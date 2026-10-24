తులా రాశిలో బుధుడి తిరోగమనం - నవంబర్ 13 వరకు ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం!
తులా రాశిలో బుధుడి తిరోగమనం నవంబర్ 13 వరకు ఉంటుంది. ఈ తిరోగమన కదలిక వల్ల ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది…? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలకు, వాటి స్థితిగతుల్లో వచ్చే మార్పులకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ప్రతి గ్రహం తన రాశిని లేదా గమనాన్ని మార్చినప్పుడల్లా దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశుల జీవితాలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే నవంబర్ 13 వరకు రాబోయే 21 రోజుల పాటు గ్రహాల యువరాజుగా పిలిచే బుధ గ్రహం తన వక్ర నడకను (వక్రీభావం/తిరోగమనం) ప్రారంభించింది. తులా రాశిలో బుధుడి ఈ తిరోగమన ప్రయాణంతో జాతక చక్రంలో అనేక కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.
వేద జ్యోతిష్య నిపుణుడు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం….. బుధుడు వక్రీకరించిన సమయంలో మానవ జీవితంలో, ముఖ్యంగా కెరీర్, వ్యాపార రంగాల్లో అనుకోని పెద్ద మార్పులు చూసే అవకాశముంది. ఈ సమయం కొందరికి ఊహించని ప్రయోజనాలను తెచ్చిపెడితే, మరికొందరు ఆర్థిక, వ్యక్తిగత విషయాలలో అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.
ఈ ఏడాది 2026లో బుధ గ్రహం వక్రీభవించడం ఇది మూడోసారి కావడం విశేషం. ఈ సంవత్సర ఆరంభంలో ఫిబ్రవరి 26 నుంచి బుధుడు వరుసగా 23 రోజుల పాటు తిరోగమనంలో సంచరించాడు. ఆ తర్వాత జూన్ 29న రెండోసారి వక్రీకరించి ఏకంగా 25 రోజుల పాటు అదే స్థితిలో కొనసాగాడు. ఇప్పుడు అక్టోబర్ 24 నుంచి మూడోసారి వక్ర గమనంలోకి అడుగుపెట్టి, రాబోయే 21 రోజుల పాటు అంటే నవంబర్ 13 వరకు ఇదే స్థితిలో కొనసాగనున్నాడు.
ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం….
బుధుడి ఈ వక్ర మార్గంతో ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారికి విశేష ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. మేషం, కర్కాటకం, వృశ్చికం, ధనుస్సు రాశుల వారికి ఈ 21 రోజుల సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా మారనుంది.
ఈ కాలంలో ఈ రాశుల వారు తమ గత నిర్ణయాలను సమీక్షించుకోవడానికి, భవిష్యత్ ప్రణాళికలు రూపకల్పన చేయడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. రావలసిన బాకీలు, రాబడి చిక్కుకున్న డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. గతంలో చేసిన పొరపాట్ల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని, దినచర్యను సరైన మార్గంలో పెట్టుకుని జీవితాన్ని మళ్లీ ప్రగతి పథంలోకి తీసుకెళ్లడానికి ఈ వక్రీభావ సమయం అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తుంది.
ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!
ఒకవైపు నాలుగు రాశుల వారికి బుధుడు అపారమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంటే, మరోవైపు ఆరు రాశుల వారికి కొన్ని సవాళ్లను విసిరే అవకాశముంది. పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ ప్రకారం.. వృషభం, మిథునం, కన్యe, తులా, మకరం, కుంభ రాశుల వారు అక్టోబర్ 24 నుంచి నవంబర్ 13 వరకు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపార లావాదేవీలు, కొత్త పెట్టుబడులు, మాటల విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం.
బుధుడి ప్రతికూల ప్రభావాల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి, శుభ ఫలితాలు పెంచుకోవడానికి రాబోయే 21 రోజులు ఈ క్రింది పరిహారాలు పాటించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు….
- ప్రతిరోజు విఘ్నేశ్వరుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించాలి.
- ప్రతి బుధవారం గణపతికి పవిత్రమైన గరిక (దుర్వా) సమర్పించడం శ్రేయస్కరం.
- పేదలకు లేదా అర్హులకు ఆకుపచ్చని పెసలు దానం చేయాలి.
- ఆవుకు పచ్చి గడ్డి లేదా మేత తినిపించడం వల్ల గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి.
- నిత్యం "ఓం బుం బుధాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల బుధుడి కృప లభిస్తుంది.
బుధుడు యొక్క రివర్స్ కదలికతో ఏ రాశిచక్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి? తిరోగమన బుధుడు నాలుగు రాశిచక్రాలకు చాలా ప్రయోజనాలను ఇస్తుండగా, ఇది కొంతమందికి కొన్ని ఇబ్బందులను కూడా సృష్టిస్తుంది. పండిట్ జీ ప్రకారం, వృషభం, మిథునం, కన్య, తులారాశి, మకరం మరియు కుంభరాశి అక్టోబర్ 24 మరియు నవంబర్ 13 మధ్య కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
తిరోగమన బుధుడు కోసం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? 1. నేటి నుండి 21 రోజుల పాటు గణేశుడిని పూజించండి. 2. ప్రతి బుధవారం గణేశుడికి దుర్వాను సమర్పించడం శుభకరం. 3. పేదలకు ఆకుపచ్చ పెసర దానం చేయండి. 4. మీరు ఆవుకు పచ్చి మేత తినిపించగలిగితే, అది చాలా మంచిది. 5. ఈ సమయంలో, ప్రతిరోజూ ఓం బు బుద్ధయ నమః మంత్రాన్ని పఠించండి.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More