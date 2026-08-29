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మీ అరచేతిలో ఈ రేఖ ఉందా? అయితే మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారెంటీ!

ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఎంతోమంది యువత కష్టపడుతున్నప్పటికీ, కొందరికి విజయం ఆలస్యం అవుతుంటుంది. జ్యోతిష్య, హస్తసాముద్రిక విశ్వాసాల ప్రకారం దీనికి ప్రిపరేషన్‌తో పాటు అరచేతిలోని కొన్ని రేఖలు కూడా కారణమవుతాయని చెబుతారు. 

Published on: Aug 29, 2026, 11:00:15 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనేది కోట్లాది మంది యువత కల. దీనికోసం పగలు అనక, రాత్రి అనక కష్టపడతారు, ఎన్నో కోచింగ్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరుగుతారు. అయినప్పటికీ కొందరికి ఆశించిన విజయం దక్కదు. సరైన ప్రణాళికతో చదివినా ఎక్కడో ఒకచోట లోపం జరిగిపోతుంటుంది. నిరంతరం శ్రమించినా ఫలితం దక్కనప్పుడు తీవ్రమైన నిరాశ కమ్ముకుంటుంది. అయితే, మన జ్యోతిష్యం మరియు హస్తసాముద్రికం ప్రకారం.. దీనికి కేవలం మన ప్రిపరేషన్ లోపమే కాకుండా, అరచేతిలోని కొన్ని ప్రత్యేక రేఖల అడ్డంకులు కూడా కారణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మీ అరచేతిలో ఈ రేఖ ఉందా? అయితే మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారెంటీ! (AI)
మీ అరచేతిలో ఈ రేఖ ఉందా? అయితే మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారెంటీ! (AI)

మనం ఎంత కష్టపడినా జీవితంలో ఎదురుదెబ్బలు తగులుతుంటే, హస్త రేఖల ద్వారా ఆ సమస్యల మూలాలను తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. సమయానికి తగినట్లుగా కొన్ని చిన్నపాటి పరిహారాలు పాటిస్తే ఈ అడ్డంకులను అధిగమించవచ్చు.

అదృష్ట రేఖ (భాగ్య రేఖ) చెప్పే రహస్యాలు

హస్తసాముద్రికం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి కెరీర్ ఎలా ఉంటుందనేది అతని భాగ్య రేఖ (Fate Line) స్పష్టంగా చెబుతుంది. ఈ రేఖ సాధారణంగా మణికట్టు ప్రాంతం నుంచి ప్రారంభమై మధ్య వేలు కింద ఉండే శని పర్వతం వైపు వెళ్తుంది. ఒకరి చేతిలో ఈ భాగ్య రేఖ గనుక పలుచగా లేదా మధ్యలో ఆగి ఉన్నట్లయితే, వారి కెరీర్‌లో తీవ్రమైన జాప్యం, ఆటంకాలు ఎదురవుతాయని నమ్ముతారు. అయితే, రేఖ బలంగా లేనంత మాత్రాన విజయం దక్కదని అర్థం కాదు. అనుకున్న దానికంటే కొంచెం ఆలస్యంగా లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారని ఇది సూచిస్తుంది.

సూర్య రేఖ, మనస్తత్వ ప్రభావం

చేతిలో ఉండే సూర్య రేఖకు కూడా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ రేఖ స్పష్టంగా లేకపోతే సమాజంలో గుర్తింపు రావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల విషయంలో ఈ రేఖ పాత్ర చాలా కీలకం. అలాగే అరచేతిలో విపరీతమైన చిన్న గీతలు, క్రాస్ మార్కులు ఉంటే ఆ వ్యక్తి మనసు ఎప్పుడూ ఒక స్థిరమైన నిర్ణయానికి రాలేక తికమక పడుతుంటుందని హస్త రేఖ నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఆలోచనలు చెದುరిపోవడం వల్ల ఏకాగ్రత దెబ్బతింటుంది.

కెరీర్ ఒడుదొడుకులను దాటడానికి కొన్ని మార్గాలు

చేతిలో రేఖలు అనుకూలంగా లేవని నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం అందించే కొన్ని సులభమైన పరిహారాలు మనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే లేచి సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. అర్ఘ్యం ఇచ్చే సమయంలో "ఓం సూర్యాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని భక్తితో జపించాలి. దీనితో పాటు ఎప్పుడూ సానుకూల దృక్పథం (Positive Attitude) ఉన్నవారితో స్నేహం చేయాలి. ప్రతికూల ఆలోచనలను దరిచేరనీయకూడదు.

అరచేతిలోని గీతలు మన జీవితాన్ని పూర్తిగా శాసించలేవు. అవి కేవలం మనకు ఒక మార్గాన్ని చూపించే సూచికలు మాత్రమే. అంతిమ విజయం మన కష్టపడే తత్వంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. సరైన దిశలో చేసే నిరంతర శ్రమతో పాటు ఈ చిన్న ఆధ్యాత్మిక పరిహారాలు పాటిస్తే ఏ రంగంలోనైనా తిరుగులేని విజయం సాధించవచ్చు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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