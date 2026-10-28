వాస్తు చిట్కాలు: మట్టితో పనిలేదు.. నీటిలోనే పెరిగే ఈ 3 మొక్కలతో ఇంటికి అందం, అదృష్టం!
ఇంటిని అందంగా అలంకరించుకోవడానికి ఎక్కువ స్థలం లేదా పెద్ద కుండీలు అవసరం లేకుండానే నీటిలో పెరిగే మొక్కలను ఎంచుకోవచ్చు. మనీ ప్లాంట్, లక్కీ బ్యాంబూ, పీస్ లిలీ వంటి మొక్కలను గాజు పాత్రల్లో పెంచడం ద్వారా ఇంటికి పచ్చదనం, అందం చేకూరుతాయి.
ఇంటిని అందంగా తీర్చిదిద్దడానికి చాలామంది రకరకాల మొక్కలను ఇష్టపడతారు. అయితే పెద్ద కుండీలు లేదా ఎక్కువ స్థలం అవసరం లేకుండా, కేవలం నీటిలోనే సులభంగా పెరిగే మొక్కలు నేడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఒక చిన్న గ్లాస్ జార్ లేదా బాటిల్ ఉంటే చాలు, పచ్చటి మొక్కలతో ఇల్లు కళకళ్లాడుతుంది.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని ప్రత్యేక మొక్కలను ఇంట్లో పెంచడం ద్వారా సానుకూల శక్తి (Positive Energy) పెరగడంతో పాటు సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్ముతారు. సరైన దిశలో, సరైన పద్ధతిలో వీటిని అమర్చడం వల్ల ఇంటా బయటా ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. నీటిలో సులభంగా పెరిగి, ఇంటికి అదృష్టాన్ని తెచ్చే ఆ మూడు అద్భుతమైన మొక్కల గురించి తెలుసుకుందాం.
1. మనీ ప్లాంట్: సిరి సంపదల ప్రతీక
మన దేశంలో దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ మనీ ప్లాంట్ కనిపిస్తుంది. వాస్తు మరియు ఫెంగ్ షుయ్ శాస్త్రాల ప్రకారం దీనికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇంట్లో పచ్చగా కళకళలాడే మనీ ప్లాంట్ ఉండటం వల్ల సానుకూలత పెరుగుతుందని, ఆర్థిక అభివృద్ధికి కొత్త మార్గాలు ఏర్పడతాయని ప్రగాఢ విశ్వాసం ఉంది.
ఈ మొక్క పెరగడానికి మట్టితో అసలు పనే లేదు. ఒక ఆరోగ్యకరమైన తీగ భాగాన్ని తెచ్చి, నీటితో నింపిన గాజు జార్లో ఉంచితే చాలు, అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. వాస్తు ప్రకారం మనీ ప్లాంట్ను ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారినా లేదా ఎండిపోయినా వెంటనే వాటిని కత్తిరించాలి. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు నీటిని మారుస్తూ ఉండటం ముఖ్యం.
2. లక్కీ బ్యాంబూ: సుఖశాంతులు వెల్లివిరిసేలా
అందమైన ఆకారంతో ఆకట్టుకునే లక్కీ బ్యాంబూ (Lucky Bamboo) ప్లాంట్ ఇళ్లు మరియు కార్యాలయాల అలంకరణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. వాస్తు నిపుణుల ప్రకారం ఇది సౌభాగ్యం, పురోగతికి సంకేతం. పారదర్శకమైన గాజు పాత్రలో నీరు పోసి ఈ మొక్కను సులభంగా అమర్చవచ్చు.
మరింత అందంగా కనిపించడానికి పాత్రలో రంగురాళ్లను కూడా వేయవచ్చు. ఈ మొక్కను తూర్పు లేదా ఈశాన్య దిశలో ఉంచడం చాలా మంచిది. దీని నిర్వహణ కూడా చాలా సులువు. పాత్రలోని నీటిని క్రమం తప్పకుండా మారుస్తూ, వేర్లు శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. కేవలం వేర్లు మాత్రమే నీటిలో మునిగి ఉండేలా, ఆకులు నీటిలో తడవకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
3. పీస్ లిలీ: ప్రశాంతతను పంచే సుందరమైన మొక్క
మెరిసే ఆకులు, ఆకర్షణీయమైన తెల్లటి పూలతో పీస్ లిలీ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇంటిలోని ఏ మూలన ఉంచినా ఆ ప్రాంతం రూపురేఖలే మారిపోతాయి. వాస్తు శాస్త్రంలో దీనిని శాంతి, పవిత్రత మరియు కుటుంబ ఐక్యతకు ప్రతీకగా చెబుతారు. ఈ మొక్క ఇంట్లోని వాతావరణాన్ని ఎప్పుడూ ఆహ్లాదకరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
దీనిని ఉత్తర లేదా తూర్పు దిశలో ఉంచడం ఉత్తమం. పీస్ లిలీని నీటిలో పెంచేటప్పుడు వేర్లకు ఉన్న మట్టిని పూర్తిగా శుభ్రం చేసి నీటిలో ఉంచాలి. ఈ మొక్కకు నేరుగా ఎండ తగలకుండా, తగినంత వెలుతురు వచ్చే ప్రదేశంలో ఉంచడం వల్ల చక్కగా ఎదుగుతుంది.
గాజు పాత్రల్లో మొక్కలను పెంచే సరైన పద్ధతి
నీటిలో మొక్కలను పెంచేటప్పుడు కొన్ని చిన్న మెలకువలు పాటిస్తే అవి ఎంతోకాలం పచ్చగా ఉంటాయి.
మొదటగా గాజు జార్ లేదా బాటిల్ను శుభ్రంగా కడిగి తగినన్ని నీటితో నింపాలి.
మనీ ప్లాంట్ లేదా లక్కీ బ్యాంబూ వేర్లను నీటిలో అమర్చాలి.
ఎప్పటికప్పుడు నీటిని మారుస్తూ చూసుకోవాలి.
ఒకవేళ నీటి నుంచి దుర్వాసన రావడం లేదా వేర్లు కుళ్ళిపోవడం జరిగితే వెంటనే నీటిని మార్చి పాడైన భాగాలను తొలగించాలి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More