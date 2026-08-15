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    సెప్టెంబర్‌లో కన్యా రాశిలోకి బుధుడు - ఈ 5 రాశుల వారికి ధన యోగం, ఉద్యోగాల్లో బంపర్ ఆఫర్లు..!

    సెప్టెంబర్ 7న బుధుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. సెప్టెంబర్ 26 వరకు ఈ సంచారం వల్ల 5 రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వ్యాపారంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. .

    Published on: Aug 15, 2026, 15:26:05 IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    వ్యవహారాలకు కారకుడైన బుధ గ్రహ సంచారం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో ఉన్న బుధుడు, ఆగస్టు 22న సింహరాశిలోకి ప్రవేశించి సెప్టెంబర్ 7 వరకు అక్కడ కొలువుదీరుతాడు. అనంతరం సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం 1:35 గంటలకు బుధుడు తన స్వక్షేత్రమైన కన్యా రాశిలోకి సంచరించబోతున్నాడు.

    సెప్టెంబర్‌లో కన్యా రాశిలోకి బుధుడు
    సెప్టెంబర్‌లో కన్యా రాశిలోకి బుధుడు

    గ్రహ మార్పు జ్యోతిష్య రీత్యా ఎంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. ప్రఖ్యాత జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ సంచారం వల్ల మొత్తం 5 రాశుల జాతకులకు విశేష ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. సెప్టెంబర్ 7 నుంచి సెప్టెంబర్ 26 వరకు మొత్తం 20 రోజుల పాటు ఈ ఐదు రాశుల వారికి ధన సంబంధిత విషయాల్లో తీవ్ర ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    వ్యాపారం, ఆర్థిక లావాదేవీలు మెరుగుపడి, మార్కెట్ పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఇప్పటివరకు ఉన్న ఆర్థిక ఒత్తిడులు, ఆందోళనలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. బుధుడి సంచారంతో అదృష్టం వరించే ఆ 5 రాశుల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి….

    1. వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి బుధుడి మార్పు ఆర్థికంగా ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త భాగస్వాములు లేదా వ్యక్తులు తోడవుతారు. చాలా కాలంగా రాకుండా చిక్కుకుపోయిన మొండి బాకీలు లేదా డబ్బులు తిరిగి చేతికి అందుతాయి. మీ మాట తీరు, సంభాషణా శైలి అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇతరులపై ప్రభావం చూపి పనులు వేగంగా పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు.

    2. మిథున రాశి

    మిథున రాశికి అధిపతి స్వయంగా బుధుడే. కాబట్టి సెప్టెంబర్ 7న జరిగే ఈ గోచారం వల్ల ఈ రాశి వారికి అత్యంత గరిష్ఠ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సెప్టెంబర్ 7 నుంచి రాబోయే 20 రోజులు ఈ రాశి వారికి ఎంతో కీలకమైనవి.

    • సంపాదనకు సరికొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.
    • ఆఫీసులో మీరు పడే కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకోవడంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి.
    • వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. అయితే ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం.

    3. కన్యా రాశి

    బుధుడు తన సొంత రాశి అయిన కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుండటంతో ఈ రాశి వారికి 'బంగారు కాలం' ప్రారంభం కానుంది. ఈ గోచారం యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం మీకే లభిస్తుంది.

    • కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి అద్భుతమైన ఆఫర్లు లభిస్తాయి.
    • వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు ఊహించని లాభాలను సాధిస్తారు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు మంచి లాభాలు అందుతాయి. ఆర్థిక స్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది. మీ నిర్ణయాలు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఆకాశానికి తీసుకెళ్తాయి.

    4. తులారాశి

    తులారాశి వారికి కూడా బుధుడి సంచారం ఆదాయ పరంగా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీరు అనుకున్న ప్రణాళికలన్నీ అనుకున్నట్లే పూర్తవుతాయి. సీనియర్ల సంపూర్ణ మద్దతు లభించడం వల్ల కష్టమైన పనులను కూడా సులువుగా పూర్తి చేస్తారు.

    కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. వీటి ద్వారా భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలు వస్తాయి. మీ సంభాషణతో ఇతరులను సులభంగా ఆకట్టుకోగలుగుతారు.

    5. మకర రాశి

    బుధుడు కన్యా రాశిలోకి మారిన వెంటనే మకర రాశి వారికి ఆర్థిక ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ధన సంబంధిత విషయాల్లో అనుకూల మార్పులు చూస్తారు. పని ఒత్తిడి అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, మీరు పడే శ్రమకు భవిష్యత్తులో పూర్తి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కొత్త ప్రణాళికలపై పనిచేయాలని భావిస్తున్న వ్యాపారవేత్తలు ఈ సమయంలో తమ అడుగులను ముందుకు వేయవచ్చు.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్‌లో కన్యా రాశిలోకి బుధుడు - ఈ 5 రాశుల వారికి ధన యోగం, ఉద్యోగాల్లో బంపర్ ఆఫర్లు..!
    Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్‌లో కన్యా రాశిలోకి బుధుడు - ఈ 5 రాశుల వారికి ధన యోగం, ఉద్యోగాల్లో బంపర్ ఆఫర్లు..!
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