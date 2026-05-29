    భద్ర రాజయోగం: బుధ సంచారంతో ఈ 4 రాశుల వారికి సిరిసంపదలు, కెరీర్‌లో తిరుగుండదు!

    ఈ రోజు మే 29 న మిథునరాశిలో బుధ సంచారం జరుగుతోంది. మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడు. ఈ రాశిచక్రానికి మంచి ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి, అలాగే ఈ సంచారం అనేక రాశిచక్రాలకు మంచి అవకాశాలను తెస్తోంది, ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: May 29, 2026 4:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహానికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. బుద్ధి, విజ్ఞానం, విశ్లేషణా సామర్థ్యం, వాక్చాతుర్యం వంటి అంశాలకు బుధుడు కారకుడు. ఎప్పుడైతే బుధుడు తన స్వరాశిలో (మిథున లేదా కన్యా రాశుల్లో) సంచరిస్తాడో, అప్పుడు జాతక చక్రంలోని కేంద్ర స్థానాలైన ఒకటి, నాలుగు, ఏడు లేదా పదో ఇంట్లో ఉంటే 'భద్ర రాజయోగం' ఏర్పడుతుంది. పంచ మహాపురుష యోగాలలో ఒకటైన ఈ యోగం సంభవించినప్పుడు ఆ వ్యక్తుల్లో అద్భుతమైన మేధస్సు, వ్యాపార దక్షత పెరుగుతాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    "బుధ గ్రహ ప్రభావం వల్ల మీ ఆలోచనా విధానంలో స్పష్టత రావడమే కాకుండా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా మెరుగుపడతాయి," అని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ రాజయోగం వల్ల వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు, సమాజంలో గౌరవం, వైవాహిక జీవితంలో సుఖశాంతులు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు, వేతన పెంపు వంటి శుభ వార్తలు అందుతాయి. ఈ రాజయోగం ప్రభావం వల్ల మేలు పొందబోయే రాశుల వివరాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడే కాబట్టి, ఈ రాశి వారికి సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. మీ వాక్చాతుర్యం ఇతరులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటుంది. సంభాషణల్లో మెలకువలు పాటించడం వల్ల క్లిష్టమైన సమస్యలను కూడా సునాయాసంగా పరిష్కరించుకుంటారు. "సరిగ్గా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమయంలో మిథున రాశి వారు ఆర్థికంగా బలపడతారు," అని పండితులు చెబుతున్నారు. వృత్తి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు మీకు మేలు చేస్తాయి.

    కన్యా రాశి:

    కన్యా రాశిలో బుధుడు ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటాడు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ కాలం ఒక వరం లాంటిది. బ్యాంకింగ్, మీడియా, ఐటీ రంగాల్లో ఉన్నవారికి కొత్త ప్రాజెక్టులు లభిస్తాయి. గత కొంతకాలంగా కెరీర్ ఎదుగుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. వీరికి పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తులు లభించే అవకాశాలు కూడా మెండుగా ఉన్నాయి. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థికంగా ఈ సమయం ఎంతో బాగుంటుంది. ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్టుకు నాయకత్వం వహించే అవకాశం మీకు దక్కుతుంది. ఒకవేళ మీ జీవిత భాగస్వామితో గతంలో ఏవైనా మనస్పర్థలు ఉంటే, ఈ సమయంలో అవి తొలగిపోయి సయోధ్య కుదురుతుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల ద్వారా అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి చూపుతారు.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారికి బుధ గోచారం వల్ల స్థిరాస్తి యోగం పడుతోంది. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలనుకునే వారి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. మీ వ్యక్తిగత జీవితం ఎంతో ప్రశాంతంగా మారుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఆత్మీయత పెరుగుతుంది. "మీన రాశి వారికి ఈ యోగం వల్ల సామాజిక హోదా పెరగడంతో పాటు సౌకర్యవంతమైన జీవితం లభిస్తుంది," అని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. నిరుద్యోగులకు మంచి సంస్థల నుంచి అవకాశాలు వస్తాయి.

    బుధ గ్రహ అనుగ్రహం కోసం ప్రతిరోజూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం లేదా ఆకుపచ్చని వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.

    గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితుల అభిప్రాయాల ప్రకారం అందించినవి. వ్యక్తిగత జాతక విశ్లేషణ కోసం నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

