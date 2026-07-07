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    ఆషాఢ అమావాస్య తేదీ, స్నానం, దానం చేసే సమయం.. ఈసారి చాలా ప్రత్యేకం!

    ఈ ఏడాది ఆషాఢ అమావాస్య ఎప్పుడు వస్తుందని చాలామంది అయోమయంలో ఉన్నారు. అంతేకాదు స్నానం, దానం చేయడానికి అనుకూలమైన సమయం ఎప్పుడో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 7, 2026, 12:08:01 IST
    By Anand Sai
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    హిందూమతంలో అమావాస్యకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఆషాఢ మాసంలోని కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే అమావాస్యను ఆషాఢ అమావాస్య అంటారు. ఈ సంవత్సరం భౌమవతి అమావాస్య, ఆషాఢ అమావాస్యల శుభ కలయిక ఈ అమావాస్యతోనే వచ్చింది. అందువల్ల ఈ రోజున దానధర్మాలు చేయడం, పితృకర్మలు చేయడం అత్యంత ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఆషాఢ అమావాస్య రోజున పవిత్ర నదిలో స్నానం చేసి, దానధర్మాలు చేయడం వల్ల తెలియక చేసిన పాపాలు తొలగిపోయి, జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుందని నమ్ముతారు. ఆషాఢ అమావాస్య స్నానానికి, దానధర్మాలకు పవిత్రమైన సమయం గురించి తెలుసుకుందాం.

    ఆషాఢ అమావాస్య
    ఆషాఢ అమావాస్య

    క్యాలెండర్ ప్రకారం జూలై 13వ తేదీ సోమవారం సాయంత్రం 6:50 గంటలకు ఆషాఢ అమావాస్య ప్రారంభమవుతుంది. మరుసటి రోజు అంటే జూలై 14వ తేదీ మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3:14 గంటల వరకు అమావాస్య కొనసాగుతుంది. అమావాస్య 14వ తేదీన వస్తున్నందున ఉదయం నుండే అమావాస్య కొనసాగుతుంది. ఈ రోజున దానాలు చేయడం వంటి పుణ్యకార్యాలు చేయడంతో పాటు, శాస్త్రాల ప్రకారం పితృదేవతలకు సమర్పణలు చేస్తారు.

    స్నానం చేయడానికి, దానధర్మాలు చేయడానికి ఉదయం 4:30 నుండి 10:43 వరకు శుభ సమయం. ఈ సమయంలో పితృ కర్మ కూడా మంచిది. లాభ ఘడియలు ఉదయం 10:43 నుండి మధ్యాహ్నం 12:27 వరకు ఉంటాయి. అమృత ఘడియలు మధ్యాహ్నం 12:27 నుండి 2:10 వరకు ఉంటాయి.

    క్యాలెండర్ ప్రకారం, జూలై 14వ తేదీన ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు ఆషాఢ కృష్ణ అమావాస్య తిథి ఉంటుంది. ఈ రోజు మంగళవారం వస్తుంది. అమావాస్య తిథి మంగళవారం నాడు వచ్చినప్పుడు దానిని భౌమవతి అమావాస్య అని అంటారు. అందుకే ఈ సంవత్సరం, ఆషాఢ అమావాస్యతో భౌమవతి అమావాస్య అనే ఈ శుభసంఘం ఏర్పడుతోంది. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం పితృ కర్మ నిర్వహిస్తారు.

    అమావాస్యకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ తేదీ పూర్వీకులకు అంకితం చేయబడినందున, ఈ రోజున పవిత్ర నదిలో స్నానం చేసి, పూర్వీకులకు ప్రార్థనలు చేయడం వల్ల అపారమైన పుణ్యఫలాలు కలుగుతాయి. ఈ రోజున తమ శక్తి మేరకు పేదలకు దానం చేయాలని నమ్ముతారు. అలా చేయడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యులు పూర్వీకుల ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆషాఢ అమావాస్య తేదీ, స్నానం, దానం చేసే సమయం.. ఈసారి చాలా ప్రత్యేకం!
    Home/Rasi Phalalu/ఆషాఢ అమావాస్య తేదీ, స్నానం, దానం చేసే సమయం.. ఈసారి చాలా ప్రత్యేకం!
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