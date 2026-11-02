రాహువు నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఈ నాలుగు రాశుల వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవా?
నవంబర్ 3, 2026న ఉదయం 6 గంటల ప్రాంతంలో బుధుడు వక్రగతిలో స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. నవంబర్ 25 వరకు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరించి తిరిగి విశాఖ నక్షత్రంలోకి వెళ్తాడు.
గ్రహాల యువరాజుగా పిలువబడే బుధుడు నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో తన నక్షత్రాన్ని మారుస్తుంటాడు. ప్రస్తుతం విశాఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న బుధుడు, నవంబర్ మొదటి వారంలో స్వాతి నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం స్వాతి నక్షత్రానికి రాహువు అధిపతి. ఇక బుధుడిని వాక్కు, వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్, సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలకు కారకుడిగా భావిస్తారు.
బుధుడి ఈ నక్షత్ర మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం తీవ్ర అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాహువు ప్రభావ ప్రాంతంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల కర్కాటకం, తులా, మకరం, కుంభ రాశుల జీవితంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. ఈ నక్షత్ర గోచార కాలంలో ఆయా రాశుల వారు ఎలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బుధుడు నక్షత్రాన్ని ఎప్పుడు మారుస్తాడు?
జ్యోతిష్య పంచాంగం ప్రకారం, నవంబర్ 3, 2026 ఉదయం 6 గంటల ప్రాంతంలో బుధుడు వక్రీ గతిలో మళ్లీ స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. ఆ తర్వాత తిరిగి విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ కాలమంతా బుధుడు తులా రాశి సంచారంలోనే కొనసాగుతాడు.
ఈ నాలుగు రాశుల వారికి తప్పని ఇబ్బందులు
1. కర్కాటక రాశి:
బుధుడి నక్షత్ర మార్పు కర్కాటక రాశి వారికి కొంత ఇబ్బందికరంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఆశించిన దానికంటే ఖర్చులు పెరిగిపోవడం వల్ల మానసిక ఆందోళన పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవడంతో నిరాశ చెందుతారు. పని ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
ఏ పనిలోనైనా కేవలం అదృష్టాన్ని మాత్రమే నమ్ముకుని ముందుకు వెళ్లడం మంచిది కాదు. విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత తగ్గుతుంది. వ్యాపారస్తులు లాభాలను ఆర్జించడానికి గట్టిగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది.
2. తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి బుధుడి స్వాతి నక్షత్ర గోచారం టెన్షన్ను తెచ్చిపెడుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు తలపెట్టిన పనుల్లో అనూహ్యమైన అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగం చేసే చోట కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొనే పరిస్థితి రావచ్చు.
ఆఫీస్లో పైఅధికారులతో లేదా సహోద్యోగులతో వాదనలకు దిగకుండా సంయమనం పాటించడం అత్యంత ముఖ్యం. ఎవరి ఒత్తిడితోనూ తొందరపడి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఆర్థికపరమైన పెద్ద నిర్ణయాలను ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయడమే మంచిది.
3. మకర రాశి:
రాహువు నక్షత్రంలోకి బుధుడి ప్రవేశం మకర రాశి వారికి సవాళ్లతో కూడుకున్న సమయం. ఉద్యోగంలో ఊహించని ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. ఆఫీస్లో ఉన్నతాధికారులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
భారీగా ఖర్చులు పెరగడం మానసిక ప్రశాంతతను దూరం చేస్తుంది. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును కూడబెట్టడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పరస్పర అవగాహన లోపించి మనస్పర్థలు రావచ్చు. ఇతరుల మాటల వల్ల అపోహలకు గురికాకుండా ఉండాలి.
4. కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం కష్టతరంగా మారే సూచనలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. చేతిలో డబ్బు నిలవకుండా అనవసర ఖర్చులు చుట్టుముడతాయి.
కుటుంబపరమైన సమస్యలు ఒక్కసారిగా మీ ముందుకు రావచ్చు. వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతాయి. కొత్త పెట్టుబడుల జోలికి వెళ్లకుండా ఉండటమే మేలు. ఈ సమయంలో చేసే ప్రయాణాలు కూడా శారీరక శ్రమను, అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More