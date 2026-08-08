రాహు - కేతువుల ప్రభావం : ఈ 4 రాశుల వారికి హెచ్చరికలు - వీరికి మాత్రం అదృష్టంతో పాటు పనుల్లో పురోగతి
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో నీడ గ్రహాలైన రాహు-కేతువుల ప్రస్తుత సంచార ప్రభావం వల్ల 4 రాశుల వారికి సవాళ్లు ఎదురుకానున్నాయి. అదే సమయంలో 8 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో రాహువు, కేతువులను అత్యంత శక్తివంతమైన నీడ గ్రహాలుగా భావిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాల కదలికలు లేదా సంచార ప్రభావం మానవుల జీవితాలపై ఎంతో తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి యొక్క కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితిగతులు, కుటుంబ సంబంధాలు, చివరకు మానసిక ప్రశాంతతపై కూడా రాహు-కేతువుల గోచారం ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అందుకే ఈ గ్రహాల స్థాన చలనం జరిగిన ప్రతిసారీ లేదా వాటి ప్రభావం పెరిగినప్పుడల్లా జ్యోతిష్య పండితులు ద్వాదశ రాశులపై పడే ప్రభావాలను క్షుణ్ణంగా అంచనా వేస్తుంటారు.
ప్రస్తుత గ్రహ స్థితి ప్రకారం, రాహు-కేతువుల సంచారం కొన్ని రాశిచక్రాల వారికి కఠినమైన సవాళ్లను తెచ్చిపెడుతుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారికి అత్యంత సానుకూల ఫలితాలను అందిస్తోంది. ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... ప్రస్తుత గ్రహాల అమరిక ఆధారంగా రాబోయే కాలంలో నాలుగు రాశుల వారు తీవ్ర హెచ్చరికతో, జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. అదే సమయంలో మిగిలిన ఎనిమిది రాశుల వారికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కడంతో పాటు కొత్త అవకాశాలు తలుపు తట్టనున్నాయి. అయితే… ఈ గోచార ఫలాలు ప్రాథమిక సూచికలు మాత్రమేనని, లభించే ఫలితాలు పూర్తిగా వ్యక్తిగత జాతక చక్రంపై ఆధారపడి ఉంటాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కర్కాటక రాశి :
ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం లేదా ఇతర విషయాల గురించి మనస్సు నిరంతరం ఆందోళన చెందుతుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నందున ఆర్థిక విషయాల్లో నియంత్రణ పాటించడం శ్రేయస్కరం.
సింహ రాశి :
కార్యాలయంలో బాధ్యతలు లేదా పని ఒత్తిడి ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి. ఆఫీసులో గానీ, బయట గానీ ఎలాంటి వివాదాల్లోనూ జోక్యం చేసుకోకూడదు. ప్రశాంతంగా, వివేకంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. తొందరపాటుతనంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే భారీ నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది.
మకర రాశి :
ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొత్త చోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించడం మంచిది. గతంలో ముగిసిపోయాయనుకున్న పాత గొడవలు లేదా వివాదాలు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి :
ఈ కాలంలో మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకూడదు. ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే ప్రతికూలతలకు ఓర్పు, సహనంతో సమాధానం చెప్పడం వల్ల ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
ఈ 8 రాశుల వారికి అదృష్టం, పురోగతి…
మేషం, వృషభం, మిథునం, కన్య, తులా, వృశ్చికం, ధనుస్సు మరియు మీన రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. వీరికి చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార వర్గాల వారికి నూతన ప్రోత్సాహకాలు, వ్యాపార విస్తరణ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఊరట లభించడమే కాకుండా కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More