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    ఈ వ్యక్తులతో వైరం పెంచుకుంటే భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సిందే!

    చాణక్య నీతి ప్రకారం జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరితో శత్రుత్వం పెట్టుకోవడం తెలివైన పని కాదు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ శక్తి, అగ్ని, విషపూరిత సర్పం, మూర్ఖులు, మన రహస్యాలు తెలిసిన బంధువులు, వైద్యులు, జ్ఞానులు, ఆయుధాలు కలిగిన వ్యక్తులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. 

    Published on: Aug 20, 2026, 08:44:22 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జీవితంలో ఎవరితో శత్రుత్వం పెట్టుకోవాలో, ఎవరికి దూరంగా ఉండాలో చాణక్య నీతి స్పష్టంగా చెబుతోంది. పొరపాటున కూడా కొందరితో వైరం ప్రాణాంతకం కావచ్చని ఆచార్య చాణక్య హెచ్చరిస్తున్నారు.

    ఈ వ్యక్తులతో వైరం పెంచుకుంటే భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సిందే!
    ఈ వ్యక్తులతో వైరం పెంచుకుంటే భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సిందే!

    ఆచార్య చాణక్యుడు తన 'నీతి శాస్త్రం' ద్వారా మానవ జీవితానికి అవసరమైన ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా విశ్లేషించారు. నాటి కాలంలో ఆయన చెప్పిన సూత్రాలు నేటి ఆధునిక డిజిటల్ యుగంలోనూ అంతే కచ్చితత్వంతో వర్తిస్తున్నాయి. జీవితంలో ఏ వ్యక్తి మనకు మిత్రుడో, మన శత్రువో గుర్తించడమే అసలైన వ్యూహమని చాణక్యుడు స్పష్టం చేశారు. కొందరితో ప్రత్యక్షంగా శత్రుత్వం కోరి తెచ్చుకోవడం భారీ మూల్యాన్ని చెల్లించుకునేలా చేస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.

    రాజకీయ శక్తి లేదా పరిపాలనా యంత్రాంగం (ప్రభుత్వం), మంటలు రేపే అగ్ని, అత్యంత విషపూరితమైన సర్పం, అలాగే ఏ మాత్రం ఆలోచించని మూర్ఖపు వ్యక్తులతో ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వీరు ఏ క్షణంలోనైనా మన సర్వనాశనానికి కారణం కావచ్చు. మూర్ఖులతో వాదనకు దిగడం వల్ల సమయంతో పాటు మనశ్శాంతి కూడా కోల్పోతామని చాణక్యుడు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    వెన్నుపోటు పొడిచే రహస్యాలు తెలిసిన బంధువులు

    సమాజంలో కొందరు వ్యక్తులు ముఖం ముందు ఎంతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతుంటారు. కానీ, వెనుక మాత్రం మన పనులను చెడగొట్టేందుకు కుట్రలు చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వారిని పాలతో నింపిన విషపు కుండతో పోల్చవచ్చు. మన బలహీనతలు, వ్యక్తిగత రహస్యాలు తెలిసిన మిత్రులు లేదా బంధువులతో నేరుగా కయ్యానికి దిగడం కంటే, వారి నుంచి తగినంత దూరం పాటించడమే అత్యంత తెలివైన పని.

    జ్ఞాని, వైద్యుడు, ఆయుధాలున్న వ్యక్తితో వైరం వద్దు

    వైద్యుడు మన ఆరోగ్య సమస్యలను, శరీరంలోని బలహీనతలను పూర్తిగా ఎరిగి ఉంటాడు. కాబట్టి, డాక్టర్‌తో చెడితే భవిష్యత్తులో అత్యవసర సమయంలో మన ఆరోగ్యమే ప్రమాదంలో పడుతుంది. అలాగే లోతైన జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి లేదా చేతిలో తక్షణమే హాని చేయగల ఆయుధాలు ఉన్నవారితో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఘర్షణకు దిగకూడదు. ఇది ఆత్మహత్యతో సమానమని చాణక్యుడు పేర్కొన్నారు. జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే చాణక్యుడి ఈ హెచ్చరికలను ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవడం చాలా అవసరం.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఈ వ్యక్తులతో వైరం పెంచుకుంటే భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సిందే!
    Home/Rasi Phalalu/ఈ వ్యక్తులతో వైరం పెంచుకుంటే భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సిందే!
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