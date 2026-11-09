79 రోజుల పాటు ఈ 5 రాశులకు గురుబలం.. ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు!
వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం గురు భగవానుడు సింహరాశిలో సంచరిస్తున్న నేపథ్యంలో వచ్చే 79 రోజుల పాటు ఐదు రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగనున్నాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభ గ్రహంగా భావించే గురు భగవానుడి సంచారంతో మేషం, కర్కాటకం, సింహం, ధనుస్సు, కుంభ రాశుల వారి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రానున్నాయి. వచ్చే 79 రోజుల పాటు ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక, ఉద్యోగ రంగాల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనున్నాయి.
వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల రాశి మార్పులు మానవ జీవితాలపై, దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా జ్ఞానం, అదృష్టం, సంతానం మరియు ధనకారకుడైన గురు భగవానుడి (బృహస్పతి) గమనం అత్యంత కీలకమైనది. ప్రస్తుతం సూర్యుడి ఆధిపత్యం ఉన్న సింహ రాశిలో గురుడు సంచరిస్తున్నారు. కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించిన బృహస్పతి, రాబోయే 79 రోజుల పాటు ఇదే రాశిలో కొనసాగనున్నారు.
జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, గురువు అనుకూల స్థానంలో ఉన్నప్పుడు జాతకులకు అదృష్టం సంపూర్ణంగా తోడుంటుంది. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలతో పాటు కుటుంబ జీవితంలోనూ సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఈ గురు గోచారం వల్ల మేషం, కర్కాటకం, సింహం, ధనుస్సు మరియు కుంభ రాశుల వారికి ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో వచ్చే మార్పులను వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి:
గురుడి ఈ రాశి మార్పు మేష రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. రాబోయే కొద్ది రోజుల పాటు ఆర్థిక పరిస్థితి ఊహించని విధంగా బలపడుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత పెరిగి, పనులపై పూర్తి ఏకాగ్రత కుదురుతుంది.
వైవాహిక జీవితంలో నెలకొన్న చిన్నపాటి అపార్ధాలు తొలగిపోయి, బంధం బలపడుతుంది. పర్సనల్ మరియు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ మధ్య సరైన బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడంలో మీరు పూర్తిగా సఫలీకృతులు అవుతారు.
కర్కాటక రాశి:
చంద్రుడి ఆధిపత్యం గల కర్కాటక రాశి వారికి ఈ గురు గోచారం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుంది. ఇప్పటివరకు ఆర్థికంగా ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో ఎదురవుతున్న ఒత్తిడి తగ్గి, ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా తండ్రి వైపు నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభించడం వల్ల కీలకమైన నిర్ణయాలు సులభంగా తీసుకోగలుగుతారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి.
సింహ రాశి:
సొంత రాశిలో గురువు సంచారం వల్ల సింహ రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. రాబోయే 79 రోజుల పాటు కెరీర్లో విజయాలు వెల్లువెత్తుతాయి. అకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సంపూర్ణ సహకారం లభిస్తుంది. భాగస్వామ్యంతో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు ఉన్నప్పటికీ, సకాలంలో జరిపిన చర్చల ద్వారా సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరి మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి సమయం పూర్తిగా అనుకూలంగా మారుతోంది. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపార రంగాలలో అదృష్టం వెంటే ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూనే, కుటుంబంతో ఆనందంగా గడపడానికి తగినంత సమయం దొరుకుతుంది.
సంతాన ప్రాప్తికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరమైన చిక్కులు తొలగిపోయి మనసులో సరికొత్త ఉత్సాహం వెల్లివిరుస్తుంది.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి ఈ గురు గోచారం ఎన్నో సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. రాబోయే 79 రోజుల వ్యవధిలో ఎక్కడో నిలిచిపోయిన పాత బకాయిలు లేదా ధనం మీ చేతికి అందుతుంది.
గురువు విశేష శక్తి కారణంగా ఉద్యోగంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన క్షణాలను గడుపుతారు. మీ వృత్తి నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటూ, కెరీర్లో సరికొత్త శిఖరాలను అధిరోహించడానికి ఇది సరైన సమయం.
గ్రహాల గమనం మనకు కేవలం మార్గదర్శనం మాత్రమే చేస్తుంది, సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారానే పూర్తి ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More