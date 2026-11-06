శుక్ర గోచార ప్రభావం: కన్యారాశిలోకి శుక్రుడు.. ఈ 5 రాశులవారికి తిరుగులేని ధనలాభం!
వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్ర గ్రహం కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించింది. నవంబర్ 22 వరకు ఈ సంచారం కొనసాగనుండగా, మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశులపై దీని ప్రభావం ఉండనుంది. ముఖ్యంగా 5 రాశుల వారికి ఈ 16 రోజులు అదృష్టయోగం పట్టనుంది.
వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో భోగభాగ్యాలు, ఐశ్వర్యం, ప్రేమ మరియు సంపదకు కారకుడిగా శుక్రుడిని అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. జాతకంలో శుక్రుడు బలమైన స్థితిలో ఉన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తి జీవితం సిరిసంపదలతో కళకళలాడుతుంది. నవంబర్ 6, 2026 అనగా నేడు శుక్ర గ్రహం కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించింది.
ఈ నెల 22 వరకు అంటే దాదాపు 16 రోజుల పాటు ఇదే రాశిలో శుక్రుడు సంచరించనున్నాడు. సరిగ్గా రెండు నెలల క్రితం, అంటే సెప్టెంబర్ 2న తులా రాశిలోకి వెళ్లిన శుక్రుడు.. ఇప్పుడు వక్రీకరణ కారణంగా మళ్లీ కన్యారాశిలోకి రావడం జ్యోతిష్య పరంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఈ శుక్ర గోచార కాలం ద్వాదశ రాశులపై తన ప్రభావాన్ని చూపించనుంది. అయితే, ఈ 16 రోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా ఐదు రాశుల వారికి ఊహించని విధంగా ధన లాభం, అదృష్టం కలిసిరానున్నట్లు జ్యోతిష్య నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో ఇక్కడ చూద్దాం.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా సాగుతుంది. ఆర్థికపరమైన చిక్కులన్నీ తొలగిపోయి, ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి లేదా బంధువుల నుంచి ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో ఆహ్లాదకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. వ్యాపారస్తులు కొత్త ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసే సూచనలున్నాయి.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి శుక్ర గోచార వేళ కొత్త మార్గాల ద్వారా ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. పాత బాకీలు లేదా నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత లభించి, కుటుంబంలో నెలకొన్న సమస్యలు ఒక్కటొకటిగా తొలగిపోతాయి. వృత్తిపరంగా కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని సఫలమవుతారు. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ 16 రోజులు స్వర్ణయుగంలా మారనున్నాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ మన్ననాలు మరింత పెరుగుతాయి. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పనులు విజయవంతంగా ముగుస్తాయి. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి మార్గం సుగమమవుతుంది. సంతానం ద్వారా ఆనందం కలుగుతుంది, అలాగే కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు.
కన్యా రాశి:
శుక్రుడు స్వయంగా కన్యారాశిలోనే సంచరిస్తుండటంతో ఈ రాశివారికి తిరుగులేని ధనలాభం కలుగుతుంది. అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు, కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. ఆఫీసులో కీలకమైన బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను ఇస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి శుక్రుడి సంచారం ధనార్జనకు సంబంధించి కొత్త దారులను తెరుస్తుంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఆస్తి, కొత్త భూములు లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలనే మీ కల సాకారమవుతుంది. ఆర్థిక ప్రణాళికలన్నీ విజయవంతమై ఆర్థిక స్థిరత్వం సిద్ధిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More