జనవరి వరకు తిరుగులేని అదృష్టం.. ఈ 5 రాశులకు ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు!
జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం సింహరాశిలో బృహస్పతి సంచారం మరో 75 రోజుల పాటు కొనసాగనున్న నేపథ్యంలో ఐదు రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగనున్నాయి. మేషం, కర్కాటకం, సింహం, ధనుస్సు, కుంభ రాశుల వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటం, ఉద్యోగంలో పురోగతి వంటి శుభ ఫలితాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురువైన బృహస్పతి స్థాన మార్పునకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. గురుడి గమనం మారుతున్న కొద్దీ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంపై దాని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం సింహరాశిలో సంచరిస్తున్న గురువు, వచ్చే జనవరి మొదటి వారం వరకు ఇదే రాశిలో కొనసాగుతారు.
సరిగ్గా మరో 75 రోజుల పాటు గురుడు ఇదే స్థితిలో ఉండటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం పట్టనుంది. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, ఈ గోచార ప్రభావం వల్ల మొత్తం ఐదు రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మలుపులు రాబోతున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరో.. వారికి ఏ రంగంలో ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి:
గురుని ఈ ప్రత్యేక సంచారం మేష రాశి వారికి అన్ని విధాలా లాభదాయకంగా మారనుంది. మీరు తలపెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ అనుకూలమైన ఫలితాలు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మెరుగ్గా మారుతుంది.
పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ సజావుగా పూర్తవుతాయి. వివాహ జీవితం సాఫీగా సాగిపోతుంది. వ్యక్తిగత, వృత్తిగత జీవితాలు రెండూ సరైన దిశలో ముందుకు వెళ్తాయి. సొంత వ్యాపారం చేసే వారికి మంచి లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి:
చంద్రుని ఆధిపత్యం ఉన్న కర్కాటక రాశి వారికి ఈ గురు గోచారం అపారమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ఇప్పటివరకు పడిన కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది.
ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి పై అధికారుల నుంచి మద్దతు లభించి, పని ఒత్తిడి గణనీయంగా తగ్గుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల, ముఖ్యంగా తండ్రి వైపు నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. ఆర్థికంగా ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది.
సింహ రాశి:
గురుడు తన రాశిలో లేదా అనుకూల స్థానంలో సంచరిస్తుండటంతో సింహ రాశి వారికి ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పవచ్చు. రాబోయే 75 రోజుల్లో మీ జీవితంలో ఎన్నో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఊహించని ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
కుటుంబ సభ్యుల అండదండలతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు ఉంటే చర్చల ద్వారా సులభంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు. అడ్డుపడిన పనులన్నీ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తవుతాయి.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రాశి వారికి గురు బలం పూర్తిగా కలిసివస్తుంది. ఉద్యోగంలోనూ, వ్యాపారంలోనూ ఎదురులేకుండా దూసుకెళ్తారు. వ్యక్తిగత జీవితం ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా సాగుతుంది.
భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. సంతాన ప్రాప్తి కోరుకునే వారికి శుభవార్తలు వినే యోగం ఉంది. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోయి ఊరట లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి:
శని ఆధిపత్యం గల కుంభ రాశి వారికి బృహస్పతి అనుగ్రహం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. ఎక్కడో ఆగిపోయిన లేదా రావాల్సిన డబ్బు తిరిగి చేతికిందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోతాయి.
కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. అయితే ఏ విషయంలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి ఇది సరైన సమయం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More