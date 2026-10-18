అక్టోబర్ 24 నుంచి కుంభ రాశితో పాటు మరో 3 రాశులకు శుభయోగం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సంపద, ఐశ్వర్యం, ప్రేమకు కారకుడైన శుక్రుడు 2026 అక్టోబర్ 24 నుంచి డిసెంబర్ 5 వరకు చిత్ర నక్షత్రంలో సంచరించనున్నాడు. కుజుడి ఆధిపత్యంలోని ఈ నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం వల్ల మిథునం, మకరం, కుంభం, తులా రాశుల వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలగవచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత ముఖ్యమైన గ్రహంగా భావించే శుక్రుడు త్వరలో తన నక్షత్రాన్ని మార్చబోతున్నాడు. అక్టోబర్ 24 నుంచి కుంభ రాశితో పాటు మరో మూడు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా ఊహించని ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సంపద, ఐశ్వర్యం మరియు ప్రేమకు కారకుడైన శుక్ర గ్రహం త్వరలోనే తన గమనాన్ని మార్చుకోనుంది. ప్రస్తుతం తులా రాశిలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడు త్వరలో స్వాతి నక్షత్రం నుంచి కుజ ఆధిపత్యం గల చిత్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. గ్రహాల సేనాపతిగా పేరున్న కుజుడి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి ఈ ప్రవేశం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనుంది.
పంచాంగం ప్రకారం, అక్టోబర్ 24, 2026 నుంచి డిసెంబర్ 5 వరకు శుక్రుడు చిత్ర నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. ఈ సుదీర్ఘ కాలంలో ఏయే రాశుల వారి జాతకం మలుపు తిరగనుందో ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
మిథున రాశి:
శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు మిథున రాశి వారికి అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఈ కాలంలో వీరికి అదృష్ట బలం పూర్తిగా లభిస్తుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లు పూర్తవుతాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి మంచి లాభాలు వస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మకర రాశి:
మకర రాశి జాతకులకు ఈ గోచార కాలం ఆర్థికంగానూ, వృత్తిపరంగానూ అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీస్లో పదోన్నతులు లేదా గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి పొదుపు చేసే అవకాశం దక్కుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి ఈ శుక్ర సంచారం ద్వారా అకస్మాత్తుగా ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలపడుతుంది. సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. లవ్ లైఫ్లో ఉన్న చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి.
తులా రాశి:
ప్రస్తుతం తులా రాశిలోనే సంచరిస్తున్న శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు ఈ రాశి వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో అనూహ్యమైన సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. దూర ప్రాంతాల నుంచి లేదా కుటుంబం నుంచి మంచి శుభవార్తలు వింటారు. కళారంగంపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది సరైన సమయం. మీ సృజనాత్మకతకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More