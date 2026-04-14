నర దిష్టి ప్రభావం వల్ల ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు ఏంటి? దీని నుంచి ఉపశమనం పొందే పద్ధతులు ఇవే
కష్ట సమయాల్లో "నర దిష్టి" తగిలిందేమో అని అనుమానిస్తుంటాం. సమాజం ఎంత ఆధునీకరణ వైపు వెళ్తున్నా, ఈ అదృశ్య శక్తిపై నమ్మకం మాత్రం ఇంకా ప్రజల్లో బలంగానే ఉంది. అసలు ఈ దిష్టి అంటే ఏమిటి? అది మనపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది? మన పూర్వీకులు చెప్పిన పరిష్కార మార్గాలు ఏమిటో లోతుగా విశ్లేషించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
నేటి వేగవంతమైన జీవనశైలిలో సోషల్ మీడియా వాడకం పెరిగింది. మనం చేసే ప్రతి చిన్న పనిని, కొనే వస్తువులను ప్రపంచానికి చూపిస్తున్నాం. ఈ క్రమంలో ఇతరుల అసూయ లేదా ప్రతికూల ఆలోచనలు మనపై పడే అవకాశం ఉందని సంప్రదాయ వాదులు హెచ్చరిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా పండుగలు, శుభకార్యాలు జరిగినప్పుడు లేదా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించినప్పుడు ఈ చర్చ ఎక్కువగా వస్తుంది. మానసిక శాస్త్రం ప్రకారం దీనిని నెగటివ్ ఎనర్జీగా పిలిస్తే, మన సంప్రదాయం దీనిని 'నర దిష్టి'గా అభివర్ణిస్తుంది. ఈ కాలంలో కూడా చాలా మంది తమ మానసిక ప్రశాంతత కోసం, ఇంటి క్షేమం కోసం ఈ దిష్టి నివారణ మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు.
నర దిష్టి అంటే ఏమిటి?
నర దిష్టి అంటే ఇతరుల చూపు వల్ల కలిగే దోషం అని అర్థం. "నరుడి కంటికి నల్ల రాయి అయినా పగులుతుంది" అనే సామెత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా ప్రసిద్ధి. అంటే ఒక వ్యక్తి ఎదుగుదల చూసి మరొకరు కుళ్లుకున్నా లేదా విపరీతమైన ఆశ్చర్యంతో చూసినా, ఆ చూపు నుంచి వెలువడే ప్రతికూల తరంగాలు అవతలి వ్యక్తిపై ప్రభావం చూపుతాయని భావిస్తారు. ఇది కేవలం ఒక నమ్మకం మాత్రమే కాదు, శక్తి పరివర్తన (Energy Transfer) లోని ఒక భాగమని కొందరు విశ్వసిస్తారు.
దిష్టి తగిలిందని ఎలా గుర్తించాలి?
మీ జీవితంలో దిష్టి దోషం ఉందని సూచించే కొన్ని సాధారణ లక్షణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
- కారణం లేని అలసట: తగినంత విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పటికీ, ఒంట్లో శక్తి లేనట్లుగా అనిపించడం.
- వరుస ఆటంకాలు: ప్రారంభించిన పనులు చివరి నిమిషంలో ఆగిపోవడం లేదా ఊహించని ఖర్చులు రావడం.
- పిల్లల్లో మార్పులు: చిన్న పిల్లలు పాలు తాగకపోవడం, కారణం లేకుండా ఏడవడం లేదా తరచూ అనారోగ్యం పాలవడం.
- ఇంట్లో వాతావరణం: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య చిన్న విషయాలకే తీవ్రమైన వాదోపవాదాలు జరగడం.
నివారణ మార్గాలు - సంప్రదాయ పద్ధతులు
మన పెద్దలు దిష్టి తీయడానికి కొన్ని నిర్దిష్టమైన పద్ధతులను పాటించేవారు. అందులో ఉప్పు, ఎండుమిర్చి ప్రధానమైనవి. ఒక పిడికెడు కల్లు ఉప్పును తీసుకుని, దిష్టి తగిలిన వ్యక్తి చుట్టూ మూడు సార్లు తిప్పి నీళ్లలో వేయడం ఒక పద్ధతి. ఉప్పులో ప్రతికూల శక్తిని పీల్చుకునే గుణం ఉంటుందని నమ్ముతారు. అలాగే, ఇంటి గుమ్మానికి కట్టిన దిష్టి గుమ్మడికాయ లేదా నిమ్మకాయలు కూడా ఆ నెగటివ్ ఎనర్జీని అడ్డుకుంటాయని చెబుతారు.
ఇంటికి రక్షణగా ఇవి చేయండి
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద నల్లని తాడు కట్టడం లేదా అద్దం అమర్చడం ద్వారా లోపలికి వచ్చే ప్రతికూల తరంగాలను వెనక్కి పంపవచ్చు. అలాగే సాయంత్రం వేళల్లో ఇంట్లో సాంబ్రాణి ధూపం వేయడం వల్ల గాలిలోని మలినాలతో పాటు ప్రతికూల ఆలోచనలు కూడా తొలగిపోతాయని పండితులు సూచిస్తుంటారు.
ఎంత వరకు విశ్వసించాలి?
సంప్రదాయాలను గౌరవించే వారికి, మానసిక ప్రశాంతత కోసం చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించే వారికి ఇవి ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. దిష్టి తీయడం వల్ల కలిగే 'ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్' ద్వారా మనసు ప్రశాంతంగా మారి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
అయితే ప్రతి సమస్యకు దిష్టి మాత్రమే కారణమని నమ్మి, వైద్యం లేదా వృత్తిపరమైన సలహాలను పక్కన పెట్టకూడదు. అనారోగ్యం ఉంటే తప్పనిసరిగా డాక్టరును సంప్రదించాలి. తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటే నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి. మూఢనమ్మకాల పేరుతో మోసగాళ్ల బారిన పడకుండా జాగ్రత్త వహించడం ముఖ్యం.
ఆధ్యాత్మిక విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలు మన ఆలోచనలపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఎవరైనా మనల్ని అసూయతో చూసినప్పుడు అది ఒక రకమైన ప్రతికూల ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. పురాతన శాస్త్రాల ప్రకారం, పర్యావరణంలోని శక్తిని క్రమబద్ధీకరించడానికి ఉప్పు, వేప ఆకులు, నిమ్మకాయ వంటి పదార్థాలను వాడతారు. వీటిలో సహజంగానే క్రిమిసంహారక, శక్తిని శుద్ధి చేసే గుణాలు ఉంటాయి. అయితే, వీటిని భక్తితో పాటు విజ్ఞతతో అనుసరించాలని వారు సూచిస్తున్నారు.
నర దిష్టి అనేది శతాబ్దాలుగా వస్తున్న ఒక సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక నమ్మకం. ఇది నిజమా కాదా అనే చర్చ పక్కన పెడితే, మన చుట్టూ సానుకూల వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఎప్పుడూ శ్రేయస్కరమే. మీ ఇంట్లో లేదా వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రతికూలత ఉన్నట్లు అనిపిస్తే, పెద్దలు చెప్పిన పరిహారాలు పాటించడం తప్పు కాదు. అయితే, మూఢనమ్మకాలకు, సంప్రదాయ పద్ధతులకు మధ్య ఉన్న సన్నని గీతను గుర్తించడం మర్చిపోకండి.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More