అక్టోబర్ 28న శుక్రుడి వల్ల ఈ రాశులవారికి ఓపెన్ కానున్న లక్కీ డోర్స్, మారనున్న ఫేట్
అక్టోబర్ 28న శుక్రుడి కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసిరానుంది. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి.
శుక్రుడు సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చే శక్తివంతమైన గ్రహం. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడు సంపద, విలాసం, ప్రేమ, సంబంధాలతో ముడిపడి ఉంటాడు. 2026 అక్టోబర్ 28న శుక్రుడు తులారాశిలో ఉదయిస్తాడు. జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం, ఈ గ్రహ సంఘటన ఆర్థిక స్థితి, సంబంధాలు, వృత్తి అవకాశాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురావచ్చు. శుక్రుని ఈ ఉదయం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేసినప్పటికీ.. గ్రహ మార్పు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు గొప్ప అదృష్టాన్ని, ప్రయోజనాలను పొందబోతున్నారు. ఇది వారి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితం రెండింటిలోనూ సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది.
మేష రాశి
శుక్రుని ఉదయం మేష రాశి వారికి వృత్తిలో అభివృద్ధికి అవకాశాలను కల్పించవచ్చు. ఈ శుక్రోదయం కారణంగా వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. జీవితంలో ఇప్పటివరకు ఉన్న కష్టాలు తొలగిపోతాయి. అన్ని ప్రయత్నాలకు అదృష్టం తోడుగా ఉంటుంది. వ్యాపారం ద్వారా చాలా డబ్బు సంపాదించే అవకాశం వారికి లభిస్తుంది. గ్రహ మార్పు కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ప్రస్తుతం ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కార్యాలయంలో గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారు. విదేశాలకు వెళ్లి పనిచేసే అవకాశాలు లభిస్తాయి. శుక్ర ఉదయ సమయం నుండి వారి జీవితంలో అనేక మంచి విషయాలు జరగడం ప్రారంభమవుతాయి. కుటుంబ జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు ఇప్పుడు అంతమవుతాయి.
తులా రాశి
తులారాశికి శుక్రుడు అధిపతి కాబట్టి.. ఈ రాశిలో శుక్రోదయం వారికి చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ సంచారం తులారాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతోంది. ఈ కాలంలో వివిధ కాంట్రాక్టుల ద్వారా చాలా సంపాదించగలరు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను తిరిగి ప్రారంభించవచ్చు. పెట్టుబడులు పెట్టాలని యోచిస్తుంటే.. దాని నుండి ప్రయోజనాలు పొందడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం. కోర్టు కేసులలో మీకు విజయం లభిస్తుంది. శారీరకంగా, మానసికంగా బలంగా మారవచ్చు. ప్రణాళికలన్నీ గొప్ప విజయాన్ని అందిస్తాయి. విదేశీ ఒప్పందాల ద్వారా వారు గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం వారి ప్రయత్నాలన్నింటికీ తోడ్పడుతుంది.
కుంభ రాశి
ఈ శుక్ర గ్రహోదయం కారణంగా కుంభ రాశి వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. ఏదైనా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి లేదా ఉన్న వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఇది చాలా మంచి సమయం. వివిధ పెట్టుబడుల ద్వారా డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు వారికి లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగ నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. పనిచేసే చోట వారి కష్టానికి పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు లభించే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలోని సమస్యలు ఇప్పుడు సజావుగా పరిష్కారమవుతాయి, తమ భాగస్వామితో సంతోషంగా సమయం గడపగలరు. ఆరోగ్యం ఊహించిన దానికంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More