శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారంతో ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. నెల రోజుల పాటు ధనలాభాలే!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడు సంపద, ఐశ్వర్యం, ప్రేమ, సౌందర్యం, భౌతిక సుఖాలకు కారకుడు. ప్రస్తుతం శుక్రుడు కుజుడి ఆధిపత్యంలోని చిత్ర నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నట్లు ఈ కథనంలో పేర్కొనబడింది. డిసెంబర్ 5, 2026 వరకు ఈ సంచార ప్రభావం కొనసాగనుందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సంపద, ఐశ్వర్యం, ప్రేమ, సౌందర్యం మరియు భౌతిక సుఖసౌకర్యాలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం ధన-సంపదలకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు చిత్ర నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 5, 2026 వరకు అంటే దాదాపు రాబోయే 30 రోజుల పాటు శుక్రుడు ఇదే నక్షత్రంలో తిరోగమనంలో ఉండనున్నారు.
చిత్త నక్షత్రానికి అధిపతి భూమి పుత్రుడైన కుజుడు కాగా, దీనికి దివ్య శిల్పి విశ్వకర్మ దేవుడు అధిదేవతగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, కుజ ఆధిపత్యం ఉన్న చిత్ర నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం మనుషులలో సృజనాత్మకతను, ఉత్సాహాన్ని అద్భుతంగా పెంపొందిస్తుంది. ఈ గ్రహాల కలయిక ప్రభావంతో పలు రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలగడంతో పాటు కెరీర్ పరంగా గొప్ప విజయాలు సొంతం కానున్నాయి.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి జాతకులకు శుక్రుడి ఈ నక్షత్ర మార్పు ఆర్థికంగా అత్యంత ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది. ఈ కాలంలో వీరికి ఉద్యోగ మరియు వ్యాపార రంగాల్లో సరికొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. పనితీరు మెరుగుపడటంతో పాటు సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. సొంతంగా వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త భాగస్వామ్యాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి ఈ సమయం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు ప్రమోషన్ లేదా హోదా పెరిగే సూచనలున్నాయి.
తాము పడిన కష్టానికి పూర్తి ఫలితం దక్కడంతో మనస్సు ఆనందంతో నిండిపోతుంది. వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు ఇది సరైన సమయం. విద్యార్థులు చదువులో రాణించి పోటీ పరీక్షల్లో సత్తా చాటుతారు.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారి కెరీర్ మరియు ఆర్థిక పరిస్థితిలో ఈ కాలంలో సానుకూల మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగార్థులకు నూతన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆర్థిక రంగంలో తీసుకునే కీలక నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
వ్యాపారాలు పుంజుకుని లాభాల బాట పడతాయి. ముఖ్యమైన పనుల నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు భవిష్యత్తులో మంచి ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి జాతకులకు ఈ నెల రోజుల సమయం ఆర్థికంగా కీలకమైన మలుపు కానుంది. జీవితంలో భౌతిక సుఖాలు, విలాసాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. సొంత ఇల్లు, స్థలం లేదా నూతన వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే కల ఈ కాలంలో నెరవేరుతుంది.
వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి విస్తరణకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరగడం వల్ల కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి వారికి శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం ఎన్నో కొత్త ఆదాయ మార్గాలను తెరిచిపెడుతుంది. పూర్వపు పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. తల్లిదండ్రుల సహకారంతో తలపెట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
ఆఫీసులో కొద్దికాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలను గడుపుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More