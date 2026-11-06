6 రాశులకు రాబోయే 31 రోజులు శుభ సమయం.. ఊహించని వైపుల నుంచి ఆర్థిక లాభాలు!
రాహువు.. శని పాలించే కుంభ రాశిలో 31 రోజుల పాటు సంచరిస్తున్నాడు. ఇది జ్యోతిష్య పరంగా ఒక ముఖ్యమైన మార్పు. ఈ రాహు సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థికం, జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో అనుకూల ఫలితాలను తీసుకురాగలదు.
రాహువు ప్రస్తుతం శని అధిపతి అయిన కుంభ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం.. రాహువు 2026 డిసెంబర్ 5వ తేదీ సాయంత్రం వరకు కుంభ రాశిలో ఉంటాడు. రాహువు ఎల్లప్పుడూ వక్ర మార్గంలో ప్రయాణించే గ్రహం, ఈ కాలంలో దాని సంచారం కొన్ని రాశులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చెబుతారు. కుంభ రాశిలో రాహువు సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందగలరు? ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలలో ఎవరు ప్రయోజనం పొందగలరు?
కుంభ రాశి
శని పాలించే కుంభ రాశిలో రాహువు సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి అనుకూల ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఆర్థిక విషయాలు మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారం కావచ్చు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది. మీకు ఆర్థిక ప్రశాంతత లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు, వినియోగదారుల నుండి మంచి స్పందన, లాభదాయక అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే చేపట్టిన పనిలో కూడా పురోగతి కనిపించవచ్చు. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడంతో పాటు సానుకూల ఆలోచనలు కొత్త ప్రయత్నాలకు స్ఫూర్తినిస్తాయి. మొత్తంమీద ఈ రాహు సంచారం వారికి ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన విషయాలలో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి కుంభ రాశిలో రాహువు సంచారం ఆర్థికంగా అనుకూలమైన మార్పులను తీసుకురాగలదు. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. మీ కృషి, పనితీరును ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసించే అవకాశం ఉంది. మీరు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న వృత్తిపరమైన అవకాశాలు మీకు లభించవచ్చు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు ప్రయోజనకరమైన కొత్త సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవచ్చు. కొత్త కస్టమర్లు, వ్యాపార ఒప్పందాలు, ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవకాశాలు మీకు లభించవచ్చు. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. కుటుంబంలో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల చిరకాల కోరికలను నెరవేర్చే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. మొత్తంమీద ఈ రాహు సంచారం మకర రాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతి, వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను తెరిచి చూపగలదు.
కన్యా రాశి
కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి కుంభరాశిలో రాహువు సంచారం శుభ ఫలితాలను ఇవ్వగలదు. ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. గతంలో ఆస్తి లేదా రియల్ ఎస్టేట్లో చేసిన పెట్టుబడులు మంచి ఫలితాలను ఇవ్వగలవు. ఇది మీ ఆర్థిక భద్రతను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఆదాయం, పొదుపుల విషయంలో మంచి మార్పులు రావచ్చు. చాలా కాలంగా వాయిదా పడిన ఆర్థిక ప్రణాళికలను అమలు చేసే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. మీరు మీ భవిష్యత్ ఆర్థిక భద్రతపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. ఈ అనుకూల సమయంలో కూడా అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా, మీ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
మిథున రాశి
ఈ రాహు సంచారం మిథున రాశి వారికి అనేక విధాలుగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాలలో కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం మారాలని ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశం లభించవచ్చు. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ పని ద్వారా మీరు ఉన్నతాధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించగలుగుతారు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త వినియోగదారులు పరిచయం కావచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి లేదా వారి వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ఆర్థిక ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
మేష రాశి
కుంభ రాశిలో రాహువు సంచారం మేష రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. ఈ కాలంలో మీరు ఊహించని మార్గాల ద్వారా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న డబ్బు మీ చేతికి అందవచ్చు లేదా ఆర్థిక విషయాలలో అనుకూలమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం కూడా ఉంది. న్యాయపరమైన విషయాలలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఈ కాలంలో సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు పని నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయవలసి రావచ్చు. ఈ ప్రయాణాలు మీ కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలకు దారితీయవచ్చు. కొత్త వ్యక్తులను కలవడం, పరిచయాలను విస్తరించుకోవడం, పనిలో ఉత్సాహాన్ని పెంచుకునే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి
వృత్తిపరంగా వృషభ రాశి వారికి కుంభ రాశిలో రాహువు సంచారం అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఈ కాలంలో, ఉద్యోగ రంగంలో మీ పనికి గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు మీకు లభించవచ్చు. పని ప్రదేశంలో మీ సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి మీకు మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉన్నతాధికారుల నుండి సహకారం ఆశించవచ్చు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త కాంట్రాక్టులు, వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆదాయ వనరులు పెరిగి, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ చిరకాల కోరికలలో కొన్ని నెరవేరే అవకాశం కూడా ఉంది. మొత్తం మీద ఈ రాహు సంచారం వృషభ రాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త ఆశను కలిగించవచ్చు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More