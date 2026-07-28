Wednesday Rituals : బుధవారం రోజున చేయాల్సిన పనులు, చేయకూడనివి!
Wednesday Rituals : గణేశుడిని పూజించడానికి ఉత్తమమైన రోజు బుధవారం. జీవితంలో విజయం సాధించాలనుకుంటే విజయవంతమైన వ్యక్తిగా మారాలనుకుంటే బుధవారం నాడు గణేశుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి? ఏం చేయకూడదు?
సనాతన ధర్మంలో బుధవారానికి గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది. బుధవారం గణేశ పూజకు అంకితం చేసిన రోజు. గణేశుడిని పూజించడానికి ఈ రోజు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. గణేశుడు ఆటంకాలను తొలగించి, జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడని నమ్ముతారు. జీవితంలోని అడ్డంకులను తొలగించి, మీ ప్రయత్నాలలో విజయం సాధించడానికి, బుధవారం నాడు గణేశుడిని పూజించండి. బుధవారం ఏం చేయాలో, ఏమి చేయకూడదో తెలుసుకోవడం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి.
మీరు కొత్త వ్యాపారం, విద్యా సంబంధిత పనులు ప్రారంభించాలన్నా, ఉద్యోగంలో చేరాలన్నా లేదా మరేదైనా శుభప్రదమైన పనిని మొదలుపెట్టాలన్నా, వారంలో బుధవారాన్ని అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. బుధవారం నాడు గణేశుడిని పూజించి కొత్త పనిని ప్రారంభిస్తే, అందులో ఎదురయ్యే అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయని, పని సకాలంలో పూర్తవుతుందని నమ్ముతారు.
బుధవారం ఉదయాన్నే త్వరగా నిద్రలేచి స్నానం చేసి, ఇంటిని శుభ్రపరుచుకుని, ఆ తర్వాత సంప్రదాయబద్ధమైన గణపతి పూజను చేయండి. ఈ రోజున గణపతిని పూజించేటప్పుడు, గణేశుడికి గరిక గడ్డి, కుంకుమ, ఎర్రని పువ్వులు, మోదకాలను సమర్పించాలి. ఆ తర్వాత, 'ఓం గణ గణపతయే నమః' అనే ఈ గణపతి మంత్రాన్ని పఠించండి. నమ్మకాల ప్రకారం ఈ ఒక్క మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మీ జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.
బుధవారం బుధ గ్రహంతో ముడిపడి ఉన్న రోజు. బుధ గ్రహానికి ఆకుపచ్చ రంగు చాలా ఇష్టమైనది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు ధరించడం అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయాన్ని తెస్తుంది. దీనివల్ల బుధ గ్రహం ఆశీస్సులు లభిస్తాయని నమ్ముతారు. ఇది వ్యాపారం, లావాదేవీలలో కూడా లాభాలను తెస్తుంది.
బుధవారం దానధర్మాలు, మతపరమైన పనుల వంటి సాంఘిక కార్యకలాపాలు చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు. బుధవారం నాడు ఆకుపచ్చ రంగు వస్తువులను దానం చేయాలి. ఉదాహరణకు ఆకుపచ్చ రంగు పప్పులు, ఆకుపచ్చ కూరగాయలు, పశుగ్రాసం, చదువుకు సంబంధించిన వస్తువులను బుధవారం దానం చేయాలి. బుధవారం నాడు ఇలాంటి వస్తువులను దానం చేయడం అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. ఇది మీకు గణేశుని ఆశీస్సులు పొందడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
బుధుడు వాక్కుకు సంబంధించిన గ్రహం. అందువల్ల బుధవారం నాడు ఇతరులను బాధపెట్టే లేదా అవమానించే మాటలను ఉపయోగించవద్దు. ఈ రోజున అనవసరమైన వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం కూడా ముఖ్యం. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, గణేశుడు, వినయం, నిరాడంబరతకు ప్రసన్నుడవుతాడు. అందువల్ల బుధవారం నాడు కోపం, అహంకారం, ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలి.
అనేక మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారాల్లో డబ్బు అప్పుగా తీసుకోవడం గానీ, తీసుకోవడం గానీ చేయకూడదు. ఈ తప్పు చేయడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు పెరుగుతాయి. ఇది కాకుండా బుధవారాల్లో సుదూర ప్రయాణాలు చేయడం మానుకోవాలని కూడా చెబుతారు. ఒకవేళ అంత దూరం ప్రయాణించాల్సి వస్తే, ఇంటి నుండి బయలుదేరే ముందు మనసులో గణేశుడిని స్మరించుకోవాలి.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More