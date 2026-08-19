బుధవారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ప్రేమ, డబ్బు, ఆరోగ్యంపై గ్రహాల ప్రభావం!
ఆగస్టు 19, బుధవారం గ్రహాల గమనాలు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. బుధవారం కావడంతో గణనాథుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా విఘ్నాలు తొలగి సుఖసంతోషాలు, సిరిసంపదలు కలుగుతాయని విశ్వాసం.
ప్రతిరోజు గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా జ్యోతిష్య నిపుణులు రాశిఫలాలను అంచనా వేస్తారు. ఆగస్టు 19వ తేదీ బుధవారం కావడంతో హిందూ ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారం విఘ్నేశ్వరుడైన గణనాథుడి పూజకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. బుధవారం రోజున ఆ వినాయకుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే సకల విఘ్నాలు తొలగిపోయి జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్ముతారు.
గ్రహాల గమనం ప్రకారం ఈరోజు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ప్రతి విషయంలోనూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మేష రాశి మొదలు మీన రాశి వరకు 12 రాశుల వారి బుధవారం నాటి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఇక్కడ పూర్తిగా పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
ఈరోజు మీ ప్రేమ జీవితంలో సరికొత్త సానుకూలత సంతరించుకుంటుంది. భాగస్వామితో గడిపే క్షణాలు మనసుకి ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టాలనే మీ ఆలోచన సవాళ్లతో కూడుకున్నప్పటికీ, వాటిని విజయవంతంగా అధిగమిస్తారు.
రాత్రి సమయంలో వాహనం నడిపేటప్పుడు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రోజంతా బిజీ షెడ్యూల్ మధ్యలో కనీసం 2 నుంచి 4 గంటల విశ్రాంతి తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.
వృషభ రాశి
మీ మనసులోని భావాలను, ఆలోచనలను ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా ధైర్యంగా బయటపెట్టండి. మీలోని ఆత్మవిశ్వాసమే మిమ్మల్ని కార్యరంగంలో ముందుంచుతుంది. పనులపై పూర్తి ఏకాగ్రత ఉంచడం ద్వారా అద్భుతమైన ఉత్సాహాన్ని పొందుతారు.
కార్యాలయంలో మీ పనితీరును మెరుగుపరిచేందుకు లేదా టీమ్ వర్క్కు ఉపయోగపడే సరికొత్త ఆలోచనలను మీ పై అధికారుల ముందుంచడానికి ఇది సరైన సమయం.
మిథున రాశి
ఇతరులతో సంభాషించేటప్పుడు లభించే ఆనందమే వేరు. ఈరోజు ఇతరులు పంపే సందేశాలు, చిన్న చిన్న సంకేతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి. మీ సుదీర్ఘ స్వప్నాలను సాకారం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేయండి.
సరికొత్త ఆలోచనలకు పదును పెట్టేందుకు పరిశోధన, సమష్టి కృషితో ముందుకు సాగండి. శరీరం, మనసును రీఛార్జ్ చేసుకోవడానికి తగినంత విరామం తీసుకోవడం మరువకండి.
కర్కాటక రాశి
సృజనాత్మక రంగాలకు చెందిన ప్రాజెక్ట్లు అద్భుతమైన ఫలితాలనిస్తాయి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి అనుకూలమైన రోజు ఇది. మీలోని సానుకూల దృక్పథం నలుగురిని మీ వైపు ఆకర్షిస్తుంది.
మీ చుట్టూ కొత్త ఆలోచనలు గల వ్యక్తులు చేరుతారు. ఎప్పుడూ ఇతరుల సలహాల కంటే మీ అంతరత్మ చెప్పే మాటలపై, మీ భావోద్వేగాలపై మరింత నమ్మకం ఉంచండి.
సింహ రాశి
మీ ఊహాశక్తి ఈరోజు అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. ఇది మీ జీవితంలో ఒక సానుకూల మార్పునకు బాటలు వేస్తుంది. తోటివారితో మాట్లాడేటప్పుడు ఓపికగా వినడం, మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా పంచుకోవడం వల్ల బంధాలు మరింత బలపడతాయి.
ముఖ్యంగా కొత్తవారితో పరిచయాలు ఏర్పరచుకోవడానికి, స్నేహ బంధాలను విస్తరించుకోవడానికి ఈరోజు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
కన్యా రాశి
కార్యాలయంలో మీకు మరిన్ని కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. వాటిని బాధ్యతాయుతంగా నిర్వర్తించండి. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించేటప్పుడు మాత్రం కాస్త అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో గతంలో ఏదైనా మనస్పర్థలు ఉంటే, వాటిని మనసులో దాచుకోకుండా కుండబద్దలు కొట్టినట్లు స్పష్టంగా మాట్లాడుకోవడం ద్వారా సమస్యలకు తెరదించండి.
తులా రాశి
కొత్త అనుభవాలను చవిచూసేందుకు మీ మనసు ఎంతో ఉత్సాహంగా, సాహసోపేతంగా మారుతుంది. ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు స్పష్టత లోపించదు. చురుకైన అడుగులు వేయడం ద్వారా మీ ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. మీలోని సాహస ప్రవృత్తిపై, మీరు తీసుకునే సరైన సమతుల్య నిర్ణయాలపై అచంచలమైన విశ్వాసం ఉంచండి.
వృశ్చిక రాశి
కార్యాలయంలో మీ సత్తా నిరూపించుకోవడానికి దొరికిన ప్రతి సువర్ణ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఆర్థికంగా మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. గతంతో పోలిస్తే ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో ఎదురయ్యే చిన్నపాటి సమస్యలను చలాకీతనం, ప్రశాంతతతో పరిష్కరించుకోండి.
ధనుస్సు రాశి
స్పష్టమైన సంభాషణలతో ముందుకు వెళ్లాలని ఈరోజు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. మీకున్న నైపుణ్యాలు సంక్లిష్టమైన ప్రణాళికలను కూడా సులభంగా నిర్వహించేలా తోడ్పడతాయి. మీ ఆలోచనలను తోటివారితో పంచుకోవడం, వారి మాటలను శ్రద్ధగా వినడం ద్వారా టీమ్ వర్క్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
మకర రాశి
ఆఫీసులో ఎప్పుడూ ఉండే బిజీ షెడ్యూల్ నుంచి కాస్త ఉపశమనం పొందే అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. డబ్బును ఎంతో జాగ్రత్తగా, పొదుపుగా నిర్వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఏవీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు. మీ వృత్తిగత, వ్యక్తిగత జీవితాల మధ్య చక్కటి సమతుల్యతను పాటించండి.
కుంభ రాశి
అధికారికంగా లేదా ఉద్యోగపరంగా ఎలాంటి పెద్ద సవాళ్లు ఎదురైనా వాటిని సులభంగా అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో మాత్రం సాధారణం కంటే ఎక్కువ జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. పెద్దగా ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవు. మీ బంధాల్లో ఎక్కడైనా పొరపొచ్చాలు వస్తే వాటిని మాట్లాడి పరిష్కరించుకోండి.
మీన రాశి
ఈరోజు మీ భాగస్వామితో కలిసి రొమాంటిక్ క్షణాలను సంపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి. ఉద్యోగం, ఆర్థిక విషయాల పరంగా మీరు ఎంతో పటిష్టమైన స్థితిలో ఉంటారు. అయితే చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని కొద్దిగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు, కాబట్టి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. జీవితంలోని ప్రతి క్షణాన్ని ఆనందంగా గడపండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More