రమా ఏకాదశి 2026: ఈరోజు ఈ ఒక్క పరిహారం చేస్తే లక్ష్మీ నారాయణుల అనుగ్రహం!
హిందూ సంప్రదాయంలో రమా ఏకాదశికి అత్యంత పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. కార్తీక మాసంలో వచ్చే ఈ ఏకాదశి రోజున శ్రీ మహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల పాపాలు తొలగి, ఐశ్వర్యం, సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం.
హిందూ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి వ్రతానికి విశేషమైన స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో వచ్చే రమా ఏకాదశి ఎంతో పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ పర్వదినాన శ్రీ మహావిష్ణువును, లక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని, మోక్ష ప్రాప్తి కలుగుతుందని ప్రతీతి.
ఈ ఏడాది నవంబర్ 5వ తేదీన ఉదయ తిథి ప్రకారం రమా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. ఈ రోజున ఉత్తరాఫాల్గుణి నక్షత్రం రావడం వల్ల పూజా ఫలితం మరింత రెట్టింపు అవుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
పూజా ముహూర్తాలు - ఏ సమయంలో పూజించాలి?
రమా ఏకాదశి రోజున భక్తులు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి దైవారాధన ప్రారంభిస్తారు. రోజంతా శ్రీహరిని స్మరిస్తూ ఉపవాసం ఉండటం ఆచారంగా వస్తోంది. ఈ పర్వదినాన పూజకు అనుకూలమైన వివిధ ముహూర్తాలు ఇలా ఉన్నాయి:
బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 04:52 నుంచి 05:44 వరకు
అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:43 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:26 వరకు
విజయ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 01:54 నుంచి 02:38 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 08:36 నుంచి 10:13 వరకు
అలాగే పగటిపూట వచ్చే చొఘడియా ముహూర్తాలలో లాభ (మధ్యాహ్నం 12:04 నుంచి 01:27 వరకు), సాయంత్రం వేళ వచ్చే 'అమృత' ముహూర్తం (సాయంత్రం 05:33 నుంచి 07:11 వరకు) పూజకు అత్యంత శ్రేష్టమైనవిగా పండితులు సూచిస్తున్నారు. అయితే మధ్యాహ్నం 01:27 నుంచి 02:49 మధ్య ఉండే రాహుకాల సమయంలో మాత్రం ఎలాంటి పూజా కార్యక్రమాలు లేదా కొత్త పనులు తలపెట్టకూడదు.
సరైన పూజా విధానం ఇలా
రమా ఏకాదశి రోజున గృహంలో శ్రీ మహావిష్ణువును పూజించే విధానం భక్తులకు దైవిక అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ఇల్లు శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత పూజా మందిరంలో దీపారాధన చేసి ఈ క్రింది విధానాన్ని అనుసరించాలి:
ముందుగా తలస్నానం చేసి, పరిశుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి పూజా గదిని శుభ్రం చేయాలి.
శ్రీహరి విగ్రహానికి లేదా చిత్రపటానికి గంగాజలం, పంచమృతాలతో అభిషేకం చేయాలి.
భగవానుడికి పసుపు చందనం పూసి, సువాసన వెదజల్లే పసుపు రంగు పూలను సమర్పించాలి.
దేశీ ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించి, మనసారా విష్ణు నామాలను స్మరించాలి.
'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః' లేదా 'ఓం విష్ణవే నమః' అనే మంత్రాలను భక్తితో జపించాలి.
ప్రసాదంలో తప్పనిసరిగా తులసి దళాలను సమర్పించి, చివరగా హారతి ఇచ్చి క్షమాపణ కోరాలి.
ఆర్థిక సమస్యలు తీర్చే ప్రత్యేక పరిహారం
ఈ పవిత్ర రోజున ధన ప్రాప్తికి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోవడానికి ఒక చిన్న పరిహారం చేయాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
పూజా సమయంలో విష్ణుమూర్తికి పసుపు కొమ్ములను సమర్పించాలి.
ఆ పూజ తర్వాత ఆ పసుపు కొమ్మును ఒక ఎర్రటి గుడ్డలో చుట్టి మీ ఇళ్లలోని లాకర్ లో లేదా పర్సులో భద్రపరుచుకోవాలి.
దీనివల్ల ఆర్థిక ఒత్తిడి తగ్గి, సంపద వృద్ధి చెందుతుందని నమ్ముతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More