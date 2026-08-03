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    విజయం కావాలంటే చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ సూత్రాలు తప్పక తెలుసుకోండి!

    ఆచార్య చాణక్యుడు జీవితంలో విజయం, ధనం, గౌరవం పొందాలంటే స్వయంకృషి, ధైర్యం, విద్య, నిజాయితీతో కూడిన శ్రమను ప్రధానంగా భావించారు. ఇతరులపై ఆధారపడకుండా సొంత కృషితో ముందుకు సాగాలని, కష్టకాలంలో ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోకూడదని, విద్యనే శాశ్వత సంపదగా భావించాలని ఆయన బోధించారు.   

    Published on: Aug 3, 2026, 08:00:43 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే సరైన ఆలోచనతో అడుగు ముందుకు వేస్తేనే జీవితంలో విజయం సాధ్యమవుతుంది. ఎవరైతే ధనం, గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్టలు కోరుకుంటారో, వారు ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన కొన్ని కీలక సూత్రాలను తమ దైనందిన జీవితంలో ఆచరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. శతాబ్దాలు గడిచినా చాణక్య నీతిలో చెప్పిన జీవన సత్యాలు నేటికీ ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాయి. ఆధునిక సమాజంలో యువతకు ఇవి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నాయి.

    విజయం కావాలంటే చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ సూత్రాలు తప్పక తెలుసుకోండి!
    విజయం కావాలంటే చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ సూత్రాలు తప్పక తెలుసుకోండి!

    స్వయంకృషే అసలైన సంపద

    మనుషులు కొన్ని ప్రత్యేకమైన కర్మల ద్వారా ఇంద్రుని వంటి వైభవాన్ని కూడా సొంతం చేసుకోవచ్చని చాణక్యుడు చెప్పారు. ఇందుకు సంబంధించి ఆయన ఒక శ్లోకంలో స్పష్టమైన మార్గదర్శనం చేశారు. స్వయంగా మన చేతులతో అల్లిన పూలమాల, మన చేతులతో అద్దిన గంధం, మన స్వహస్తాలతో రాసిన దైవస్తుతి మనిషికి అత్యున్నత సంపదను తెచ్చిపెడతాయి అని పండితులు వివరిస్తున్నారు.

    అంటే ఇక్కడ చాణక్యుని ప్రధాన ఉద్దేశం ఒక్కటే - ఎవరి పనులు వారు స్వయంగా చేసుకోవాలి. ఇతరులపై ఆధారపడటం వల్ల ఎప్పుడూ పెద్ద ప్రయోజనం ఉండదు. నేటి డిజిటల్ యుగంలో కూడా వ్యాపారం, చదువు లేదా ఉద్యోగం ఏదైనా సరే.. స్వశక్తితో కష్టపడి పని చేస్తేనే నిజమైన ఫలితం దక్కుతుంది. సొంత మేధస్సు, శ్రమతో సాధించే ప్రగతే శాశ్వతమైనది.

    పేదరికంలోనూ ధైర్యం వీడకూడదు

    జీవితంలో కష్టాలు రావడం సహజం. అయితే ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోకూడదని చాణక్య నీతి బోధిస్తోంది. పేదరికంలో ఉన్నప్పటికీ ధైర్యం కలిగి ఉంటే ఆ దుస్థితి బాధించదు. సాధారణ వస్త్రాలైనా శుభ్రంగా ఉంటే ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. అలాగే సాధారణ భోజనం కూడా వేడిగా తింటే రుచిగా ఉంటుంది" అని చాణక్యుడు పేర్కొన్నారు.

    ఈ సూత్రం నేటి తరానికి కూడా ఎంతో వర్తిస్తుంది. మనిషి బాహ్య ఆర్భాటాల కంటే అంతర్గత గుణాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. జీవితంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పుడు పిరికిపందలా వెనకడుగు వేయకుండా, సంయమనంతో ఎదుర్కొనేవారే సమాజంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు.

    విద్యాధనమే సర్వశ్రేష్టం

    ధనం లేనంత మాత్రాన మనిషి పేదవాడు కాబోడు, కానీ విద్య లేనివాడే నిజమైన పేదవాడని చాణక్యుడు హెచ్చరించారు.

    "ధనం లేకపోయినా విద్యావంతుడైన వ్యక్తి హీనుడు కాడు. కానీ విద్య అనే రత్నం లేనివాడు అన్నిటికీ దూరమైన వ్యర్థుడే అవుతాడు" అని ఆయన తేల్చిచెప్పారు.

    నేటి పోటీ ప్రపంచంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, విజ్ఞానమే మనిషికి అసలైన బలం. డబ్బు ఈరోజు ఉంటుంది, రేపు పోతుంది. కానీ మెదడులో ఉండే జ్ఞానం ఎప్పటికీ తరగని ఆస్తి. కొత్త మార్గాలను అన్వేషించడానికి, ఏ రంగంలోనైనా రాణించడానికి విద్యే ప్రధాన సోపానం.

    సఫలతకు షార్ట్‌కట్‌లు ఉండవు

    చాణక్యుని ఈ బోధనల ద్వారా స్పష్టమయ్యే విషయం ఒక్కటే - సంపద, గౌరవం కేవలం అదృష్టం వస్తే వచ్చేవి కావు. కష్టపడే తత్వం, ఓర్పు, సాదాసీదా జీవనశైలి, విజ్ఞానం సరైన పాళ్ళలో కలగలిస్తేనే మనిషి జీవితం శిఖరాగ్రానికి చేరుతుంది.

    నేటి తరం ప్రతిదీ క్షణాల్లో జరిగిపోవాలని కోరుకుంటోంది. కానీ తొందరపాటు నిర్ణయాలు, అంతులేని ఆశలు మనిషిని పతనం అంచుకు చేర్చుతాయి. స్థిరమైన, నిజాయితీతో కూడిన శ్రమ మాత్రమే శాశ్వత విజయాన్ని అందిస్తుంది.

    జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలంటే ఆచార్య చాణక్యుడు చూపిన మార్గాన్ని అనుసరించడమే ఉత్తమం. నేటి నుంచే మీ శక్తి సామర్థ్యాలపై నమ్మకం ఉంచండి, నిరంతరం శ్రమించండి. అప్పుడు ధన, ధాన్యాలు, కీర్తి ప్రతిష్టలు అవే మీ వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/విజయం కావాలంటే చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ సూత్రాలు తప్పక తెలుసుకోండి!
    Home/Rasi Phalalu/విజయం కావాలంటే చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ సూత్రాలు తప్పక తెలుసుకోండి!
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