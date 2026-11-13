కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, సూర్యుడి గమనంలో మార్పులు.. నవంబర్లో ఈ 6 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే
నవంబర్ నెలలో నాలుగు ప్రధాన గ్రహాలైన కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, సూర్యుడి గమనంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. నవంబర్ 12న కుజుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించగా, నవంబర్ 13న బుధుడు తులా రాశిలో వక్రగమనంలోకి వెళ్లనున్నాడు.
నవంబర్ నెలలో నలుగురు ప్రధాన గ్రహాల సంచారం అన్ని రాశులపై ప్రత్యేక ప్రభావం చూపనుంది. మంగళుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, సూర్యుడి గమనంలో కీలక మార్పులు రానున్నాయి.
నవంబర్ నెల జ్యోతిష్యపరంగా అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో నాలుగు శక్తివంతమైన గ్రహాలు తమ స్థానాలను మారుస్తుండటంతో, దీని ప్రభావం పన్నెండు రాశులపై స్పష్టంగా కనిపించనుంది. ముఖ్యంగా బుధుడు, శుక్రులు తమ వక్రీ గమనాన్ని ముగించి నేరుగా సంచారం చేయనుండగా, మంగళుడు, సూర్యుడు కొత్త రాశుల్లోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ గ్రహాల కలయిక మరియు గమన మార్పుల వల్ల ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి విశేషమైన లాభాలు, ఆర్థిక వృద్ధికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
ఏయే తేదీల్లో మారుతున్నాయి గ్రహాల గతులు?
నవంబర్ 12 రాత్రి 8:18 గంటలకు మంగళ భగవానుడు కర్కాటక రాశి నుండి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజుడిని పరాక్రమం, శక్తి, కార్యక్షమతకుకారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ మార్పు వల్ల ఉద్యోగంలో అడుగులు ముందుకు వేసేందుకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
నవంబర్ 13 - బుధ తిరోగమనం: రాత్రి 9:24 గంటలకు బుధుడు తులా రాశిలో తిరోగమనం అవుతాడు. బుధుడి సంచారం వల్ల నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం కావడంతో పాటు, వ్యాపార లావాదేవీల్లో సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.
నవంబర్ 14 - శుక్ర సంచారం: ఉదయం 6:00 గంటలకు శుక్రుడు కన్య రాశిలో ప్రత్యక్ష గమనం ప్రారంభిస్తాడు. సుఖసౌఖ్యాలు, వైవాహిక జీవితం, ధన వైభవానికి కారకుడైన శుక్రుడి అనుగ్రహంతో ప్రేమ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.
నవంబర్ 16 - సూర్య సంచారం: సాయంత్రం 7:43 గంటలకు సూర్య భగవానుడు తులా రాశి నుండి వృశ్చిక రాశిలోకి అడుగుపెడతారు. దీనివల్ల ఆత్మవిశ్వాసం ఇనుమడించి, సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది
మిథున రాశి: గ్రహాల ఈ అనుకూల మార్పు మిథున రాశి వారికి శుభవార్తలను అందించనుంది. మీరు చేసే కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నత అవకాశాలు రాగా, వ్యాపారవేత్తలు గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.
తులా రాశి: ఈ కాలంలో తులా రాశివారికి ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోయి సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. పనిలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు మాయమవుతాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఊరట లభించడంతో పాటు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి: అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఈ రాశి వారికి లభిస్తుంది. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారంలో కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.
మకర రాశి: కెరీర్ పరంగా మకర రాశి వారికి ఈ కాలం స్వర్ణయుగంగా చెప్పవచ్చు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, హోదా పెరిగే సూచనలున్నాయి. నూతన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం.
కుంభ రాశి: చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా పూర్తవుతాయి. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. పైఅధికారుల సహకారంతో ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. కుటుంబ జీవితం ఆనందమయంగా సాగుతుంది.
మీన రాశి: అదృష్టం తోడు నిలవడంతో ఆగిపోయిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారంలో ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. ఆర్థిక స్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగవుతుంది.
"గ్రహాల గమనంలో వచ్చే ఈ మార్పులు వ్యక్తిగత జాతకాలను బట్టి మారుతుంటాయి. మరింత స్పష్టత కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యులను సంప్రదించడం మంచిది," అని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More