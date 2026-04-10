    చైత్ర అమావాస్య 2026: అదృష్టాన్నిచ్చే సర్వార్థ సిద్ధి యోగం.. పితృ దోషాల విముక్తికి ఇదే సరైన సమయం!

    సనాతన ధర్మంలో చైత్ర అమావాస్యకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. 2026 ఏప్రిల్ 17న వచ్చే ఈ అమావాస్య రోజున అత్యంత అరుదైన 'సర్వార్థ సిద్ధి యోగం' ఏర్పడుతోంది. పితృ దేవతల ఆశీస్సులు పొందాలన్నా, జీవితంలోని ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోవాలన్నా ఈ రోజు పాటించాల్సిన విధివిధానాలు, శుభ ముహూర్తాల పూర్తి సమాచారం మీకోసం.

    Published on: Apr 10, 2026 12:31 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ప్రతి నెలా అమావాస్య వస్తుంది. కానీ, చైత్ర మాసంలో వచ్చే అమావాస్యకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. 2026లో ఈ పర్వదినం మరిన్ని శుభ యోగాలతో రావడం వల్ల భక్తుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ రోజున చేసే స్నాన, దాన ధర్మాలు పది రెట్లు ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

    చైత్ర అమావాస్య 2026: తేదీ, సమయం

    జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం, 2026లో చైత్ర అమావాస్య తిథి ఏప్రిల్ 16, గురువారం రాత్రి 8:11 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఈ తిథి మరుసటి రోజు అంటే ఏప్రిల్ 17, శుక్రవారం సాయంత్రం 5:21 గంటలకు ముగుస్తుంది. శాస్త్రం ప్రకారం ఉదయ తిథికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాం కాబట్టి, ఏప్రిల్ 17, శుక్రవారం రోజునే చైత్ర అమావాస్యగా పరిగణించి పూజలు, వ్రతాలు నిర్వహించాలి.

    సర్వార్థ సిద్ధి.. అమృత సిద్ధి యోగాల కలయిక

    ఈ ఏడాది చైత్ర అమావాస్య మరింత శక్తివంతంగా మారడానికి కారణం ఆ రోజు ఏర్పడుతున్న శుభ యోగాలే. ఏప్రిల్ 17న రోజంతా 'సర్వార్థ సిద్ధి యోగం' ఉంటుంది. ఈ యోగంలో ఏ పని ప్రారంభించినా అది దిగ్విజయంగా పూర్తవుతుందని నమ్మకం. దీనితో పాటు ఉదయం 6:29 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12:02 గంటల వరకు 'అమృత సిద్ధి యోగం' కూడా తోడవనుంది. ఈ రెండు యోగాల కలయిక వల్ల పితృ తర్పణాలు ఇచ్చే వారికి, దాన ధర్మాలు చేసే వారికి అపారమైన పుణ్య ఫలం లభిస్తుంది.

    పితృ దోషాల నుండి విముక్తి పొందే మార్గాలు

    జాతకంలో పితృ దోషం ఉంటే జీవితంలో ఎదుగుదల ఉండదు, సంతాన సమస్యలు లేదా అనారోగ్యం వెంటాడుతుంటాయి. వీటి నివారణకు అమావాస్య ఒక గొప్ప ఔషధంలా పనిచేస్తుంది.

    పవిత్ర స్నానం: ఈ రోజు సూర్యోదయానికి ముందే పవిత్ర నదులలో స్నానం చేయడం ఉత్తమం. నదులకు వెళ్లే అవకాశం లేని వారు ఇంట్లోనే స్నానం చేసే నీటిలో కొద్దిగా గంగాజలం కలుపుకోవాలి.

    తర్పణం: నువ్వులు కలిపిన నీటిని పితృ దేవతలకు అర్పిస్తూ వారిని స్మరించుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వారు తృప్తి చెంది వారసులకు సుఖశాంతులను ప్రసాదిస్తారని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.

    రావి చెట్టు పూజ: హిందూ ధర్మంలో రావి చెట్టును దేవతా స్వరూపంగా భావిస్తారు. అమావాస్య రోజున రావి చెట్టు కింద ఆవనూనెతో దీపం వెలిగించి, ప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల పితృ దోష తీవ్రత తగ్గుతుంది.

    చైత్ర మాస 'మహా దానం'

    ఇది ఎండలు ముదిరే కాలం. అందుకే ఈ సమయంలో చేసే దానాలకు విశేష ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. "ఎండ వేడి నుండి ఉపశమనం కలిగించే వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల భగవంతుడు ప్రసన్నుడవుతాడు," అని ధర్మశాస్త్రాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ రోజున పేదలకు చల్లని నీరు నింపిన కుండలు (చలివేంద్రం ఏర్పాటు వంటివి), సత్తుపిండి, గొడుగులు లేదా కాలానుగుణంగా దొరికే పుచ్చకాయలు వంటి పండ్లను దానం చేయాలి.

    ఈ పనులు చేయడం మర్చిపోవద్దు

    జీవహింస చేయకుండా, మూగ జీవులకు ఆహారం అందించడం వల్ల కర్మ దోషాలు తొలగిపోతాయి. అమావాస్య రోజున పిండి ఉండలు చేసి చేపలకు వేయడం లేదా చీమలకు పంచదార కలిపిన పిండిని చల్లడం వల్ల కాలసర్ప దోష ప్రభావం తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజున మహిళలు తమ భర్త క్షేమం కోరుతూ విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం ఆచారంగా వస్తోంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

