశి

    జీవిత భాగస్వామితో లేదా ప్రియమైన వారితో కాసేపు మనసారా గడపండి. మీ మనసులోని భావాలను వారితో పంచుకోవడం వల్ల బంధం బలపడుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవు. అయితే ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.

    తులా రాశి

    నేడు మీ ఎదుట సవాళ్లు, అవకాశాలు సమానంగా నిలుస్తాయి. ఏ పనైనా ఆచితూచి నిర్ణయం తీసుకోవడం, క్రమశిక్షణతో పనిచేయడం మీ విజయానికి బాటలు వేస్తుంది. పనులన్నీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం ప్రాధాన్యతా క్రమంలో పూర్తి చేయండి.

    వృశ్చిక రాశి

    ప్రేమ జీవితంలో అహంకారానికి ఏ మాత్రం తావునివ్వకండి. భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రయత్నించండి. ఆఫీసులో మీ ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరంగా బలంగా ఉంటారు కానీ, ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.

    ధనుస్సు రాశి

    లవ్ లైఫ్‌లో రొమాంటిక్ వాతావరణాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ, ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా మీ భావాలను భాగస్వామితో షేర్ చేసుకోండి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించి, పదోన్నతులు లేదా వేతనం పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే చిన్నపాటి ఆరోగ్య, ఆర్థిక సమస్యలు చికాకు పెట్టవచ్చు.

    మకర రాశి

    నేడు కాస్త రిస్క్‌తో కూడిన రోజుగా చెప్పుకోవచ్చు. మీ ముందుకు వచ్చే ఏ చిన్న అవకాశాన్ని కూడా చేజార్చుకోకండి. కెరీర్ పరంగా, ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొత్త మలుపులు తిరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రతి అడుగు చాలా జాగ్రత్తగా వేయండి. మీ సామర్థ్యంపై మీకు నమ్మకం ఉంటే ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థిలనైనా సులువుగా దాటవచ్చు.

    కుంభ రాశి

    ప్రేమ బంధాన్ని నిలుపుకోవడానికి కాస్త రాజీ పడాల్సి రావచ్చు. వృత్తి నిపుణులకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఎలాంటి లోటు ఉండదు, ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. అయితే మీ దినచర్యలో ఆరోగ్యం పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం చాలా అవసరం.

    మీన రాశి

    రోజంతా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా, రొమాంటిక్‌గా గడుపుతారు. మీ వృత్తిగత నిబద్ధత కెరీర్ ఎదుగుదలకు ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. ఆర్థిక అదృష్టం మీ వెంటే ఉంది. అయినప్పటికీ మీ శారీరక ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం.. కెరీర్, ప్రేమలో ఊహించని మలుపులు!
    Home/Rasi Phalalu/మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం.. కెరీర్, ప్రేమలో ఊహించని మలుపులు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes