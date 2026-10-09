అక్టోబర్ 10న మహాలయ అమావాస్య.. పితృదేవతల ఆశీస్సుల కోసం ఈ పనులు చేయండి!
2026లో మహాలయ అమావాస్య తేదీపై నెలకొన్న సందిగ్ధతను వివరిస్తూ, అక్టోబర్ 10, శనివారం నాడు అమావాస్యను ఆచరించాలని ఈ కథనం పేర్కొంది. పంచాంగ వివరాల ప్రకారం, అమావాస్య తిథి అక్టోబర్ 9 రాత్రి 9:35 గంటలకు ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 10 రాత్రి 9:19 గంటలకు ముగుస్తుందని తెలిపింది.
పితృ పక్షం చివరి అంకం అయిన మహాలయ అమావాస్య తేదీపై నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరపడింది. ఈ ఏడాది మహాలయ అమావాస్యను అక్టోబర్ 10, 2026 శనివారం రోజున అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోనున్నారు.
హిందూ సాంప్రదాయంలో పూర్వీకులను స్మరించుకుంటూ తర్పణాలు, శ్రాద్ధాలు నిర్వహించే పితృ పక్షం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. మహాలయ అమావాస్య దినాన మరణ తేదీ తెలియని పితృ దేవతలందరికీ శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహిస్తారు. శనివారంతో అమావాస్య కలవడం వల్ల ఈ రోజుకు మరింత విశేష ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది.
మహాలయ అమావాస్య 2026
హిందూ ధర్మంలో పితృ పక్షం అత్యంత పవిత్రమైన కాలం. పూర్వీకులను పూజించి, వారి ఆశీస్సులు పొందే ఈ పక్షం సర్వపిత్ర అమావాస్యతో ముగుస్తుంది. అయితే ఈసారి మహాలయ అమావాస్య ఏ రోజు వస్తుందనే దానిపై ప్రజల్లో కొంత గందరగోళం నెలకొంది.
కొందరు అక్టోబర్ 9 అని, మరికొందరు అక్టోబర్ 10 అని భావిస్తున్నారు. పంచాంగ గణన ప్రకారం, అమావాస్య తిథి అక్టోబర్ 9 రాత్రి 9:35 గంటలకు ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 10 రాత్రి 9:19 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఉదయ తిథి ప్రాతిపదికన శ్రాద్ధ కర్మాలు నిర్వహించడానికి అక్టోబర్ 10, 2026నే సరైన తిథిగా నిర్ణయించారు.
అక్టోబర్ 10నే ఎందుకు జరుపుకోవాలి?
అమావాస్య తిథి అక్టోబర్ 9 రాత్రి ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఆ సమయం రాత్రి కావడంతో శాస్త్ర ప్రకారం పగటి పూట నిర్వహించే శ్రాద్ధ కర్మలకు అక్టోబర్ 10వ తేదీనే ప్రధానమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజంతా అమావాస్య తిథి ఉంటుంది. ఈ పవిత్ర దినాన పితృ దేవతల నిమిత్తం శ్రాద్ధం, తర్పణం, దానధర్మాలు ఆచరిస్తారు.
విశేషమేమిటంటే, ఈసారి మహాలయ అమావాస్య శనివారం రోజున రావడం వల్ల దీనికి "శనిశ్చరి అమావాస్య" విశేష ప్రాధాన్యత చేకూరింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శనివారం, అమావాస్యల కలయిక పితృ దోష నివారణకు ఎంతో శక్తివంతమైనదిగా భావిస్తారు.
శ్రాద్ధ, తర్పణాల శుభ ముహూర్తాలు
పంచాంగం ప్రకారం, సర్వపిత్ర అమావాస్య రోజున శ్రాద్ధ కర్మాలు నిర్వహించడానికి ఈ క్రింది ముహూర్తాలు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటాయి:
ఉదయం 11:44 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:31 గంటల వరకు.
మధ్యాహ్నం 12:31 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:17 గంటల వరకు.
మహాలయ అమావాస్య రోజు ఏం చేయాలి?
ఈ రోజు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి పితృ దేవతలను స్మరించుకోవాలి. సంప్రదాయాన్ని బట్టి నీటిలో నల్ల నువ్వులు కలిపి పితృరులకు తర్పణం వదలాలి.
శ్రాద్ధ కర్మలు ముగిసిన తర్వాత బ్రాహ్మణులకు లేదా నిరుపేదలకు భోజనం పెట్టి, శక్తికొద్దీ దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.
కాకులు, ఆవులు, కుక్కలకు ఆహారం పెట్టడం కూడా పితృ ఆరాధనలో ప్రధాన భాగంగా భావిస్తారు.
మరణ తేదీ తెలియని వారికి శ్రాద్ధం
ఎవరికైనా పూర్వీకుల మరణ తేదీ గుర్తులేకపోయినా, లేదా ఏ కారణం చేతనైనా నిర్దిష్ట తేదీన శ్రాద్ధం చేయలేకపోయినా, అలాంటి వారి కోసం సర్వపిత్ర అమావాస్య అద్భుతమైన అవకాశం.
ఈ ఒక్క రోజు అందరి పితృ దేవతల పేరు మీదా శ్రాద్ధ, తర్పణాలు ఆచరించవచ్చు. పూర్వీకులను భక్తితో స్మరించుకుని, వారి పేరిట దానధర్మాలు చేయడం వల్ల కుటుంబంపై వారి ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More