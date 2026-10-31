చీపురు విషయంలో ఈ 5 వాస్తు నియమాలు పాటిస్తున్నారా? ఇంట్లో సుఖ సంతోషాల కోసం తెలుసుకోండి!
హిందూ సంప్రదాయంలో చీపురును లక్ష్మీదేవికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో చీపురును సరైన దిశలో ఉంచడం వల్ల సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం, సంపద కలుగుతాయని నమ్ముతారు. చీపురును నైరుతి లేదా పడమర దిశలో ఉంచడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
చాలా మంది వాస్తు ప్రకారం కొన్ని నియమాలను పాటిస్తూ ఉంటారు. వాస్తు ప్రకారం అనుసరించడం వలన సానుకూల శక్తి వ్యాపించి, ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుందని నమ్ముతారు. వాస్తు ప్రకారం అన్ని వస్తువులను కూడా సరైన దిశలో పెట్టాలి. అప్పుడే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి, అశుభ ఫలితాలు తొలగిపోతాయి.
హిందూ సంప్రదాయంలో చీపురును లక్ష్మీదేవికి ప్రత్యేక ప్రతీకగా చెప్తారు. అయితే చీపురును సరిగ్గా ఉంచితే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని నమ్ముతారు. చాలా మంది చీపురు విషయంలో కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు. సరైన దిశలో చీపురును ఉంచడంతో పాటు, కొన్ని తప్పులు చేయకుండా చూసుకోవడం చాలా అవసరం.
వాస్తు ప్రకారం సరైన దిశలో చీపురు ఉంటే సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం, సంపద కలుగుతాయి. ఒకవేళ చీపురును సరైన దిశలో పెట్టకపోతే వాస్తు దోషాలు ఏర్పడతాయి. వాస్తు ప్రకారం చీపురును ఏ దిశలో ఉంచాలి? ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చీపురు ఏ దిశలో ఉంటే మంచిది?
వాస్తు ప్రకారం చీపురును ఉంచడానికి నైరుతి లేదా పడమర దిశలు శుభప్రదమైనవి. ఈ దిశల్లో చీపురును పెడితే సానుకూల శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే ఇంటికి వచ్చిన వారికి నేరుగా చీపురు కనిపించకుండా ఉండేటట్లు చూసుకోవడం చాలా అవసరం.
చీపురును ఈ దిశలో పెట్టకండి
వాస్తు ప్రకారం చీపురును కొన్ని దిశల్లో పెట్టకూడదు. ఈశాన్యం వైపు చీపురును పొరపాటున కూడా పెట్టకండి. ఇలా చేసినట్లయితే సమస్యలు వస్తాయని నమ్ముతారు. అలాగే పూజ గదిలో, వంటగదిలో చీపురును పెట్టకుండా చూసుకోవాలి.
చీపురును పెట్టేటప్పుడు ఈ తప్పు చేయొద్దు
చాలామందికి చీపురును నిటారుగా ఉంచాలా? లేకపోతే పడుకోబెట్టి ఉంచాలా? అనే సందేహం కలిగి ఉంటారు. చీపురును ఎప్పుడూ నేలపై పడుకోబెట్టి ఉంచాలి. నిలబెట్టి ఉంచడం శుభప్రదమైనదిగా భావించరు. చీపురును నిలబెట్టకుండా పడుకోబెట్టి పెట్టడం వలన ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయని నమ్ముతారు.
పాత చీపుర్లను ఏం చేయాలి?
కొన్ని సార్లు చీపుర్లు అరిగిపోతాయి. ఎక్కువ కాలం చీపుర్లను వాడినప్పుడు అరిగిపోవడం సహజం. అలాంటి వాటిని ఇంటి నుంచి తొలగించి, వాటికి బదులుగా కొత్త చీపురును కొనుగోలు చేయడం మంచిది. చీపురుతో కొట్టడం, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పడేయడం వంటి పొరపాట్లు చేయకూడదు.
ఇల్లు ఏ సమయంలో ఊడ్చాలి?
మతపరమైన విశ్వాసాల ప్రకారం ఉదయం పూట ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవడం మంచిది. సూర్యాస్తమయం అయిన తర్వాత చీపురుతో ఇల్లు ఊడవేయడం మంచిది కాదు. అత్యవసర పరిస్థితిలో శుభ్రం చేయవచ్చు. కానీ చెత్తను బయట పడేయకుండా చెత్తబుట్టలో వేసి పక్కన పెట్టడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More