డిసెంబర్ మెుదట్లో అనురాధ నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. డబుల్ జాక్పాట్ కొట్టనున్న 5 రాశులు!
జ్యోతిషశాస్త్రంలో బుధ గ్రహాన్ని జ్ఞానం, వాక్చాతుర్యం, సంభాషణ, వ్యాపారం, వాణిజ్యానికి అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. 2026 డిసెంబర్ ప్రారంభంలో బుధుడు అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ బుధ సంచారం 5 రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది.
బుధుడు నక్షత్ర మార్పులు ఒక వ్యక్తి ఉద్యోగం, విద్య, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రభావం చూపుతాయని నమ్ముతారు. ప్రస్తుతం తులారాశిలో సంచరిస్తున్న బుధుడు డిసెంబర్ 2న వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. డిసెంబర్ 4న రాత్రి 11:19 గంటలకు అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. డిసెంబర్ 13 వరకు ఈ నక్షత్రంలో సంచరించిన తరువాత.. జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలోకి వెళుతుంది. అనురాధ నక్షత్రంలో బుధుడి సంచారం సుమారు తొమ్మిది రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ నక్షత్ర సంచారం 12 రాశులన్నింటిపైనా విభిన్న ప్రభావాలను చూపగలదు. నాలుగు రాశులకు ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, వ్యాపారంలో లాభాలు, కెరీర్లో పురోగతి, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటం వంటివి ఆశించవచ్చు.
మేష రాశి
అనురాధ నక్షత్రంలో బుధ సంచారం మేష రాశి వారికి వృత్తి, ఉద్యోగ పరంగా కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మీ పనితీరు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడవచ్చు. ఉద్యోగం మారడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. సహోద్యోగులు, ఉన్నతాధికారులతో మంచి సంభాషణలు మీ పురోగతికి సహాయపడతాయి. అలాగే రావలసిన బకాయి డబ్బులు కూడా అందే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏదైనా కొత్త పెట్టుబడి లేదా ఆర్థిక ఒప్పందం చేసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి బుధుడు అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం శుభసూచకం కావచ్చు. బుధుడు ఈ రాశిలోని ఏడో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. దీనివల్ల వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు, వైవాహిక జీవితంపై సానుకూల ప్రభావం ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త వ్యక్తులతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం లభించవచ్చు. అంతేకాకుండా, వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు, ప్రాజెక్టులు లేదా భాగస్వామ్యాల కోసం ప్రతిపాదనలు రావచ్చు. ఏవైనా కొత్త కాంట్రాక్టులపై సంతకం చేసే ముందు క్షుణ్ణంగా సమీక్షించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుందనే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి, అనురాధ నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం అనేక రంగాలలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. బుధుడు ఈ రాశిలోని ఐదో ఇంట్లో సంచరించడం వల్ల, విద్యా రంగంలో సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు విజయం సాధించగలరు. ఉద్యోగస్తులలో సృజనాత్మక సామర్థ్యాలు, నిర్ణయాలు తీసుకునే నైపుణ్యాలు మెరుగుపడవచ్చు, ఇది వారి పనిపై చాలా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు లాభాలు చూడటంతో పాటు, పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలలో కూడా అనుకూల ఫలితాలు లభించవచ్చు.
కన్యా రాశి
కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి అనురాధ నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం శుభప్రదం కావచ్చు. బుధుడు ఈ రాశి మూడో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు, దీనివల్ల ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరగవచ్చు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి వారి కృషికి ప్రశంసలు లభించవచ్చు. మీడియా, రచన, విద్య, మార్కెటింగ్ వంటి రంగాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులకు ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త క్లయింట్లు లభించవచ్చు. ఇది కాకుండా మీరు పని నిమిత్తం అనేక ప్రయాణాలు చేయవలసి రావచ్చు. మీరు మీ తోబుట్టువులతో మంచి సమయం గడుపుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి అనురాధ నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. బుధుడు ఈ రాశిలోని పదకొండో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. దీనివల్ల కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. ఫలితంగా మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కూడా ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీకు కొత్త బాధ్యతలు, జీతం పెరుగుదల లేదా పదోన్నతి కూడా లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు కొత్త పరిచయాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు లేదా ప్రాజెక్టులు తిరిగి ప్రారంభం కావచ్చు. అయితే ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తొందరపడవద్దు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More