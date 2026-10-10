ఈరోజే మహాలయ అమావాస్య.. తులసి మొక్క దగ్గర ఈ 3 పరిహారాలు చేస్తే పితృదేవతల అనుగ్రహం!
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం అక్టోబర్ 10, 2026న జరుపుకునే మహాలయ అమావాస్య పితృదేవతలను స్మరించడానికి అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజున పూర్వీకుల నిమిత్తం శ్రాద్ధం, తర్పణం వంటి కర్మలను ఆచరిస్తారు. అలాగే తులసి పూజకు కూడా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది.
హిందూ సాంప్రదాయంలో పితృ పక్షం చివరి అంకం మహాలయ అమావాస్యతో పరిపూర్ణమవుతుంది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 10న మహాలయ అమావాస్యను అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోనున్నారు.
ఈ రోజు మరణ తేదీ తెలియని పూర్వీకులతో పాటు సమస్త పితృ దేవతల నిమిత్తం శ్రాద్ధ, తర్పణాలను ఆచరిస్తారు. ఈ పవిత్ర దినాన పితృ కర్మలతో పాటు తులసి ఆరాధనకు కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. తులసిని సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా, శ్రీహరికి అత్యంత ప్రియమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ రోజు తులసి చుట్టూ చేసే కొన్ని చిన్న పరిహారాలు పితృ దోషాలను నివారించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
108 ముడుల దారంతో ప్రత్యేక పరిహారం
ఈ అమావాస్య రోజు తులసి మొక్క వద్ద ఒక విశేషమైన పూజా పరిహారం ఆచరిస్తారు. పసుపు రంగు దారం లేదా ఎరుపు రంగు దారం తీసుకుని దానికి మొత్తం 108 ముడులు వేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ దారాన్ని తులసి మొక్క కుండీకి లేదా చెట్టుకు చుట్టూ కట్టాలి. ఇలా చేసేటప్పుడు కుటుంబంలో సుఖ-సంతోషాలు వెల్లివిరియాలని, పితృ దేవతల ఆశీస్సులు లభించాలని మనసారా కోరుకోవాలి. ఈ పరిహారం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి ఇంట్లో ధన లాభం కలుగుతుందని నమ్ముతారు.
సాయంత్రం వేళ దీపారాధన
ఈ అమావాస్య రోజు సాయంత్రం తులసి చెట్టు దగ్గర ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించడం అత్యంత శుభప్రదం.
దీపం వెలిగించిన తర్వాత తులసమ్మకి ఏడు లేదా పదకొండు ప్రదక్షిణలు చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల విష్ణుమూర్తి, మహాలక్ష్మి కటాక్షం ఎల్లప్పుడూ కుటుంబంపై ఉంటుంది. పితృ పక్షం ముగింపు రోజున ఈ దీపారాధన చేయడం ద్వారా ఇంట్లో శాంతి, ప్రశాంతత నెలకొంటాయి.
తులసి చాసలీసా పఠనం మరియు తర్పణాలు
పితృ దేవతల నిమిత్తం తర్పణాలు విడిచిన తర్వాత, తులసి కోట వద్ద కూర్చుని 'తులసి చాలీసా' పఠించడం చాలా మంచిది.
తులసి విష్ణువుకు ఎంతో ఇష్టమైన పవిత్ర వృక్షం కాబట్టి, ఈ రోజు తులసిని స్మరిస్తూ పూజించడం వల్ల పూర్వీకుల ఆత్మకు శాంతి కలుగుతుంది.
కుటుంబ సభ్యులపై పితృ ఆశీస్సులు పరిపూర్ణంగా లభిస్తాయి.
తులసి పూజలో పాటించవలసిన నియమాలు
సర్వపిత్ర అమావాస్య రోజు తులసి పూజ చేసేటప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలను విధిగా పాటించాలి. ఈ పవిత్ర దినాన తులసి ఆకులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తుంచకూడదు. అలాగే తులసి చెట్టుకు తాకడం లేదా దానికి సంబంధించిన సాధారణ పూజా నియమాలలో కొన్ని పరిమితులు పాటించడం మంచిది. ఈ నిబంధనల వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోల్పోకుండా ఉండవచ్చు.
పవిత్ర తులసి మంత్రాల జపాలు
ఈ అమావాస్య రోజు తులసిని స్మరిస్తూ ఈ క్రింది శక్తివంతమైన మంత్రాలను జపించడం వలన విశేష ఫలితం ఉంటుంది:
తులసి గాయత్రీ మంత్రం:
"ఓం తులసిదేవ్యై చ విద్మహే, విష్ణుప్రియాయై చ ధీమహి, తన్నో వృందా ప్రచోదయాత్॥"
ఈ విధంగా సర్వపిత్ర అమావాస్య రోజు తులసి పూజను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించడం వల్ల పితృ దోషాల నుంచి విముక్తి లభించడంతో పాటు, ఇంట్లో అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More