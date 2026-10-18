అక్టోబర్ 18–24 మిథున రాశి వారఫలాలు.. వారం మధ్య నుంచి అదృష్టం కలిసి వస్తుందా?
జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం, అక్టోబర్ 18 నుంచి 24 వరకు మిథున రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో జీవిత భాగస్వామి, సహచరులతో సంబంధాల విషయంలో చిన్నపాటి ఆందోళనలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల ఎప్పటికప్పుడు మారే స్థానాలు మానవ జీవితాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ వారం మిథున రాశి జాతకులకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఎదురుకానున్నాయి. ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, కుటుంబ జీవితం పరంగా ఈ వారం ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయో వివరంగా చూద్దాం.
మిథున రాశి: వారం ప్రారంభంలో మానసిక సవాళ్లు.. ఆ తర్వాత ఊరట
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం ప్రారంభం సంబంధాలు మరియు ఇతరుల స్పందనలతో మొదలవుతుంది. ఏడో ఇంటిలో చంద్రుని సంచారం కారణంగా జీవిత భాగస్వామి, క్లయింట్లు లేదా సహచరుల ప్రవర్తన మీ మనసుపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది.
చిన్నచిన్న ఆందోళనలు లేదా ఆలస్యాలు మిమ్మల్ని గందరగోళానికి గురిచేయవచ్చు. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పెద్దదిగా భావించకుండా సంయమనం పాటించడం మంచిది.
అక్టోబర్ 18 సాయంత్రం తర్వాత చంద్రుడు అష్టమ స్థానంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మానసిక భారం కొంత పెరుగుతుంది. అకస్మాత్తుగా ఖర్చులు రావడం లేదా ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం. అక్టోబర్ 21 తర్వాత తొమ్మిదో ఇంటికి చంద్రుడు మారడంతో వారం రెండో భాగంలో అసలైన ఊరట లభిస్తుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం తిరిగి పుంజుకుంటుంది.
మిథున రాశి ప్రేమ, కెరీర్ మరియు ఆర్థిక ఫలితాలు
ప్రేమ జీవితం విషయానికి వస్తే, ఈ వారం ప్రారంభంలో బంధంలో కాస్త ఓపిక అవసరం. చిన్న విషయాలు కూడా పెద్దవిగా అనిపించవచ్చు. భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు పాత విషయాలను ప్రస్తావించకపోవడం మంచిది. వారం మధ్యలో ప్రయాణాలు లేదా ప్రశాంతమైన వాతావరణం మీ బంధంలో మళ్లీ మాధుర్యాన్ని నింపుతుంది.
ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీస్లో ప్రారంభంలో చిన్నపాటి అడ్డంకులు ఎదురైనా, తర్వాతి రోజుల్లో అధికారుల సహకారం లభిస్తుంది. విద్యార్థులకు కఠినమైన సబ్జెక్టులపై పట్టు పెరుగుతుంది. ఇక ఆర్థిక పరంగా చూస్తే, తొందరపాటుతో ఆన్లైన్ షాపింగ్ లేదా రిస్క్ కూడిన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
మిథున రాశి ఆరోగ్యం
ఆరోగ్య పరంగా ఈ వారం ప్రారంభంలో శరీరం కంటే మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం ముఖ్యం. ప్రయాణాల్లో తొందరపాటు వద్దు. అలసటగా ఉన్నప్పుడు డ్రైవింగ్ చేయడం లేదా మొబైల్ వాడటం తగ్గించండి.
శరీరంలో ఎలాంటి అసౌకర్యం అనిపించినా తేలికగా తీసుకోకుండా తగిన విశ్రాంతి తీసుకోండి. సరైన సమయానికి భోజనం చేయడం, తగినంత నిద్రపోవడం మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. వారం చివరి నాటికి మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More