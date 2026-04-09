Akshaya Tritiya 2026 : అక్షయ తృతీయ రోజు గృహప్రవేశం చేస్తున్నారా? శుభ ముహూర్తం ఇదే.. ఈ నియమాలు మర్చిపోకండి!
Akshaya Tritiya 2026 : ఏప్రిల్ 19వ తేదీన అంటే అక్షయ తృతీయ నాడు గృహప్రవేశం చేయాలని ప్రణాళిక వేసుకుంటున్నట్లయితే చాలా మంచి జరుగుతుంది. అయితే శుభ సమయంతో పాటు, కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను కూడా గుర్తుంచుకోండి.
అక్షయ తృతీయ పవిత్ర పండుగ ఏప్రిల్ 19వ తేదీన వస్తుంది. హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఈ రోజు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఇది సంతోషం, శ్రేయస్సు కోసం ఒక శుభ సమయంగా భావిస్తారు. ఈ రోజున చేసే ఏ శుభకార్యమైనా శ్రేయస్సు, సంతోషం, సంపద, విజయం, అదృష్టాన్ని తెస్తుంది.
అక్షయ తృతీయలోని ప్రతి క్షణం పవిత్రమైనది. పురాణాల ప్రకారం, అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారం, ఆభరణాలు, వాహనం, ఇల్లు కొనుగోలు చేసినా లేదా కొత్త ఇంట్లోకి ప్రవేశించినా.. వారికి లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు ఉంటాయని చెబుతారు. మీరు ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 19, 2026న అక్షయ తృతీయ రోజున కొత్త ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంటే.. ఈ శుభ సమయంతో పాటు కొన్ని నియమాలను కూడా గుర్తుంచుకోండి.
అక్షయ తృతీయను శుభ సమయంగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజున ఎటువంటి ప్రత్యేక శుభ సమయంతో సంబంధం లేకుండా ఇంట్లోకి ప్రవేశించవచ్చు. కానీ ఏప్రిల్ 19, 2026న ఉదయం 11:55 నుండి మధ్యాహ్నం 12:46 వరకు అభిజిత్ ముహూర్తం ఉంది.
ఇంట్లోకి ప్రవేశించడానికి నియమాలు
- అక్షయ తృతీయ రోజున కొత్త ఇంటి ప్రధాన ద్వారాన్ని తోరణం, పువ్వులు, రంగోలితో అలంకరించడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇది ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తిని తీసుకువస్తుంది.
- గృహప్రవేశానికి ముందు వాస్తు శాంతి, నవగ్రహ పూజ, హవనం చేయించండి. తద్వారా ఇంట్లో ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సు నెలకొని ఉంటాయి.
- అర్హత కలిగిన బ్రాహ్మణుడు పూర్తి క్రతువులతో పూజ చేసిన తర్వాతే ఇంట్లోకి ప్రవేశించాలి. ప్రవేశించేటప్పుడు శంఖం ఊదడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. దీనివల్ల ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది.
- భార్యాభర్తలు ఇంట్లోకి ప్రవేశించేటప్పుడు ఎల్లప్పుడూ కుడి పాదంతో మొదటి అడుగు వేయాలి. ఇది శుభారంభానికి సంకేతంగా పరిగణిస్తారు.
- ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, మొదట వంటగదిలో పొయ్యి వెలిగించి పాలు కాచడం లేదంటే ఏదైనా స్వీట్ చేయడం వల్ల ఇంట్లో శ్రేయస్సు, సంతోషం కలుగుతాయి.
- ఈ శుభ సందర్భంలో నలుగురికి భోజనం పెట్టాలి. దీనివల్ల మీకు పుణ్యం చేకూరుతుంది.
- లక్ష్మీదేవికి బంగారం లేదా ఏదైనా విలువైన వస్తువును సమర్పించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు, దానివల్ల సంపద, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి.
- రాత్రిపూట ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపం వెలిగించండి. ఇది ఇంటి సానుకూల శక్తిని నిలుపుతుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అక్షయ తృతీయ రోజున సూర్యచంద్రులు ఇద్దరూ ఉన్నత స్థానాల్లో ఉండటం వల్ల అత్యంత శుభప్రదంగా, శక్తివంతంగా ఉంటుంది. ఈ కలయిక ఒక వ్యక్తి జీవితంలోకి సానుకూల శక్తిని, పురోగతిని, స్థిరత్వాన్ని తీసుకువస్తుంది.
గృహప్రవేశం వంటి ముఖ్యమైన పనులకు ఈ రోజు చాలా అనువైనది ఎందుకంటే.. ఈ రోజున చేసిన పని విజయవంతంగా మరియు చిరకాలం నిలిచి ఉంటుంది. ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన వెంటనే ప్రతికూల గ్రహాల ప్రభావం తగ్గుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు సంతోషంగా ఉంటారు.
