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బుధవారం రాశి ఫలాలు: మేషం నుంచి మీనం వరకు నేటి జాతక ఫలితాలు ఇవే.. ఈ 7 రాశుల జీవితంలో ఫుల్లుగా ఆనందం!

ఆగస్టు 26, 2026 బుధవారం నాటి గ్రహాల గమనాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని 12 రాశుల వారికి జ్యోతిష్య ఫలితాలను అంచనా వేశారు. వినాయకుడికి ప్రీతికరమైన బుధవారం కావడంతో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం శుభప్రదమని నమ్మకం. ఈ రోజు కొందరికి ఆర్థిక, కెరీర్ పరంగా అనుకూలత ఉంటే, మరికొందరు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

Published on: Aug 26, 2026, 04:00:19 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ఆగస్టు 26 బుధవారం నాడు గ్రహాల గమనం ఆధారంగా జ్యోతిష్య నిపుణులు రాశి ఫలాలను అంచనా వేశారు. వినాయకుడికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన బుధవారం రోజున ఆయనను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల సకల సంపదలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ ప్రత్యేక రోజున కొందరికి అదృష్ట దైవబలం తోడుకాగా, మరికొందరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. నేటి జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం మేషం నుంచి మీనం వరకు ఉన్న 12 రాశుల వారి ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి.

బుధవారం రాశి ఫలాలు: మేషం నుంచి మీనం వరకు నేటి జాతక ఫలితాలు ఇవే.. ఈ 7 రాశుల జీవితంలో ఫుల్లుగా ఆనందం! (pinterest)
బుధవారం రాశి ఫలాలు: మేషం నుంచి మీనం వరకు నేటి జాతక ఫలితాలు ఇవే.. ఈ 7 రాశుల జీవితంలో ఫుల్లుగా ఆనందం! (pinterest)

మేష రాశి

రోజు మీకు అత్యంత అద్భుతంగా సాగిపోతుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కొత్త ప్రాజెక్టులు మీ చేతికి రావడం వల్ల మంచి ధనలాభం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో కాస్త సమయం గడపడం మీ బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.

వృషభ రాశి

జీవితంలో రొమాంటిక్ వాతావరణం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. అయితే ఆఫీసు పనిభారాన్ని ఇంటికి తీసుకువచ్చి అనవసరమైన టెన్షన్లు తెచ్చుకోవద్దు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున బడ్జెట్ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యరీత్యా జంక్ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

మిథున రాశి

గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు అద్భుతమైన రిటర్నులను అందిస్తాయి. రోజంతా ఉత్సాహంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో గడుపుతారు. సాయంత్రం వేళ ప్రియమైన వారితో కలిసి సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం పట్ల ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించవద్దు.

కర్కాటక రాశి

కెరీర్ పరంగా మీరు ఎంతో ఉత్సాహంగా, ప్రొడక్టివ్‌గా ఫీలవుతారు. ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు యోగా లేదా మెడిటేషన్ చేయడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా సమర్థంగా ఎదుర్కొంటారు.

సింహ రాశి

బయటి ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్టంగా ఉండటంతో పాటు ఊహించని ధన లాభం కలుగుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వమే సమాజంలో మీకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెస్తుంది. శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుకోవడం ముఖ్యం.

కన్యా రాశి

రోజు మీకు సాధారణంగా గడిచిపోతుంది. సానుకూల దృక్పథంతో ఉంటూ పనులను పూర్తి చేయండి. పని ఒత్తిడిని దరిచేరనీయకండి. కాసేపు వ్యాయామం చేయడం ద్వారా రోజంతా ఉల్లాసంగా ఉండవచ్చు.

తులా రాశి

ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. డబ్బు ఖర్చు చేసేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా అనిపిస్తే కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోండి. భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, సంయమనం పాటించండి.

వృశ్చిక రాశి

ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ బయటి తినుబండారాలను ఆస్వాదించకండి. రోజువారీ జీవితంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా మీ మాటతీరుతో వాటిని సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది.

ధనుస్సు రాశి

ఈ రోజు మీకు ఆర్థికంగా ఎంతో లాభదాయకంగా మారుతుంది. ఉద్యోగరీత్యా ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ఇది మీ ఆర్థిక స్థితిపై కొంత ప్రభావం చూపినా అంతిమంగా మంచి జరుగుతుంది. రుచికరమైన ఆహారాన్ని ఆస్వాదిస్తూనే ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి.

మకర రాశి

వృత్తి జీవితంలో మీ ఉన్నతాధికారుల నుంచి అపూర్వమైన సహకారం అందుతుంది. ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కుటుంబ సభ్యుల ఆర్థిక అవసరాల కోసం కొంత సొమ్ము సహాయం చేయాల్సి రావచ్చు.

కుంభ రాశి

కొన్ని బాధ్యతలు మీ భుజస్కంధాలపై పడతాయి. అయితే వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం ద్వారా మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. మీ భావాలను భాగస్వామితో పంచుకోవడం మనసుకు ప్రశాంతతనిస్తుంది. ఆర్థిక జీవితం ఎంతో స్థిరంగా ఉంటుంది.

మీన రాశి

ధనలాభానికి సంబంధించిన శుభయోగాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీ దినచర్య ఎంతో ఉత్సాహంగా సాగుతుంది. అవివాహితుల జీవితంలోకి కొత్త వ్యక్తి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. కెరీర్‌లో సరైన సమతుల్యతను పాటిస్తూ ముందుకు సాగండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/బుధవారం రాశి ఫలాలు: మేషం నుంచి మీనం వరకు నేటి జాతక ఫలితాలు ఇవే.. ఈ 7 రాశుల జీవితంలో ఫుల్లుగా ఆనందం!
Home/Rasi Phalalu/బుధవారం రాశి ఫలాలు: మేషం నుంచి మీనం వరకు నేటి జాతక ఫలితాలు ఇవే.. ఈ 7 రాశుల జీవితంలో ఫుల్లుగా ఆనందం!
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