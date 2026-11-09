నవంబర్ 9 ఆర్థిక రాశి ఫలాలు.. 12 రాశుల వారికి ధనలాభం ఉందా?
నేటి ఆర్థిక రాశి ఫలాల ప్రకారం పన్నెండు రాశుల వారు ధన వ్యవహారాల్లో ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వ్యాపారాలు, క్లయింట్లతో చర్చలు, పెండింగ్ బకాయిల వసూళ్లకు కొన్ని రాశులకు అనుకూల పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.
ఈరోజు ఆర్థిక ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి? మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు పన్నెండు రాశుల ఆర్థిక ఫలితాలు తెలుసుకోండి.
పన్నెండు రాశులకు ఆర్థిక పరంగా ఎలా ఉంటుంది? ఆర్థిక ఫలితాలు తెలుసుకోండి
మేష రాశి:
నేడు మేష రాశివారికి ఆర్థిక చిత్రంలో తొలి భాగం క్లయింట్లు, అమ్మకాలు మరియు పెండింగ్లో ఉన్న కాంట్రాక్టులపై చర్చలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే మారుతున్న పరిస్థితుల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. దినక్రమంలో తదుపరి భాగంలో భాగస్వామ్య ధనం, బీమా, పన్నులు లేదా ఆస్తి పత్రాల విషయంలో అదనపు పరిశీలన అవసరం.
వృషభ రాశి:
ఈరోజు వృషభ రాశివారికి ఆర్థిక నిగ్రహం ఎంతగానో కలిసివస్తుంది. బిల్లులు, బకాయిలు లేదా పన్నుల చెల్లింపులు పూర్తి చేసుకోవడం ఉత్తమం. ఆ తర్వాత క్లయింట్లు మరియు అమ్మకాలతో చర్చలు ఫలించినప్పటికీ, అంతిమ అంగీకారానికి ముందు ప్రతి షరతును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు గోప్యత, పరిమిత నష్టాల విధానం మేలు చేస్తుంది.
మిథున రాశి:
ఉదయం పూట సేవింగ్స్, షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లు, బంగారం లేదా ట్రేడింగ్ విషయాలపై ఉత్సాహం అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సరైన పరిశీలన లేకుండా పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. రోజు గడుస్తున్న కొద్దీ వ్యాపార దృక్పథం పెరుగుతుంది; బ్యాంకు పొదుపులు, నగదు నిర్వహణ, ఆస్తి పత్రాల సమీక్ష సులభతరమవుతుంది.
కర్కాటక రాశి:
నేడు కర్కాటక రాశివారికి ధన నిర్వహణలో బ్యాలెన్స్ అత్యంత ముఖ్యం. మొదటి భాగంలో ఇల్లు, ఆస్తి, అద్దె లేదా గృహ రుణాలకు సంబంధించిన ఖర్చులను అంచనా వేసుకోవచ్చు; అయితే ఖర్చులు పెరిగినంత మాత్రాన హడావుడిగా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
సింహ రాశి:
ఈరోజు సింహ రాశి వారికి తొలి భాగం వ్యాపార విస్తరణ, క్లయింట్లతో సంప్రదింపులు, అమ్మకాలు మరియు చిన్న ఒప్పారాలలో మంచి వేగాన్ని ఇస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలను గుర్తు చేయడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అనవసరమైన ప్రయాణాలను వీలైనంత వరకు తగ్గించుకోవడం మంచిది.
కన్యా రాశి:
ఉదయం పూట నగదు నిల్వలు, బ్యాంకు డిపాజిట్లు, బంగారం లేదా షేర్ల వైపు ధ్యాస ఉంటుంది, కానీ ఆవేశపూరిత నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆ తర్వాత వ్యాపార సంబంధాలు, క్లయింట్ మీటింగ్లు మరియు పెండింగ్ చర్చల్లో మెరుగైన పురోగతి కనిపిస్తుంది, ముఖ్యంగా పాత అంశాలను మళ్లీ చర్చకు తెచ్చే సందర్భాల్లో ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
తులా రాశి:
ఈరోజు తులా రాశివారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, ధన సంబంధిత నిర్ణయాల్లో స్పష్టత వస్తుంది. అయినప్పటికీ ప్రశాంతమైన దృక్పథాన్ని వీడకూడదు. తదుపరి సమయంలో పొదుపు, మ్యూచువల్ ఫండ్లు లేదా షేర్ల విషయాల్లో సంతృప్తితో పాటు తగినజాగ్రత్తలు కూడా అవసరం. ఆస్తి పత్రాల పరిశీలన లాభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి:
రోజు ప్రారంభంలో ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపించవచ్చు, కాబట్టి పెద్ద కొనుగోళ్లు, అడ్వాన్స్ పేమెంట్లు లేదా ఆస్తి సంబంధిత తొందరపాటు నిర్ణయాలను వాయిదా వేయండి. ఆ తర్వాత పరిస్థితి కుదుటపడుతుంది. బడ్జెట్, నగదు నిల్వలు, పెండింగ్ బిల్లులను క్రమబద్ధీకరించుకోవడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ఈరోజు మొదట వ్యాపారం, విక్రయాలు, నెట్వర్కింగ్ మరియు బకాయిల వసూళ్లకు ఎంతో సహకరిస్తుంది. ఒప్పందాలకు సంబంధించి పాత విషయాలను మళ్లీ ప్రస్తావించడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆ తర్వాత ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఆస్తి కాగితాలు, హోమ్ లోన్లు, ట్యాక్సులు లేదా బీమా విషయాల్లో అదనపు విచారణ అవసరం.
మకర రాశి:
పనిచేసే ప్రదేశంలోనూ, ధన ప్రవాహంలోనూ మకర రాశి వారికి నేడు మంచి చురుకుదనం ఉంటుంది. మొదటి భాగంలో ఆర్డర్లు, క్లయింట్లు మరియు చెల్లింపు నిబంధనలలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత నెట్వర్క్ మరియు ఆదాయ మార్గాల ప్రణాళిక స్పష్టమవుతుంది. షేర్లు, బంగారం లేదా ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలలో కేవలం ఉత్సాహం కంటే పకడ్బందీ విధానం ముఖ్యం.
కుంభ రాశి:
కొత్త వ్యాపారాలు, కాంట్రాక్టులు లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన ఆకర్షణీయమైనవి నేడు మీ ముందుకు రావచ్చు, కానీ షరతులు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండా ముందుకు వెళ్లవద్దు. రోజు గడిచేకొద్దీ పనితీరు బలపడుతుంది. షేర్ల ట్రేడింగ్లో నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండటం మంచిది.
మీన రాశి:
ఆర్థిక వ్యవహారాలలో మీన రాశి వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం. మొదటి భాగంలో ఆస్తి పత్రాలు, పన్నులు లేదా భాగస్వామ్య ధనానికి సంబంధించిన కొన్ని షరతులు బయటపడే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత క్లయింట్లతో చర్చలు సాధ్యపడతాయి, అయితే ప్రతి విషయాన్ని క్రాస్-చెకింగ్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More